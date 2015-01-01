Яна Рудковская возмутила подписчиков пафосным снимком Гном Гномыча с самой красивой девочкой

Как ни зайдёшь в Инстаграм Яны Рудковской, так сразу есть возможность попасть на скандал. Бизнес-вумен не может отказать себе в удовольствии похвастаться. Рудковская регулярно публикует фотографии своих завтраков, поражая воображение фолловеров дорогой сервировкой. Экс-супруга Виктора Батурина не пропускает модные показы, ради которых готова лететь в любую точку мира. Перед каждым Новым Годом Рудковская рекламирует у себя на странице новое ледовое шоу, а маленький Гном Гномыч в свои пять лет стал уже миллионером, работая и в ледовых постановках и снимаясь в рекламе. Кажется, что всё, чего касается Рудковская, превращается в деньги.instagram.com/rudkovskayaofficialХвастливые посты Рудковской не редко подвергаются критике подписчиков. Интернет-пользователей раздражает её желание продемонстрировать уровень жизни, который недостижим для большинства соотечественников.instagram.com/rudkovskayaofficialОднако вместо того чтобы не кичиться своими возможностями, Рудковская пафосно продолжает демонстрировать у себя в блоге всё «самое-самое».instagram.com/rudkovskayaofficialКрасоту «самой красивой девочки мира» фолловеры Рудковской подвергли сомнениюВчера у себя в Инстаграм Яна Рудковская снова не сдержалась. Бизнес-леди похвасталась, что на очередное ледовое представление Плющенко пришла посмотреть самая красивая девочка в мире. Фото с Гном Гномычем и Анастасией Князевой Рудковская подписала:instagram.com/rudkovskayaofficialНе стоит и говорить, что для каждой мамы её дети самые лучшие и самые красивые. И поэтому такое безапелляционное заявление, что вот, мол, самая красивая девочка в мире, не понравилось многочисленным интернет-пользователям. В обсуждениях подписчики Рудковской довольно резко высказались о красоте Анастасии:olgas_s71 Вот неприятно- самая красивая в мире. А моя внучка в сто раз красивее! pantiukhovaevgeniiaanatolevna Амбициозные мамашки портят детскую психику volga_65 А ваш сын , типа, самый красивый мальчик мира?! Смешно!!!!! hohlovan4714 Симпатичная, но насчёт Мира это конечно загнули😅 vikdmitter Ну что мы несёте какая самая красивая мира)!😂есть дети и красивее этой девочки,а то что ребенка уже химичат это мамаша от славы с ума сошла veronika_petrovskaya1 Просто звучит смешно) Самая красивая девочка в мире. Разве выбирали из всех девочек мира))) cve60ta.albu Это уже придумали новый бренд " самая красивая в мире"! А кто решил это, интересно? marija_may_ Мира...?! Ну вы загнули😂 marka979 Мама ее наверное работает продавцом в магазине???? И ее дочь признали красавицей....Увидев, сколько негатива вызвал у инстаграмщиков пост о самой красивой девочке, Рудковская попыталась смягчить ситуацию редактированием поста. Яна исправила текст, отметив, что таким титулом ребёнка наградили британские СМИ. Тем не менее это уточнение не сняло уровень раздражительности в комментариях.Как вы считаете, друзья, обязательно было подчёркивать в подписи к фото, что на снимке «самая красивая девочка»? Может быть стоило просто написать «Саша и Настя», тем самым избежав негативных комментариев в адрес девочки и её родителей? 🤔«Жуть жуткая»: неудачные архивные фото Рудковской, Гагариной и Варнавы удивили интернетВремя от времени в сети всплывают старые фото знаменитостей, на которых иногда звёзд сложно узнать. Сегодня, наверно, герои этой фотоподборки предпочли, чтобы эти кадры навсегда исчезли из Интернета, однако всемирная сеть помнит всё… Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen