Какие знаки зодиака самые чувственные

Pexels/ PixabayБлаженная истомаТельцы не представляют свою жизнь без любви, поскольку этим земным знаком управляет Венера. Пребывать в состоянии перманентной влюбленности для них столь же естественно, как дышать или есть. В отношениях ребятам свойственна роскошная нега, самозабвенная страсть. Они ценят все эстетическое, чувственно воспринимают красивые формы. Видят изящество даже там, где другие ничего не замечают. Тельцы мгновенно схватывают общую картину: образ человека и произведение искусства для них едины. В любви им нравится исследовать, овладевать и со вкусом любить своего партнера. Их страстная натура раскрывается постепенно - после долгой и даже несколько ленивой прелюдии. Они никуда не спешат. Даже после занятий любовью Тельцы не забывают про теплые объятия. Эти ребята действительно умеют доставлять удовольствие своим любимым. Однако представители знака никогда не гонятся за количеством. Они предпочитают одного единственного партнера, чтобы "изводить" его нежными ласками всю жизнь. Эти сентиментальные собственники искренне верят в любовь до гроба. В семейном счастье они также знают толк.В окопах любвиСамым эмоциональным представителем зодиакального круга является Рак. Рожденные под этим знаком отличаются тихой романтичностью, застенчивостью и погруженностью в себя. Свои любовные чувства они очень часто скрывают внутри. Раскрепостить недоверчивого Рака довольно сложно, однако это того стоит. Когда уязвимые ребята чувствуют себя в безопасности - они кардинально преображаются. Становятся страстными, чувственными и нежными одновременно. У них с рождения обостренное ощущение прекрасного, склонность смотреть на мир глазами эстета. Также они весьма чувствительны к магнетическим чарам противоположного пола. От присутствия рядом любимых людей у Раков буквально "сносит крышу". Представители знака с детства мечтают об идеальной любви. Если же у них долго не получается найти своего человека, они закрываются в свой рачий панцирь и тоскливо завидуют счастью других. Стоит помнить о том, что семья у Раков на первом месте. Они могут буквально растворяться в своих супругах, жертвовать всем ради любви.Без комплексовПредставители водной стихии не случайно находятся в этом списке: они знают толк в проявлении любовных эмоций. Чувственная натура Скорпионов подкрепляется неуемной энергией знака. Эти ребята всегда выкладываются на максимум. Какие-либо комплексы в отношениях при этом отсутствуют. Все, что приносит удовольствие - позволительно. Отсюда их тяга к боли, острым ощущениям и прочим крайностям. Ради своей любви они готовы буквально на всё. Однако не стоит раньше времени причислять их к демоническим знакам. Скорпионы способны демонстрировать венерианскую мягкость, эмоционально воспринимать искусство, обаятельно общаться с другими людьми. Чрезмерно интенсивные чувства они сублимируют в творчество. Но дойти до этого уровня могут немногие. Прежде Скорпион проведет своего партнера через все круги "ада": испепелит его своей страстью, сполна насытится телесными ласками, и прочувствует всю глубину ревности.Как в киноПоведение Рыб в любви напоминает романтические фильмы прошлого. Старый классический нуар, где люди ведут себя как галантные джентльмены и загадочные леди. При этом диапазон исполняемых ролей у них достаточно широк: от страстного Дон Жуана - до печальной Девы Марии. Представителям знака присущ некий магнетизм, иррациональный и таинственный. Порой Рыбы даже выглядят как "не от мира сего". Их чувства имеют ярко выраженный мистический характер. Они способны любить даже на расстоянии, не выдавая никому своих возвышенных платонических эмоций. Рыбы интуитивно чувствуют партнеров. Их сексуальность неразрывно связана с божественным. Эстетическая тонкость у них часто сочетается с красотой этики: в обществе они сияют, насыщая все флером аристократической элегантности. Это великие художники, поэты жизни. Они распространяют благодать и гармонию вокруг. Счастье настоящего момента рядом с Рыбами чувствуется особенно остро. Хочется пересматривать его вновь и вновь, как любимый фильм на старой бобине.Какие знаки зодиака истинные леди гороскопа5-е место – Щедрая женщина. В пользу этих дам говорит их целеустремленность. Если Козероги захотят чего-то достичь, то они обязательно это сделают. Поэтому из женщин часто "получаются" настоящие леди - образованные и элегантные.Читать далееАстролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen