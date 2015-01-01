Анастасия Костенко впервые показала лицо 5-месячной дочери крупным планом

Интерес к новой семье Дмитрия Тарасова постепенно угасает вместе с популярностью песен Ольги Бузовой. Похоже, двухлетняя история, за которой следили все масс-медиа, утомила зрителей.Анастасия Костенко уже не вызывает столько негатива, как в момент своего появления в жизни Дмитрия Тарасова. И хотя мисс из провинциального Сальска так и останется для всех «разлучницей», ей удалось завоевать симпатии части пользователей Сети.instagram.com/kostenko.94Маленькая дочь Костенко и Тарасова очаровала пользователей InstagramПять месяцев назад Дмитрий Тарасов снова стал отцом. Анастасия Костенко родила футболисту дочь Милану. Спортсмен души не чает в малышке, о чём свидетельствуют «мимишные» фотографии в Инстаграм экс-супруга Бузовой.instagram.com/kostenko.94В отличие от многих других звёздных родителей, Дмитрий и Анастасия не стали прятать дочь от всеобщего внимания. Правда, молодые родители не публиковали снимков лица малышки крупным планом. Из-за этого фолловеры супругов никак не могли понять, на кого похожа дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.instagram.com/kostenko.94Несколько минут назад Анастасия впервые опубликовала фото Миланы, на котором все желающие могут рассмотреть личико крохи.instagram.com/kostenko.94Подписчики Костенко в большинстве своём пришли к выводу, что дочь похожа на Настю:karina_love.777 Мамина копия)красавица😇 lanka_bel Такая хорошенькая бусинка, глазки точно мамины 😇 racheglakova Милана на Вас очень похожа! Какое счастье, когда девочка похожа на маму😍 Моей 7 месяцев и я смотрю на неё как на себя в детстве и умиляюсь каждый день😊 gaziza2186 На маму похожа pgt_bulochkino На вас похожа ❤😊Пятимесячная дочь Тарасова и Костенко очаровала подписчиков, оставивших в обсуждениях десятки умилительных комментариев.Настасья Шубская показала, как подрос её сынУ себя в сториз Настасья Шубская разместила редкое фото маленького Серёжи Овечкина. Мальчику всего 4 месяца, но выглядит он довольно крупным. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen