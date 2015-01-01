«Кельми умер не 1 января 2019»: Евгений Додолев сообщил об истинных причинах смерти Криса Кельми

Печальный список умерших знаменитостей наступившего 2019 года открыл российский музыкант Крис Кельми. На следующий день после праздника СМИ облетели последние новости о том, что артист умер в своём подмосковном доме.Подробностей случившегося нет: певец последние годы жил один, так что доподлинно выяснить у близких, что же произошло с музыкантом, невозможно.instagram.com/zvezdnye_sosediСмерть Криса Кельми стала, конечно, шокирующим известием, однако неожиданными последние новости назвать нельзя. Музыкант давно злоупотреблял алкоголем. После смерти Евгения Осина, с которым Кельми проходил реабилитацию в центре на Самуи, в сети появились предположения, что автор знаменитого хита «Замыкая круг» окажется следующим…instagram.com/stories/danaborisova_officiallЕвгений Додолев сообщил, что Крис Кельми увлекался наркотическими средствамиВ новостной ленте Instagram коллеги Криса Кельми публикуют редкие фотографии артиста и скорбят по поводу его кончины. В то же время никто из медиа-персон не решился прямо заявить об истинных причинах смерти музыканта, придерживаясь негласного правила о том, что о покойном следует говорить только хорошее.instagram.com/lvoropaevaИзвестный журналист Евгений Додолев, который в 90-е годы был одним из ведущих легендарного «Взгляда», лично знал Криса Кельми ещё на пике его популярности. У себя в Инстаграм Евгений Додолев рассказал, что композитор давно страдал от алкогольной и наркотической зависимости. По словам Додолева, настоящий Крис Кельми умер уже давно:Дело в том, что Кельми умер не 1 января 2019, он угасал десятилетиями! В этом спортивном теле, где алкоголь заменил кровь, а лимфа насытилась кокаином, давно уже не трепетала душа прекрасного, доброго, надежного товарища, ироничного и талантливейшего Крисули, которого я знал и любил на протяжении десятков адреналиново-кипящих летinstagram.com/e_dodolevАндрей Малахов сообщит подробности смерти Криса КельмиНаверно, никто из зрителей даже не сомневается, что в студии Андрея Малахова уже готовят выпуск программы, посвящённой смерти Криса Кельми. Только что информацию о новой теме шоу Малахова сообщил у себя на страничке в Instagram Никита Лушников — человек, который помог отправить на лечение в Таиланд Дану Борисову, Евгения Осина и Криса Кельми.instagram.com/nikita_lushnikovКурбан Омаров назвал драчуна Башарова «кухонным боксёрчиком»В адрес мужа Ксении Бородиной регулярно в сети идёт поток критики. Интернет-пользователи уверены, что мужчина не работает и сидит на шее у телеведущей. При этом рассказы Ксюши об успешном бизнесе мужа ничем не подтверждаются. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen