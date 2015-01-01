Сын Елены Яковлевой дебютировал в театре, фото

Дениса Шальных как актёра не знает никто, кроме людей из его близкого окружения. Зато Дениса Шальных как сына Елены Яковлевой знает весь интернет. Молодой человек прославился благодаря татуировкам, которые покрывают всё его тело.instagram.com/e.a.yakovleva777Сама Елена Яковлева неохотно комментирует обилие татуировок у своего сына. Звезда «Каменской» вынуждена была принять выбор своего ребёнка. И хотя для актрисы было непросто смириться с любовью Дениса к картинам на теле, Елене удалось стать другом и поддержкой для сына. Но у публики каждое появление Дениса Шальных вызывает противоречивые чувства.instagram.com/moonmoonotterboiЕлена Яковлева — желанная актриса в любом театре. Недавно она приняла предложение молодого режиссёра Дмитрия Бикбаева и сыграла главную роль в необычной постановке театра-студии «15» по мотивам «Маленького принца».instagram.com/dimabikbaevДенис Шальных похвастался своими родителямиНа днях в парке Зарядье состоялась премьера спектакля «Немаленький принц». Впервые на сцену вместе с Еленой Яковлевой вышел её сын Денис. Для молодого человека это первый опыт работы на сцене вместе с мамой.У себя в Инстаграм сын Елены Яковлевой признался, что испытал очень сильные эмоции:…сейчас просто сглотните слюну непрекращающегося вожделения и хоть чуток порадуйтесь за то, что я испытал действительно крутой и интересный опыт пребывания на театральной сцене.Разместив фото с премьеры, на котором он позирует вместе с мамой, Денис Шальных в свойственном ему ироничном стиле коснулся темы своей внешности. В то же время начинающий актёр считает самыми красивыми своих родителей:У меня очень красивая мама. У меня очень красивый папа. А я сам вообще апогей красоты. Посмотрите на меня! Понимаю, что иногда эту губительную силу нужно сдерживать, дабы вокруг постоянно не начинались массовые беспорядки, ритуальные убийства и оргии…instagram.com/moonmoonotterboi«Это же больно»: сын Елены Яковлевой продолжает эксперименты со своей внешностьюДенис обзавёлся широким кровавым шрамом через всё лицо. Похоже, парню нравится своё отражение в зеркале: он мило улыбается, делая селфи. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen