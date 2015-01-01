Как по новогоднему подарку понять, любит вас мужчина или нет

Afishera/ PixabayЗнатные гадалки утверждают, что на подарках мужчин в Новый год можно гадать. И пусть эта «гадалка» всего лишь психология, но благодаря ей и подарки начинают «разговаривать». Итак, какой новогодний подарок мужчины говорит о его любви, а какой о равнодушии?ОткрыткаНовогодняя открытка? Открытку подарил влюбленный мужчина? И все? Ну, здесь из двух одно: он либо не влюбленный, либо не мужчина. Картинки с пожеланиями – это очень романтично и трогательно, но не в качестве самостоятельного подарка, а как именная карточка к хорошему подарку. Вот тогда открытку можно считать проявлением любви.Конфеты и шоколадТа же история, что и с открыткой. К любви сладкий подарок может иметь отношение, только если это какой-то эксклюзивный шоколад или дефицитные конфеты, которые девушка безумно любит. Но по-прежнему сладости должны дополнять основной подарок, а не быть соло-презентом. Иначе они говорят о нежелании заморачиваться поиском подарка, безразличии или жадности мужчины.ЦветыНачнем с того, что это не очень оригинально на Новый год. Разве что у девушки на этот праздник выпал День рождения. В остальных новогодних случаях цветы, конечно, тоже имеют право быть подарком, но, как и в двух предыдущих пунктах – в качестве приложения к основному презенту. В зависимости от него можно говорить о любви или нелюбви мужчины.ИгрушкиЗначимым подарком и сигналом любви игрушки могут выступать, только если девушка собирает коллекцию кукол, мишек Тедди и т.п. В противном случае такой подарок не свидетельствует о любви. Скорее – об инфантилизме либо стереотипном мышлении мужчины. Еще, возможно, он таким образом примеряет на себя роль «папочки». Что говорит не о любви, а самовлюбленности.Парфюмерия и косметикаДухи или косметика, преподнесенные женщине в качестве новогоднего подарка, могут выдавать как любовь мужчины, так и его равнодушие. Любовь – если он готовился к этому подарку заблаговременно: тайком выведывал название, бренд, производителя и т. п. Безразличие – если принес из магазина банальный косметический набор на новогоднюю тематику. В таком случае он хотел поставить «галочку», а не выразить через подарок свою любовь.Нижнее бельеЛюбовь ли это? Сказать однозначно нельзя, но то, что мужчина настроен на секс и страсть – бесспорно. Если белье подарил малознакомый мужчина – это намек, что пора переходить на более интимный уровень отношений. Когда белье дарит любимый мужчина, он точно знает, чем можно порадовать свою женщину, а заодно и себя. Что можно определенно сказать о таком подарке – новогодняя ночь обещает быть страстной. Во всяком случае, мужчина на это рассчитывает. А будет ли любовь, покажет, возможно, эта ночь.УкрашенияДрагоценности, казалось бы, точно говорят о любви мужчины. Но здесь, как посмотреть. Если небогатый мужчина дарит дорогое украшение, его чувства однозначны – влюблен. Богач дарит «золото-бриллианты» в разных ситуациях: он «покупает» женщину, подчеркивает свой статус, либо действительно считает, что дорогая сердцу женщина достойна только дорогих подарков. Если мужчина может себе позволить драгоценные и разнообразные украшения, но, например, дарит на Новый год золото, будучи хорошо осведомленным о пристрастии девушки к серебру, значит, ему от нее нужна не любовь, а что-то другое.Телефон или другой гаджетКогда мужчина дарит новомодные «последние слова техники», он как минимум считает женщину умной, либо… ищет повод сблизиться. Мужчина, скорее всего, очень хорошо разбирается в технике, а значит, девушке придется с ним общаться теснее и ближе. Любит ли он ее – время покажет. Во всяком случае, на что-то он надеется.AllClear55/ PixabayКухонная утварьНабор кастрюль, тарелок, бокалов или сковородку дарит мужчина, который ценит в женщине хозяйственность и, возможно, любит и желает строить с ней далеко идущие отношения. Он готов традиционно распределять роли, где женщина – вкусно кормит и обеспечивает комфорт, а он – тащит в дом «мамонта». Ну, или не тащит. Когда мужчина дарит женщине кухонную утварь, это не всегда значит, что он хочет семейных забот. Но вот, чтобы женщина была хозяйкой – не откажется, и даже намекнет подарком.Бытовая техникаНе знаково, если такой подарок заказала себе «под елочку» сама женщина. Ну, а если мужчина сам проявил инициативу, скорее всего, любит. И на подарок не поскупился, и побеспокоился, чтобы работу по дому выполняла не любимая девушка, а умная техника. Если его подарок продиктован исключительно заботой, тогда, конечно, можно заподозрить в нем любовь.ВпечатленияРомантичный новогодний вечер или путешествие на Новый год дарят мужчины, как правило, с очень серьезными намерениями. Они желают удивить женщину, понравиться ей и оставить хорошую память о себе. Любит ли такой мужчина? Если он не преследует очевидные корыстные цели, значит, его любовь искренняя.Подарочные сертификатыЕсли это не стандартный сертификат на покупки в стандартном магазине, тогда ухажера можно «уличить» в любви. Такой подарок избирают мужчины внимательные, практичные, заботливые. Они понимают, насколько рискованное дело - выбор подарка женщине. Оптимальный вариант – подарочный сертификат. И она счастлива подарку «в яблочко», и он доволен, что угодил.ДеньгиМногие мужчины считают деньги универсальным подарком. Они подходят и под любой праздник, и под любой повод, и любой женщине. Вот только если мужчина дарит деньги в конверте (или хуже того – без конверта), женщина тоже может оказаться «любой». Да, бесспорно, она чем-то важна для него – мужчины не раздают деньги абы кому, но и о больших чувствах тут говорить не приходится. Исключение: если такой подарок был оговорен с женщиной заранее. Дамам угодить очень нелегко, поэтому они часто от любящих сердец предпочитают получать в качестве подарка деньги.Психолог Оксана Анаско

Источник: www.allwomens.ru/zen