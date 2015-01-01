Почему для женского здоровья крайне важны кефир и йогурт

Imoflow/ PixabayВ основе кефира находится кефирный гриб – симбиоз более 20 разновидностей кисломолочных бактерий, которые совместно с дрожжевым грибком обеспечивают ферментацию и брожение молока. Микроорганизмы расщепляют молекулы молочного белка настолько, что они легко усваиваются организмом. Свежий напиток работает как слабительное, а кефир, выдержанный более 3 суток – скрепляющее. Натуральный кефир – лидер по содержанию бифидобактерий - до 10 миллионов на 1 грамм продукта. Если нет противопоказаний и диетических ограничений, лучше выбирать кефир жирностью 3,2 %, поскольку витамин D при отсутствии жира не усваивается.Кефир содержит витамины группы В, А, D, РР, С, бета-каротин. Кроме того, в напиток входят микроэлементы: кальций, фосфор, селен, магний, калий, железо, цинк.Йогурт – продукт более простого состава, поскольку в его производстве участвуют только 2 бактерии: термофильный стрептококк и болгарская палочка. Процесс ферментации осуществляется без дрожжей, что делает напиток более нежным, нейтральным, совершенно не содержащим спирт. По сравнению с кефиром, в составе йогурта больше белка, калия, кальция, витамина В5 и В15, но отсутствуют витамины С и D.Оба продукта незаменимы для женского здоровья. При условии, что они полностью натуральные, в их составе нет консервантов и сахара.Помощь при проблемах ЖКТПри нарушении бактериального баланса кишечника (например, под воздействием антибиотиков) кефирные бактерии заменяют пострадавшие микроорганизмы и ускоряют восстановление природной микрофлоры. Кефир незаменим при дисбактериозе, поэтому если вы пьете курс антибиотиков, то обязательно включите в свой рацион натуральный кефир. Однако напиток нельзя употреблять при гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, язвенной болезни.У йогурта другая функция – он очищает ЖКТ от вредоносной микрофлоры, продуктов ее жизнедеятельности. Йогуртовые бактерии покидают кишечник, попутно унося с собой патогенные организмы и токсины, тем самым прекращая процессы брожения и гниения. Продукт рекомендован при несварении желудка, непереносимости лактозы, синдроме раздраженного кишечника.В качестве профилактического средства напитки рекомендуется принимать натощак и небольшими порциями.Антибактериальное действие кефира и йогуртаПробиотики, содержащиеся в йогурте и кефире, характеризуются бактерицидными свойствами и вступают в борьбу с различными инфекциями. Например, лактобактерия «kefiri» оказывает подавляющее действие на кишечную палочку, сальмонеллу, хеликобактер.Исследования, проведенные в Венском университете, показали, что при ежедневном употреблении женщинами 110 гр. натурального йогурта в 1,5 раза повышается количество Т-лимфоцитов, противостоящих простудам и инфекциям. Иммунитет напрямую зависит от состояния микрофлоры – 70% клеток–иммуномодуляторов находятся именно в кишечнике.Дисбактериоз является одной из причин нарушения микрофлоры влагалища, которая приводит к таким болезням как молочница и бактериальный вагиноз. При терапии часто назначают местные препараты, содержащие определенные лактобактерии. Но болезнь легче предупредить, и регулярный прием кефира (200 гр.) и йогурта (100 гр.) действует как профилактика этих заболеваний. Здоровая микробиота кишечника в 2 раза повышает сопротивляемость организма появлению вагинальных инфекций и снижает риск появления молочницы.Foundry/ PixabayПрофилактика остеопороза у женщинС возрастом кости женщины становятся хрупкими, ломкими, теряют плотность – развивается остеопороз, значительно возрастает риск переломов. Начинать профилактику этого заболевания нужно в молодости, а именно – позаботиться о достаточном поступлении в организм кальция. Этот микроэлемент в избытке содержится в кефире и йогурте. Эти продукты играют первостепенную роль в обмене кальция благодаря содержанию витамина К2 - необходимой составляющей кальциевого метаболизма.Витамин D, входящий в состав кефира способствует лучшему усвоению кальция и фосфора, отвечающего за плотность костной ткани. Недавние исследования показали, что планомерное употребление женщинами кефира и йогурта на 31% процент снижает риск переломов, и на 20% замедляет прогрессирование остеопороза.Снижение весаВведение в меню кефира и йогурта помогает женщинам решить проблему с избыточным весом, особенно если использовать обезжиренные продукты. Недаром одна из самых популярных монодиет именно кефирная. Йогурт и кефир нормализируют работу кишечника, очищают его от токсинов, тем самым восстанавливая нарушенный обмен веществ и запуская программу снижения веса. Аминокислоты, содержащиеся в йогурте, на 22% повышают способность организма к расщеплению жиров. Разумеется, речь идет о натуральном йогурте, не содержащем сахар.Кефир и йогурт легко усваиваются, притупляют чувство голода, а небольшое количество калорий помогает контролировать массу тела. Разгрузочные дни с кисломолочными продуктами – необходимое дополнение к ежедневному сбалансированному питанию и физическим нагрузкам.Улучшение внешнего видаБлагодаря уникальному содержанию микроэлементов и витаминов кефир можно считать настоящим эликсиром красоты. Аминокислота триптофан, входящая в состав кефира, тесно связана с синтезом белка и природного коллагена. Поэтому добавление кефира и йогурта в ежедневный рацион способствует упругости кожи, снимает отеки, устраняет покраснение, воспаление, шелушение. Кефир укрепляет зубную эмаль, улучшает состояние ногтей и волос. Кроме непосредственного употребления кисломолочные продукты входят в состав многочисленных масок для лица и волос.Общеукрепляющее действие на организмПостоянное употребление 200-300 гр. йогурта или кефира в день благотворно действуют на общее состоянии организма:повышается эластичность сосудов;проходит чувство хронической усталости;исчезает бессонница;стабилизируется нервная система;из организма выводится избыток солей.5 причин, почему для женского здоровья нужен мужчинаНаши предки считали, что женская энергия должна обязательно уравновешиваться мужской. А сейчас появилось такое расхожее понятие: «мужчина для здоровья». Давайте разберемся, почему для женского здоровья нужен мужчина. Читать далееЕлена Пивоварова, акушер-гинеколог

Источник: www.allwomens.ru/zen