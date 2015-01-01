Плесень на стенах: некрасиво или опасно?
Черные разводы плесени не только портят внешний вид любого помещения, но могут негативно сказаться на здоровье жильцов квартиры или дома. Странный насморк и хронический кашель может вызывать обычная домашняя плесень. Также она выделяет токсины, которые со временем могут привести к более серьезным заболеваниям. С плесенью обязательно нужно бороться, а не оставлять все как есть. В случае сильного поражения поверхностей плесенью, лучше доверить очистку СЭС Москвы официальный сайт. Специалисты санэпидемслужбы выполнят любые услуги по дератизации, дезинфекции и дезинсекции.
Как эффективно побороть плесень?
Важно внимательно следить за появлением очагов новой плесени. Чем раньше начать с ней бороться, тем лучше. Маленькие участки, а также поверхностные поражения легче поддаются очищению.
Для начала придется механически избавиться от плесени, отчистить поверхность при помощи щетки и простых моющих средств. Если обои на стене сильно повреждены плесенью, то их придется заменить новыми. При глубоком проникновении плесени в стену придется пожертвовать слоем штукатурки.
Очищенную поверхность необходимо обязательно продезинфицировать, чтобы плесень не появилась снова. Это могут быть как специальные средства против плесени, такие как грунтовка или пропитка, так и те, которые есть в арсенале практически любой хозяйки. Например, белизна или другие, содержащие хлор бытовые средства. Белизну следует разбавить водой 1:10. Обычный уксус, нашатырный спирт и перекись водорода также эффективно борются с плесенью. При этом следует учитывать, что окрашенные материалы могут сильно пострадать от хлора и других окислителей. Хорошо справляется с плесенью масло чайного дерева. Его следует развести: 20 капель на 250 мл воды. При использовании всех этих средств необходимо проветривать помещение, чтобы избежать отравления парами. Работать необходимо в перчатках. Лучше обработать стены 2-3 раза с небольшими интервалами.
Стены необходимо тщательно просушить после каждой обработки. Для успешного развития плесени обязательно нужна влага, и именно поэтому стены необходимо полностью просушивать. Температура решающего значения не имеет. Поэтому высушивание воздуха очень хорошо борется с плесенью. В этом смысле эффективными будут проветривание или принудительная вентиляция влажных помещений, склонных к появлению плесени. Эффективным средством будет просушивание стен при помощи отопительных приборов, таких как тепловентилятор, масляный обогреватель или электрокамин.
Что делать, чтобы плесень больше не появлялась?
Справившись с плесенью, очень важным будет не допустить ее появления в дальнейшем. Для этого следует:
1. Не экономить на отоплении. Плесень обожает сырые жилища.
2. Чаще проветривать помещение склонное к появлению плесени.
3. Сражаться с новыми очагами плесени нужно сразу, а не оставляя на потом.
Воспользовавшись данными советами, справиться с плесенью на стенах не составит никакого труда!