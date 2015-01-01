ProCam 4 - приложение для качественной съемки на iPhone
Как снимать на айфон 7 и айфон 7 плюс и другие современные модели. Эти смартфоны имеют две камеры на задней панели, обе из которых имеют 12 Мп и двукратное оптическое увеличение и десятикратное цифровое увеличение. Широкоугольная камера позволяет снимать отличные панорамные снимки без потери цвета, с большей глубиной снимков, а вторая камера предназначена для фотографирования портретов. Даже далекие объекты на камеру для пейзажной съёмки получаются насыщенными и резкими.
Портретная съёмка имеет возможность получения снимков с повышенной глубиной резкости, где задний план размывается на переднем плане четкого резкого портрета. Эффект Боке мог быть достигнут на цифровой зеркальной камере, но теперь доступен и на айфоне. Этот прорыв нельзя не отметить положительной оценкой. Каждый фотограф теперь может на дисплее видеть результат от эффекта, и понять необходимость его для кадра.
Диафрагма F/1. 8 делает снимки отличными при хорошей освещенности, но при плохой она уступает световой силе цифровому фотоаппарату. Обработка фотографий стала на 50% процентов быстрее благодаря новому процессору А10, который имеет программную возможность IPS.
К сожалению, дисплеи современных телефонов все еще достаточно хрупкие. И часто бывает, что после падения телефона экран нуждается в замене. Когда необходима замена дисплея iPhone 7 Plus лучше обратиться в специализированный сервисный центр, где опытный специалист осуществит ремонт.
ProCam 4
Это приложение, которое даст возможность получения снимков в различных форматах jpeg & raw. В формате Raw легко изменять её характеристики с помощью строенного редактора. Также приложение позволяет снимать видео в режиме 4к.
Множество фокусировок, геотегов для отправки в соц. сети, штампы времени, места, улучшения цвета, возможность фотографирования в формате TIFF, который позволяет вытягивать свет в плохо освещённом помещении, таймер съёмки по звуку, авто определение экспозиции, и её корректировка. Вспышку в приложении можно использовать в виде фонарика. Возможно выставление таймера задержки по времени съёмки, множество специализированных фотографических и видео фильтров, применяющихся в реальном времени, для того, чтобы фотохудожник мог оценить какой фильтр подходит наиболее удачно для той или иной композиции. После регистрации через программу в инстаграме добавляются к огромному количеству фильтров еще пять. Есть возможность покупки фильтров HDR через программу.
Для определения горизонта относительно плоскости земли в программе существует отдельный акселерометр, для определения золотого сечения имеется фигура Фибоначчи, стандартное золотое сечение, и выравнивание по диагонали. Эта программа отлично подойдёт как для начинающего фотографа, так и для продвинутого пользователя.