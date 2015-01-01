Что подарить на Новый год мужчине, чтобы показать, как он дорог

JUrban/ PixabayПуть к сердцу мужчины лежит не через желудок, как привыкли все думать, а через подарки. Да-да, не только женщины падки на сюрпризы и дары. Мужчины тоже верят не словесным уверениям в любви и нежностям, а подаркам, через которые женщины выражают свое отношение – любовь или равнодушие. Какой подарок мужчине на Новый год сделает его искренне счастливым и убедит, что он дорог для женщины?Пособие по искусству дарения подарков мужчинамТо, что мужчины великовозрастные дети, факт достоверный. Они, конечно, не согласны и даже могут обижаться, но и пусть себе на здоровье обижаются. Делают они это тоже по-детски. Женщины должны из этой их особенности извлечь главное пособие по искусству дарения мужчинам подарков: подходить к этому процессу максимально внимательно и искренне. Как к детям! Только тогда от подарка, как и от дарительницы, будет исходить любовь.Подбирая мужчине подарок на Новый год, следует помнить о двух главных условиях, несоблюдение которых как раз и портит все впечатления:Подарок в первую очередь должен соответствовать желаниям мужчиныДа, возможно с вашей точки зрения ему нужно накачать мышцы и вы считаете подходящим подарком абонемент в тренажерный зал, либо мужчине надо похудеть (бросить курить, научится готовить, освоить вышивку бисером и т. д.), и вы дарите ему обучающие книги или мастер-классы. А у вашего избранника вы спросили – он этого хочет? Запомните, надо и хочет – разные вещи.Перестать ждать ответного равноценного подаркаи всегда хочется получать взаимные подарки, тем более, когда свой готовился тщательно, заблаговременно и дорого. Но если ожидание ответного подарка – самоцель, тогда лучше вообще ничего не дарить. Иначе это бартер, корысть, эгоизм, но никак не подарок с любовью. Нельзя делать приятное ради благодарности, удовлетворения чувства собственной значимости или ответного проявления. Получая подарок, мужчина должен чувствовать, что за подарком не тянется «шлейф» из скрытых обязательств.Счастье в подарок, или Как выбирать дорогому мужчине дорогой подарок?Как же сложно бывает выбрать подарок мужчине. То, что он любимый часто только усложняет дело – важность процесса зашкаливает, и, кажется, что хорошие идеи вымерли, а подарки попрятались. К тому же мужчина, как назло, оказывается либо очень привередливым и ему сложно угодить; либо у него уже все есть, а чего нет, он сам себе предпочитает покупать. В таких случаях на помощь придет главный козырь женщин – интуиция. Она в комплексе с женской любознательностью и наблюдательностью подскажет, что любимого мужчину сделает по-настоящему и по-новогоднему счастливым.Чтобы найти мужчине лучший подарок, к его поиску нужно применить индивидуальный подход – изучить и задействовать личные характеристики мужчины, его явные и неосознанные увлечения, манеру поведения, вкусы, привычки, пристрастия и желания, о которых, возможно, даже он не подозревает. Женская интуиция способна даже на такие чудеса. Активировать ее поможет блок вопросов-подсказок:Ваш мужчина пребывает в постоянной деловой активности? Решает с легкостью свои проблемы и не боится ваших? Имеет много связей, большие возможности и демонстрирует свою силу, власть, всемогущество?Такой мужчина, скорее всего, оценит не материальный подарок, а впечатления, провоцирующие детские эмоции. Вызовите в нем ностальгию, полистайте вместе страницы его детства, и вы обязательно услышите, что он, например, мечтал сходить с отцом в тир, но этой мечте не суждено было стать реальностью, или мужчина все свое босоногое детство грезил о радиоуправляемой машине. Поверьте, таких историй-мечтаний найдется добрый десяток в каждом взрослом «ребенке». Мужчины этой категории, как правило, рано взрослеют, перебирают на себя недетские обязанности, а потом всю жизнь страдают от непрожитого детства. Придумайте подарок, который вернет вашего мужчину туда, где он был беззаботным и счастливым.Ваш мужчина уверенно идет по жизни, но рассчитывает только на себя? Он деятельный, практичный и прагматичный? Ему не интересны разговоры и болтовня, потому что он – человек дела?Ваши утвердительные ответы на эти вопросы, говорят о том, что вы имеете дело с мужчиной уверенным, категоричным, но несколько консервативным. Ему нужна конкретика, определенность и опора. Такого мужчину можно порадовать на Новый год вещами, которые имеют практическую ценность или эксклюзивную значимость. Еще мужчины этого типа не умеют отдыхать, и будут искренне благодарны, если отдых им кто-то сумеет организовать. Желательно, чтобы он был по типу темперамента или в соответствии с любимым хобби мужчины. Понравятся ему и универсальные мужские подарки, но без банальностей. Идеально, если вы «нащупаете» в любимом потребность, которую он, возможно, до конца не осознает, но не против ее реализовать.7000920/ PixabayВаш мужчина гений, ну или просто отличается умом и сообразительностью? Он мыслит масштабно, дальновидный, целеустремленный и работоспособный? Не терпит суеты, манипуляций, нытья и истерик?Эмоции для такого мужчины – не подарок. Если вы ему на Новый год подарите себя в виде Снегурочки в шубе на голое тело, он удивленно приподнимет бровь и спросит: «А на ужин-то что?». Его подарок должен быть конкретной «умной» вещью, которую можно пощупать и осмыслить. Как проявление любви и внимания он расценит книгу любимого автора, билет или поездку на тренинг признанного им гуру, вещи, связанные с его деятельностью или увлечением.Ваш мужчина неотразимый красавчик? Он ухаживает за собой, разбирается в модных тенденциях, диетах, фитнесах и женщинах? Ему свойственен здоровый эгоизм и он знает себе цену? А может быть, он у вас романтик?Мужчинам, подпадающим под эти характеристики, можно дарить все, что потешит их самолюбие, подчеркнет красоту, создаст романтическое настроение. Такой тип мужчин «устроен» по принципу женщин. Дарите им все, чтобы хотели получить сами в качестве подтверждения любви, только с поправкой, что все-таки они мужчины. Букет цветов им, конечно, не подойдет, но вот средства по уходу за телом, красивые вещи, украшения и аксессуары, создающие атмосферу и настроение – в самый раз.Это далеко не все психологические характеристики мужчин и соответствующие им подарки. Но принцип вы поняли...

Источник: www.allwomens.ru/zen