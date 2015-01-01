Лена Борщёва похвасталась спортивной фигурой мужа

Бывшая КВНщица Елена Борщёва, как оказалось, умеет не только шутить. Телезвезда прекрасно справляется с заданиями воспитательниц из детского сада своей младшей дочери. Сейчас в школах и садах проходят конкурсы новогодних поделок, вся тяжесть которых ложится традиционно на плечи мам, пап и бабушек.instagram.com/lenaborshchevaЕлена Борщёва сама придумала оригинальную поделку из старых лотков:В детском саду проходил конкурс зимней поделки из отходов... Сижу на кухне,думаю ,что сделать и вижу на балконе целую стопку упаковок от яиц,спасибо нашему папе😂 Потом в ход пошла фантазия,пва и краски👏🏻👏🏻👏🏻instagram.com/lenaborshchevaМуж Елены Борщёвой произвёл фурор в сетиК сожалению, поделка от Лены Борщёвой не победила на детском конкурсе. Юмористка считает, что для победы не хватило фотографии папы:поделка не победила((((Видимо,надо было прикрепить фото Основного поставщика сырья для поделок😂😂😂instagram.com/lenaborshchevaАртистка исправила свою ошибку и оставила фото супруга на страничке своего Instagram, присоединив снимок к предыдущему с поделкой:instagram.com/lenaborshchevaВ Инстаграм Елены Борщёвой нередко встречаются фотографии её мужа Валерия, однако подписчики даже не подозревали, что мужчина обладает отличной атлетической фигурой. Фолловеры звезды КВН забросали обсуждения комплиментами в адрес её супруга:aleksa_bulohcka Елка клевая👍 папа бомбический😉 shoppingfromitaly Папа 👍😊👏👏👏👏👏🖤💜🖤💜 nik_antonina Ничего себе ...он в прекрасной форме 👍 nataliaalekseeva8827 Крутой папа 😍 tonchan711110 Ого...а он клевый👍👍👍👍👍 zoya_akimova Леночка !! Вы и ваша семья - МОЛОДЦЫ !! Знаю вас с КВН - вы просто умница , потому у вас и прекрасная семья!! Муж у вас - ( блин) МАЧО !!!А какие поделки в этом году делали с детьми вы? Удалось занять первое место?🥇«Сразу видно где силикон»: фолловеры Максима Галкина высмеяли Анну СеменовичАнна Семенович всегда отличалась пышными формами. Ещё в те времена, когда Аня начинала свою карьеру в группе «Блестящие», её роскошная фигура выделялась на фоне коллег. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen