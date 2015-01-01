Главная цель, на которой должен сфокусироваться ваш знак зодиака в 2019 году

JUrban/ PixabayОвен: Перемены. Не бойтесь их. Чаще всего они происходят в тот момент, когда наиболее необходимыПредстоящий год не будет легким, но сложности для вас сейчас нужнее воздуха. Они развивают, двигают вперед и стимулируют к победам. В 2019 году вам надо определить три главные цели и сфокусироваться на их достижении. А дальше, как в сказке, чтобы не происходило вокруг, не пугайтесь и не оглядывайтесь назад. Все у вас получится, и долгожданные перемены придут именно тогда, когда вы будете больше всего в них нуждаться.Телец: Прошлое бывает слишком тяжелым для того, чтобы повсюду носить его с собой. Иногда о нем стоит забыть. Хотя бы ради будущегоГлавной задачей года для вас должно стать завершение важной «вехи» в вашей жизни. Разрушающие отношения, угнетающая работа, смертельная обида и другие «якоря» уже давно сделали свое «черное дело», и должны кануть в лету. Хватит их лелеять, оправдывать и использовать в качестве прикрытия от полноценной жизни. Поставьте точку, перелистните последнюю страницу и оставьте эту историю жизни в прошлом.Близнецы: Может быть, мы попадаем в ад за те поступки, которые совершили, но, возможно, мы попадаем в ад за те дела, которые не довели до концаВ 2019 году вам нужно сконцентрироваться на «хвостах», что тянутся за вами даже не с прошлого года, а со времен царя Гороха. Возможно, это мелочи, которые вы уже давно перестали замечать, однако их так много накопилось, что они тормозят вас и блокируют энергию роста, движения. Напишите список этих незавершенностей и завершайте их. Увидите, ваша жизнь потечет живым ключом!Раки: Если каждое утро повторять, что доволен своей жизнью, можно не сомневаться: не только сам уверуешь, но и заставишь поверить в это окружающихВам не хватает веры в себя, и если вы не сконцентрируете свои усилия на развитии уверенности, не создадите внутренний стержень, на который сможете опереться – не только год будет сложным, но и вся жизнь. Хватит надеяться на доброго волшебника, который придет и решит все ваши проблемы. Все Раки – сами еще те волшебники. Ваша задача просто поверить в себя, в свою интуицию и уникальные способности.Львы: Человек редко преуспевает в чем бы то ни было, если его занятие не доставляет ему радостиУходящий год был продуктивным. Вы покорили много вершин и достигли высот, которые, возможно, даже не входили в ваши планы. Похвально! Продолжайте в том же духе, но… Если вы пребываете в гонке за победами, но они не приносят ожидаемой радости и душевного подъема – бросайте эти цели. Вашей главной целью 2019 года должно стать истинное счастье, очищенное от общественной моды, деструктивных стереотипов и установок. Когда вы найдете цель по душе, вершины будут сами ложиться вам под ноги.Девы: Воплощайте свои мечты в реальность. Работайте над идеями. Те, кто раньше над вами смеялись, начнут завидоватьВы находитесь на пороге большого успеха! Остановить вас может только обесценивание ваших талантов завистниками. Вот вашей первоочередной задачей и должно стать развитие способности отличать конструктивную критику от обычной человеческой «жабы». Окружайте себя людьми, которые движутся в вашем направлении, умеют созидать и развиваться вместе. Вами начнут восхищаться те, кто раньше в вас не верил.Afishera/ PixabayВесы: Иногда надо обойти весь мир, чтобы понять – клад зарыт у твоего собственного домаПрекращайте гоняться за иллюзорным счастьем, которое похоже на далекие миражи. Ваше близко. Очень близко! Оно в вас самих. К сожалению, понять это возможно только после затяжных мытарств, и то это дано не каждому. 2019 год вам предоставит идеальные условия для осознания этого. Походите, посмотрите, сравните, как у людей, и возвращайтесь в себя. Все самое ценное у вас уже есть. Просто поставьте себе цель осознать это.Скорпионы: Начинайте уже сейчас жить той жизнью, какой хотели бы ее видеть в концеСколько вы еще будете откладывать жизнь на потом? Не начинайте ее с понедельников и не вздумайте ставить себе эту цель с нового 2019 года! У вас другая задача – с этой минуты начать жить той жизнью, которую вы считаете для себя идеальной. Прямо сегодня сделайте хоть какую-нибудь мелочь так, будто вы уже тот, кем себя представляете. Поверьте в это сами, тогда этому поверят и люди, и весь мир. И следующий год вы проживете не в мечте, а в реальности, которая была мечтой.Стрельцы: Если вы сами цените себя не высоко, мир не предложит вам ни на грош большеЗапланируйте себе на этот год личностное развитие. Пусть в нем не будет ни месяца без мотивирующего тренинга, духовной практики, знакомства с новыми и нужными людьми. Вкладывайте в себя, как материальные ресурсы, так интеллектуальные. Сконцентрируйте на этом все силы, и к концу года вы увидите в зеркале нового духовно и материально богатого человека. Развивая себя, вы повышаете свой «ценник».Козероги: Никогда не поздно поставить новую цель или обрести новую мечтуДля многих Козерогов уходящий 2018 год стал разочарованием века. О чем мечтали – не сбылось, чего боялись – свершилось и нагнало еще большего страха. Не опускайте руки. Старый год уходит, новый – несет уникальные возможности и счастливые случайности. Если вы сейчас пустите жизнь на самотек, рискуете проплыть мимо. Ставьте себе смелые цели и не отказывайтесь от мечты. 2019 год определенно будет удачливее!Водолеи: Все, что не доставляет удовольствия, называется работойВ 2019 году поставьте перед собой цель – меньше работать… Меньше работать там, где платят копейки, где не ценят дружбу, где предают любовь, где заставляют страдать. Иначе вы всю жизнь так и пропашите, ожидая, что вот еще один-другой «гектар» проблем, и вы начнете получать заслуженные награды, но главное – удовольствие от жизни. Не начнете, пока не научитесь делать только то, что приносит радость.Рыбы: Управляйте своей судьбой, или это сделает кто-то другойВаша главная цель 2019 года – научиться не перекладывать ответственность за свои неудачи, да и жизнь в целом, на других людей. Пока вы будете чувствовать себя «жертвой», которую используют, наказывают и обижают, вашу жизнь будет решать кто-то другой. Успехов достигает тот, кто не боится ответственности. Да, придется признать, что неудачи – ваши промахи, но и победы будут исключительно вашими заслугами.

Источник: www.allwomens.ru/zen