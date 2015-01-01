Какой знак зодиака принесет вам удачу и счастье в 2019 году

Ellen26/ PixabayОвену обеспечат успех Близнецы и СтрелецДля деятельного Овна 2019 год будет удачным, особенно при сотрудничестве со Стрельцами – партнерство непременно принесет успех в делах. Благодаря кипучей энергии, Овны выйдут на пик карьерных возможностей. Интеллектуальное содействие Близнецов поможет сформировать блестящие идеи, воплощать которые Овен возьмется с фантастическим энтузиазмом.Однако неудержимая энергия грозит выплеснуться через край и перейти в разрушительную фазу. Обуздать огненный нрав Овна, избежать конфликтов на работе и дома поможет сдержанная, уравновешенная Дева.К Тельцам придет удача при содействии ЛьваЧтобы добиться успеха в новом году, Телец должен набраться решимости и покинуть привычную зону комфорта. Катализатором, который будет подталкивать Тельца на радикальные действия, станет деятельный Лев. Энергия земного знака будет нестабильной, и в период спада активности, Лев щедро поделится собственной солнечной энергией.Зима принесет Тельцу испытания в личной жизни – достойно пережить непростой период поможет дружеское участие Рака. А новую любовь и семейное счастье Тельцы найдут с представителем знака Весов. Произойдет это в середине лета.Близнецам решить проблемы поможет КозерогВ начале года Близнецов ждут финансовые и карьерные проблемы, справиться с которыми поможет рассудительный Козерог. При его помощи мечтательные, непостоянные Близнецы повернут деятельность в практическое русло: возможно, найдут новую работу, или укрепят позиции на старой. Козерог остановит необдуманные расходы и способствует достижению финансового успеха.Почти весь год ветреные Близнецы будут метаться от одной амурной цели к другой, что внесет хаос в личную жизнь. Только в середине осени любовные дела стабилизируются, и они встретят свое счастье в лице Стрельца.Для Рака лучшим партнером будет СкорпионВ 2019 г. Ракам нужно преодолеть застенчивость, взять руководство судьбой в свои руки. Этот год будет подходящим, чтобы избавиться от надоевшей работы, тягостных отношений. Отважиться на радикальные перемены в жизни поможет Скорпион. Он станет для Рака настоящим партнером-талисманом – поможет наладить финансовые потоки, подтолкнет к переменам в личной жизни.Одиноким Ракам фортуна улыбнется в августе – любовь к ним придет вместе с представителем знака Водолея.Лев свернет горы вместе с ОвномВ новом году Лев будет находиться на гребне удачи. Судьба благосклонна к нему во всех сферах деятельности. А при профессиональном содействии Овна, представитель солнечного знака способен буквально передвинуть горы. Но постоянная удача может вскружить голову и привести к необдуманным расходам. Тогда на помощи придет благоразумная Дева, и остановит разгулявшегося Льва, поможет правильно распределить финансы.На любовном фронте Льва ждут свидания, флирт, жгучая страсть с загадочным Скорпионом.Деве успех принесут Телец и СкорпионДеву в 2019 г. ожидает период денежной удачи и карьерного роста. Надежная поддержка Тельца поможет мобилизовать внутренние силы и держать дела под контролем даже в период неблагоприятного влияния планет. А мистический Скорпион активизирует интуицию Девы, окажет содействие в открытии новых перспектив.Счастье в любви будет всецело зависеть от поведения Девы: ей нужно дать больше свободы партнеру, тогда союз с Козерогом будет надежным и гармоничным.Весы справятся с делами при помощи РыбВ новом году у Весов есть шансы удачно завершить долгосрочные проекты. Все дела будут решаться легко и успешно при участии Рыб. Их интуиция поможет поменять сферу деятельности и начать новое дело, либо реорганизовать старый бизнес. А надежное плечо Козерога не даст потерять голову от успеха и впасть в неконтролируемую эйфорию.В любовных отношениях Весы будут испытывать сомнения и неуверенность, пока не встретят романтичного Рака: вместе они достигнут долгожданной гармонии.Скорпиону улыбнется везение в союзе с ВодолеемС самого начала года Скорпион окажется в центре событий – его ждет стремительный взлет карьеры, возможно переезд в новую страну. В такое непростое время профессиональный и дружеский союз с Водолеем поможет реализовать новые творческие идеи и успешно решить денежные вопросы.В амурных делах ветреные Близнецы очаруют Скорпиона, выдернут его из круговорота дел, помогут расслабиться.Стрельцам окажут поддержку ВесыПочти весь год Юпитер – планета счастья и удачи будет находиться в созвездии Стрельца. На него будут сыпаться профессиональный успех, деньги, откроются новые перспективы и возможности. Казалось бы, такому везунчику не нужна ничья помощь, но дружеская поддержка Весов поможет преодолеть головокружение от успехов и достичь внутренней гармонии.А для полного счастья Стрельцу останется только найти любовь, которая придет к нему вместе с Рыбами.Козерогу повезет при участии СтрельцаВ новом году ослабнет действие Сатурна - планеты-покровителя Козерога. Это неблагоприятно скажется на профессиональной деятельности, и соответственно, на финансовых вопросах. Но на выручку придет баловень 2019 г. – Стрелец. При его поддержке Козерог счастливо минует опасные повороты. Стрелец подскажет, в какую дверь нужно постучать, чтобы на Козерога посыпались новые должности, успех в бизнесе, деньги.Строгие и рациональные Козероги в августе неожиданно станут мечтательными и романтичными. В это время есть вероятность встретить любовь в лице Овна.К Водолею удача придет вместе с ОвномЧтобы Водолеям в будущем году сопутствовали удача и везение, им нужно освоить игру в команде, и обратиться за содействием к Овну. Его пробивная энергия и неуемная инициатива помогут Водолею решить скопившиеся вопросы и воплотить в жизнь собственные неординарные идеи.В душе Водолея могут вспыхнуть чувства к человеку, с которым у него уже были отношения. Вероятно, это будет Лев.Рыбы достигнут успеха вместе с Девой и ВесамиГод станет успешным для Рыб, если они подкрепят свою интуицию практичностью Девы, которая до мелочей просчитает каждый шаг и приведет к успеху. А спокойные Весы всегда окажут дружескую поддержку и помогут снять нервное напряжение.Если Рыбы в личной жизни будут предаваться бездеятельным мечтам, они рискуют остаться в одиночестве. Проявив немного решительности, они найдут счастье вместе с Тельцом.Астролог Маша Новик

Источник: www.allwomens.ru/zen