12 особенностей, которые мы обычно наследуем от отца

Skalekar1992/ PixabayПри зачатии будущий ребенок получает наследственную информацию от обеих родителей в равном объеме: 50% генетического материала обеспечивает мать, вторую половину – отец. В процессе эволюции женский пол взял на себя ответственность за признаки, гарантирующие стабильность рода, тогда как мужчины отвечали за стратегию изменчивости. Поэтому мужские гены более агрессивные и доминантные, и современная генетика склоняется к мнению, что есть генетические особенности, которые дети наследуют преимущественно от отцов.Например, именно отец влияет на пол малыша: женщина всегда передает потомству Х-хромосому, если от мужчины поступает такая же Х-хромосома, то на свет появится девочка, если Y-хромосома, родится мальчик. Чтобы заранее определить пол ребенка, нужно досконально изучить генеалогию отца, проанализировать статистику рождаемости в его роду по мужской линии.От отца передаются как внешние особенности, так и некоторые черты характера.Склонность к рискуГены, отвечающие за склонность к риску, поиск новизны, приверженность к азарту, экстремальным видам спорта напрямую передаются от отца. Сыновья и дочери мужчин, расположенных к авантюрам, скорее всего, унаследуют беспокойный характер, и ждать от них послушания – напрасная трата сил и времени.Подверженность сердечным заболеваниямУченые института Амосова выяснили, что мужчины, страдающие сердечными заболеваниями: патологией миокарда, ишемической болезнью и дефектом коронарной артерии, с вероятностью 80% передают эти особенности своим сыновьям.Цвет глазСветлый цвет глаз считается рецессивным, а темные глаза, как правило, доминантные. Но чаще всего малыш получает цвет глаз от отца, поскольку его гены доминируют над материнскими. Поэтому возможность появления ребенка со светлыми глазами у кареглазой женщины и голубоглазого мужчины, генетики оценивают в 70%.Проблемы с зубамиСтроение челюсти и здоровье зубов во многом определяется генами, полученными от отца. Неправильный прикус, щербинка между зубами, форма и размер зубов, состояние эмали – это наследственные признаки, передающиеся по мужской линии. Если у отца крепкие здоровые зубы – шанс, что его дети будут редко посещать стоматолога, составляет 60%. С такой же вероятностью передаются искривленные зубы и предрасположенность к кариесу.Симметрия лицаТакие особенности лица, как симметрия черт, ямочки на щеках, форма скул, лопоухость являются доминантными признаками и, как правило, наследуются детьми от папы. Если у мужа асимметричные брови, выдающиеся скулы, удлиненный нос, острый подбородок, оттопыренные уши, то с вероятностью 75% ребенок будет обладать такими же чертами. Определить будут у новорожденного пухлые или тонкие губы, можно, посмотрев на его отца – скорее всего форма и размер губ перейдут по наследству.ВолосыЦвет, густота, структура волос, ранняя седина или устойчивый пигмент передаются от мужчины как сыновьям, так и дочерям. А вот склонность к аллопеции (облысению) наследуют исключительно мальчики.Jarmoluk/ PixabayРисунок отпечатков пальцевОбщеизвестно, что отпечатки пальцев – особенность сугубо индивидуальная, но у отцов и сыновей наблюдается явное генетическое сходство в строении завитков. Глубина и четкость линий, направление складок выдают несомненную фамильную принадлежность.РостРост ребенка на 68% зависит от генов мужчины. У высокого, статного отца вырастут высокие дети. Правда, если мама невысокая, это немного скорректирует рост детей в меньшую сторону. Но все-таки папины гены будут определяющими.ВесКонституция тела и вес напрямую зависят от наследственности. Причем, склонность к полноте передается по наследству чаще, чем стройная фигура. Если отец расположен к избыточному весу, есть вероятность 75-80%, что у дочери будет похожая проблема. А стройная, атлетическая фигура папы в 60 случаях достается сыну.Характер снаТакие врожденные особенности сна: бессонница, трудное засыпание, прерывистый сон, которые свойственны отцу, будут наблюдаться и у ребенка. Тип активности «сова», «жаворонок» тоже наследуется главным образом от мужчины. Даже поза малыша во сне определяется генетикой папы.Психические заболеванияНекоторые психические расстройства передаются потомкам именно от отца, особенно если он становится родителем в позднем возрасте. Поскольку у мужчин со временем снижается репродуктивная функция, ухудшается качество спермы, это становится причиной передачи ребенку мутированных генов. У малыша может проявиться наследственная шизофрения, биполярное расстройство, гиперактивность, аутизм, агрессивность, склонность к суициду.Проблемы с бесплодиемЕсли пара долгое время не может завести ребенка из-за мужской фертильности, на помощь супругам приходят специалисты, осуществляющие ЭКО. Но счастливые родители должны знать, что при рождении сына, он столкнется с подобными затруднениями. Это может быть патология спермы, врожденные дефекты репродуктивных органов.Но иногда гены срабатывают самым непредсказуемым образом, выдавая случайную комбинацию наследственных факторов. А некоторые особенности вообще передаются через поколение. Генетика – развивающаяся наука и способна преподнести еще немало сюрпризов.Елена Пивоварова, акушер-гинеколог

Источник: www.allwomens.ru/zen