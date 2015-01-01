5 причин, почему для женского здоровья нужен мужчина

Pixel2013/ PixabayНаши предки считали, что женская энергия должна обязательно уравновешиваться мужской. А сейчас появилось такое расхожее понятие: «мужчина для здоровья». Давайте разберемся, почему для женского здоровья нужен мужчина.Психологический аспектЕсли женщина долгое время пребывает в одиночестве, это неизбежно налагает на нее определенный отпечаток. Она модно одевается, посещает косметолога и парикмахера, но создается впечатление, что у нее выключен внутренний свет. Чувство одиночества приносит с собой депрессию, раздражительность по пустякам, склонность к брюзжанию, ворчанию. Ни один, даже самый лучший косметолог не сможет нарисовать блеск глаз, внутреннее сияние, возникающие, когда в жизни женщины появляется мужчина.Пусть даже дело не дошло до интимных отношений, сам факт того, что она заинтересовала мужчину, мобилизует внутренние ресурсы. И тогда искрятся глаза, на щеках появляется натуральный нежный румянец, меняются походка и осанка. Женщина сияет, преображается и молодеет. Самое интересное, что на нее сразу начинают обращать внимание и другие представители сильного пола: они внезапно замечают, что рядом с ними находится роскошная дама. И чем больше у женщины поклонников, тем сильнее становится ее энергетика, она ощущает себя совершенством, внутреннее состояние положительно отражается на внешности. Таким образом, появление мужчины в жизни женщины запускает механизм преображения.Психолог Андрей Курпатов считает, что быть желанной – естественная потребность женщины. Улучшается ее эмоциональное состояние, повышается самооценка, она становится более успешной в социальной сфере.Профилактика гинекологических проблемЖизнь без секса многие женщины могут переносить с обманчивой легкостью: это зависит от темперамента, половой конституции, воспитания. Однако, на самом деле все не так просто: член правления РА сексологов Яна Аникеева рассказала, почему регулярные интимные отношения благоприятно воздействуют на здоровье женщины. При длительном отсутствии сексуальных контактов возможно возникновение гинекологических проблем:происходит застой крови в органах малого таза;нарушается гормональный баланс;ослабевает тонус стенок влагалища;повышается риск онкологических заболеваний;появляются гинекологические проблемы – фиброма, киста, андексит.Регулярная половая жизнь устраняет перечисленные проблемы: во время секса происходит естественный массаж внутренних органов, улучшается циркуляция крови, повышается тонус мышц, снижается вероятность появления доброкачественных новообразований. Восстановленный гормональный баланс смягчает признаки ПМС, делает синдром приближающегося климакса менее выраженным.Нужно заметить, что положительное влияние возможно только при отношениях со здоровым партнером, когда исключен риск заболеваний, передающихся половым путем.Влияние на общее состояние организмаПри длительном воздержании у женщин возникают проблемы с общим состоянием организма:начинаются перепады артериального давления;возникает шум в ушах, учащается пульс;увеличивается риск инфаркта, инсульта;появляется лишний вес;развиваются нарушения сна;повышается утомляемость.Кроме того, дисбаланс гормонов приводит к снижению выработки естественного коллагена, что негативно отражается на состоянии кожи, возникновению преждевременных морщин. В зависимости от типа кожи усугубляются ее природные склонности: усиливается сухость, шелушение, либо повышается жирность, появляются высыпания.Систематический секс решает многие из этих проблем. Сексуальная нагрузка работает своеобразным тренажером для сердечно-сосудистой системы, поддерживает тонус сосудов, снижает риск заболеваний сердца, стабилизирует артериальное давление.Состояние расслабления, наступающее после полового акта, снимает не только физическое, но и умственное напряжение, что позволяет быстро заснуть.Интенсивный секс – это альтернативный вид фитнеса, при котором задействованы практически все группы мышц и за один сеанс расходуется до 300 килокалорий. А высокое содержание эндорфинов уменьшает тягу к сладкому, что приводит к снижению веса.Исследования британских ученых показали, что гормональный всплеск во время полового контакта повышает болевой порог и существенно облегчает острые и хронические боли различного происхождения, в том числе и головную боль.Pixel2013/ PixabayУкрепление иммунной системыШвейцарский ученый-иммунолог Манфред Шедловски научно доказал, что люди, занимающиеся сексом как минимум 2 раза в неделю, обладают более сильным иммунитетом. У одиноких людей иммунная система на 30% менее устойчива к инфекционным заболеваниям. Половой акт в 1,5 раза увеличивает образование клеток-фагоцитов, ответственных за обнаружение и уничтожение клеток, пораженных вирусами.Таким образом, вред от инфекции, проникшей в организм сводится к минимуму за счет естественного повышения уровня иммуноглобулина. А поздней осенью и зимой периодичность секса, по мнению Шедловски, необходимо увеличить до 3-4 раз в неделю, чтобы максимально активизировать защитный механизм организма и включить натуральную профилактику гриппа, ОРВИ.Гормоны счастьяСексолог Наталья Романовская рассказала, что во время секса мозг вырабатывает сразу три гормона счастья: серотонин, окситоцин, дофамин. Они вызывают ощущение счастья, удовлетворения, улучшают настроение, приводят к расслаблению. Благодаря им повышается стрессоустойчивость, появляется внутреннее спокойствие. Даже объятия и поцелуи приводят к увеличению гормонов счастья. А их нехватка вызывает желание восполнить количество эндорфинов за счет сладостей (шоколада, конфет, пирожных). Хронический недостаток гормонов счастья приводит к нервным срывам, депрессиям, моральной и физической усталости.В ходе исследований выяснилось, что секс с постоянным партнером при условии доверительных отношений и отсутствии конфликтов, приносит в три раза больше удовольствия, чем контакт с малознакомым человеком.Елена Пивоварова, акушер-гинекологЧто мужчины думают о женских усиках: Реальные ответы о растительности на лицеУсы украшают только мужчин, и то не каждого. Что уже говорить о женщинах, на лице которых красуются темные усики, а то и пышные усища. Зрелище не из приятных, хотя, как говорится, на любителя. То, что женщинам не нравится растительность на их лицах, это однозначно. А вот мужчины не все считают женские усы омерзительными, и даже способны влюбляться в «пышноусых» красавиц. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen