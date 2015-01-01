Муж Ксении Бородиной посмеялся над избившим жену Маратом Башаровым

Интернет-пользователи, которые стараются быть в курсе всех последних новостей шоу-бизнеса, вряд ли удивились сегодняшним сообщениям о Марате Башарове. Актёр и ведущий избил свою новую жену. С переломом носа Елизавета Швыркова оказалась в одной из столичных клиник.starhit.ruБрат пострадавшей сообщил представителям прессы, что артист не впервые распускает руки: несколько месяцев назад Елизавета уже попадала в больницу с травмой руки. Однако тогда женщина не стала афишировать конфликт с мужем.А ведь Елизавета не могла не знать, что такая же судьба была у её предшественницы. Предыдущая жена Марата Башарова тоже оказалась в своё время на больничной койке. Популярный ведущий жестоко избил Екатерину Архарову, но женщина не стала молчать и её фотографии после избиения облетели весь интернет.youtube.comКурбан Омаров назвал драчуна Башарова «кухонным боксёрчиком»В адрес мужа Ксении Бородиной регулярно в сети идёт поток критики. Интернет-пользователи уверены, что мужчина не работает и сидит на шее у телеведущей. При этом рассказы Ксюши об успешном бизнесе мужа ничем не подтверждаются. Многочисленные фото и видео с детьми, размещённые на страничке в Instagram Омарова, косвенно свидетельствуют о том, что он постоянно находится дома.instagram.com/zimamoscowХейтеры считают, что Бородина снова связалась с альфонсом. Недоброжелатели даже называют у себя в антик-группах Курбана Зиной — уничижительная производная от его давнего прозвища Зима.Однако сегодня даже самые злостные хейтеры были на стороне Курбана Омарова. У себя в сториз муж Ксении Бородиной разместил фото Марата Башарова, украсив костюм драчуна розовым галстуком-бабочкой и подписав снимок:Кухонный боксерчикinstagram.com/zimamoscowИнтернет-пользователи выразили солидарность с Курбаном, осудив Марата Башарова, хотя не обошлось без глумливых комментариев:_matilda_7777 Если б Зина был добытчиком в семье,он бы ещё огого каким кухонным боксерчиком был😂 salamaha09 И нечего здесь сравнивать безобидного альфонсика с больным садюгой!Зина лучше ! annlovee_ Один бл**ун, алкаш и домохозяин, который беременной бабе изменял. Второй кухонный боец. А судьи кто? 🤦🏻♀️ admin.anshlak8 Зина, угомони таланты!) Иди алмазы добывай😂😂 katya_gan Ну че вы, в кои-то веки Зинка прав😒Девушки, кого бы вы выбрали для семейной жизни, если бы пришлось выбирать только из двух — драчуна или альфонса? 😌Сын Елены Яковлевой разместил фото с кровавым разрезом на всё лицоАктрисе ничего не остаётся, как принимать выбор сына: Денис уже не в том возрасте, когда можно было бы снять ему штаны и отшлёпать ремнём. Елене Яковлевой было не просто смириться с увлечением единственного ребёнка, однако актриса по матерински поддерживает Дениса во всём. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen