«Сразу видно где силикон»: фолловеры Максима Галкина высмеяли Анну Семенович

Всё труднее отыскать на звёздном небосклоне отечественного шоу-бизнеса знаменитостей, которые не прибегали к услугам пластической хирургии. Пышный бюст, тонкий вздёрнутый носик, острые скулы и пухлые губы сегодня можно встретить у большинства звёзд. Индивидуальность, похоже, нынче не в моде. Доходит до того, что зрители иногда путают некоторых медийных персон, настолько похожи их лица и фигуры. Не удивительно, что в каждой звезде шоу-бизнеса зрители непроизвольно отыскивают внешние изменения, созданные скальпелем умелого хирурга.Анна Семенович всегда отличалась пышными формами. Ещё в те времена, когда Аня начинала свою карьеру в группе «Блестящие», её роскошная фигура выделялась на фоне коллег.youtube.comСо временем формы Анны Семенович только увеличивались.instagram.com/ann_semenovichНеоднократно Семенович уверяла в интервью, что роскошный бюст достался ей от бабушки. Однако в сети интернет-пользователи регулярно спорят по поводу форм Семенович.Хейтеры высмеяли Анну Семенович за неудачное фото с Максимом ГалкинымТрадиционные фото знаменитостей у новогодних ёлок заполонили новостную ленту Instagram. Сейчас самое горячее время для звёзд: на телевидении идут съёмки новогодних программ, концертов и телешоу.В Инстаграм Максима Галкина тоже появилось немало снимков на новогоднюю тематику. На днях муж Аллы Пугачёвой разместил фото с Анной Семенович и Жасмин, с которыми шоумен пересёкся во время записи эфира «Сегодня Вечером».instagram.com/maxgalkinruНеожиданно фолловеры Галкина набросились с критикой на певиц. Подписчики Максима считают, что у Жасмин и Анны Семенович отсутствует вкус:natalia_ermilova1 Максим выглядит как всегда интелегентно-галантным.Чего не сказать о двух спутницах(сори,но они колхоз"Аврора") kriukova7972 И правда "две луняшки из колхоза". irinahrebtova47 Макс ты классно выглядишь, но эти тетки рядом зачем? От них за верстку прет нафталином, зачем их вытащили на TV? Они ж обе бездарностиОсобенно досталось от хейтеров Анне Семенович. Экс-блестящую раскритиковали за внешний вид. Часть критиков высмеяли платье Анны, посчитав его слишком старомодным, а часть упрекнули певицу в увлечении силиконом:tantyana2406 Сразу видно где силикон viktoriya01052000 семенович только силиконом знаменита...вынуть его и нет её...точно надувная кукла сдунется.. kriukova7972 Силиконовые груди-фу, какая мерзость. katamaran1980 Не хочется писать плохое,но Аня вы красивая женщина,ну зачем вам такие сисяры???Которые превращают вас в необьятную деревенщинууу.Ну поменьше можно было зделать,вы бы стройнее на много выглядели!Не обижайтесь irina_350 У Семенович платье с прошлого века👎про грудь молчу😱А вы бы хотели что-нибудь изменить в своей внешности при помощи пластики?«Прекратите писать мне Лошадь, Лошадь, Лошадь»: Ксения Собчак обратилась к хейтерам, видеоКсении Собчак снова украшает последние новости шоу-бизнеса. Ходят слухи, что в семье телезвезды не всё гладко. Поговаривают, что у Собчак начался роман с бывшим мужем Дарьи Мороз Константином Богомоловым. Отношения зашли так далеко, что даже Новый год Ксюша и её пока законный муж будут встречать порознь. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen