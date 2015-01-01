Как устроено мышление приличного человека: 6 отличий от «деграданта»

Мышление присуще всем людям, начиная с младенческого возраста. Это способность перерабатывать, обобщать, систематизировать полученную информацию, делать выводы и применять результаты размышлений к различным ситуациям и проблемам. Способ мышления – очень личностная вещь, он формируется под воздействием окружающей среды, воспитания, накопленного опыта. Образ мышления – это адаптация человека к окружающим его условиям. Поскольку исходные условия у всех людей разные, существует коренное различие в образе мышления.Психологи выделяют несколько основных типов мышления, которые делятся на разновидности:рациональное и иррациональное;шаблонное и самостоятельное;примитивное и развитое;мужское и женское;автоматическое и управляемое;свободное и творческое;пристрастное и объективное;позитивное и негативное;живое и нестандартное.Особенности мышления иногда становятся преградой на пути к цели, мешают двигаться вперед. А в некоторых случаях наоборот, выступают стимулом к развитию.Особенности мышления приличного человекаЧтобы разобраться в особенностях мышления приличного человека, сначала определимся с определением «приличный человек». Приличие - качество личности, подразумевающее соответствие моральным нормам, общественным предписаниям, принятым правилам поведения. Обязательное условие – ответственность за свои действия, честность, неспособность совершать низкие поступки. Это умение вести себя достойно, проявлять почтительность, учтивость, благовоспитанность.Как же устроено мышление приличного человека, каковы его особенности?Опора на вечные ценностиВ своих рассуждениях и мыслях приличный человек опирается на истинные, непреходящие ценности. В истории мы видим множество примеров того, что правила этикета, общественные предписания, каноны поведения постоянно меняются, в то время как вечные ценности остаются приоритетными не одно тысячелетие.Порядочный человек в мыслях сравнивает сложившуюся ситуацию с традиционными заповедями, и принимает решение, исходя из принципов: не убей, не навреди, не укради, не обмани. Он поступает так не из расчета на публику, это его действительные убеждения, а поступки отличаются честностью и благородством.Стремление к справедливостиМышление приличного человека основано на стремлении к справедливости: он обладает возможностью анализировать события и принимать справедливые решения, даже если они идут в разрез с его личными интересами.Мышление порядочных людей базируется на понимании правил этики, объективности: оказавшись перед выбором, как поступить в неоднозначной ситуации, они поступают по совести. Такие люди неспособны на низкие, подлые поступки по отношению к соперникам, когда те попали в сложные обстоятельства.Ответственность за поступкиПриличный человек умеет на основании полученного опыта рассматривать ситуацию под разными углами, прогнозировать последствия своих действий и готов нести ответственность за поступки. Он четко осознает, что его решения могут как-то задеть других людей, уважает чужие стремления, желания, мечты, и контролирует себя, чтобы не причинить вред окружающим.В случае если его действия нанесли урон помимо воли, либо при необходимой обороне, порядочный человек терзается чувством стыда, сожаления, испытывает угрызения совести. Он осмысливает допущенные ошибки с целью избежать их повторения, стремится компенсировать причиненный вред, не жалеет времени для помощи ближним.Толерантное отношение к другим людямМышление приличного человека устроено таким образом, что он умеет выделять и ценить в каждом человеке его лучшие качества. Радуется чужим успехам, достижениям и результатам, даже если это его соперник. Такое мышление вырабатывается у тех, кому с детства прививали уважение к окружающим. Оно предполагает доброжелательность, отзывчивость, великодушие и благородство по отношению к ближним.Порядочный человек толерантно смотрит на убеждения и жизненную позицию других людей, даже если не разделяет их точку зрения. Ему свойственна широта суждений, поскольку он имеет развитое мышление – продуктивное, адекватное и нацеленное на понимание особенностей иных личностей. Он не делает поспешных заключений о чужих достоинствах и недостатках: сначала соберет информацию, проанализирует, а затем сделает выводы.Отказ от стереотипного мышленияДля лучшего понимания сути проблемы и поиска эффективного решения, приличный человек избегает стереотипного мышления. Это позволяет посмотреть на вопрос с новой точки зрения, раздвинуть границы подбора ответов. Он перестает верить сообщениям СМИ и фактам, изложенным в интернете, проверяет и уточняет данные, чтобы не попасть в ловушку стереотипов. Его доверие вызывают факты и цифры, а не эмоционально преподнесенная информация.Стереотипное мышление приводит к утрате индивидуальности, понижает самооценку, приводит людей к среднестатистической норме. Поэтому приличный человек, осознающий себя как личность, отказывается от навязанных шаблонов. Он не боится показаться странным и смешным, поскольку надеется на изменение мира в лучшую сторону.Стремление к саморазвитию и духовностиПриличный человек, как правило, задумывается о саморазвитии, повышении своего духовного уровня, нравственном совершенствовании. Он стремится к осмыслению жизненного предназначения, размышляет об ответственности перед будущими поколениями, пытается постичь природу мироздания. С этой целью изучает философскую, духовную и классическую литературу. Полученную информацию подвергает переосмыслению, делает выводы и применяет на практике, причем осуществляет саморазвитие на протяжении всей жизни.Порядочные люди заботятся не только о собственном духовном развитии, они стремятся спасти общество от деградации, учат окружающих удовлетворять потребности честным путем, повышающим духовность. Личным примером показывают, что всем доступно мышление и модель поведения приличного человека. Они не стремятся получить награду за свои поступки, но их уважают даже недоброжелатели.Психолог Николай Соколов

Источник: www.allwomens.ru/zen