«Не смотри на него, он ест маленьких детей»: Филипп Киркоров на Новый год напугал внучку Екатерины Рождественской

У каждого праздника есть свои нерушимые традиции. На 9 мая мы вспоминаем павших героев и обязательно смотрим «В бой идут одни старики». 8 Марта не обходится без веточки мимозы или букета тюльпанов. Ну а 31 декабря — это ёлка, мандарины и телевизор с новогодней программой. А вот в телевизоре год за годом появляются одни и те же лица. Ни переключение каналов, ни гневные петиции некоторых телезрителей не влияют на звёздную компанию, курсирующую между студиями Останкино.instagram.com/fkirkorovДочь российского поэта Роберта Рождественского писательница и фотограф Екатерина уже давно отказалась от телевизора. Однако вчера она вместе с внучкой Полиной смотрела одно из новогодних шоу.instagram.com/katyarozhdestС грустью Екатерина Рождественская отметила, что за последние годы ничего не изменилось:Сегодня ночью впервые за долгое время увидела включенный телевизор. Есессенно, что-то праздничное. Оказалось, ничего не меняется. Ни песни, ни шутки, ни исполнители (они даже не стареют!!), ни оформление, ни фрукты на столах. Все так же, как и было 7-10 лет назад...Екатерина Рождественская запретила внучке смотреть новогоднюю телепрограммуЮная Полина Рождественская веселилась и танцевала у телевизора, пока на экране не появился Филипп Киркоров. Ребёнок испугался короля эстрады:Полька носилась, танцевала, потом, увидев Киркорова, который жутко завращал глазами, присела, сказала ОЙ.Екатерина Рождественская испугалась за психику внучки и запретила ей смотреть программу дальше. В довершение бабушка сообщила ребёнку, что Киркоров ест детей, тем самым, видимо, навсегда поселив в душе девочки ужас перед российским поп-королём:Я почему-то сходу не разрешила ей смотреть дальше и у меня как-то само собой вырвалось - не смотри на него, он ест маленьких детей... Почему так сказала - не знаю, видимо, это было подсознательное.instagram.com/chastnaya_kollekziyaА чем пугаете вы своих детей? До сих пор бабой Ягой?☠️Яна Рудковская возмутила подписчиков пафосным снимком Гном Гномыча с самой красивой девочкойКак ни зайдёшь в Инстаграм Яны Рудковской, так сразу есть возможность попасть на скандал. Бизнес-вумен не может отказать себе в удовольствии похвастаться. Рудковская регулярно публикует фотографии своих завтраков, поражая воображение фолловеров дорогой сервировкой. Экс-супруга Виктора Батурина не пропускает модные показы, ради которых готова лететь в любую точку мира. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen