Истерический тип личности: что это?
Истерический характер формируется в возрасте 3-6 лет, когда ребенок начинает проявлять интерес к различиям полов, идентифицируя при этом себя с одним из них. В психологии этот возраст принято называть эдипальным. Данный период ознаменован также активным поиском внимания у родителя противоположного пола.
Если маленький человек не получает того, что требует, либо получает в недостаточном количестве, то велика вероятность «застрять» в эдипальном возрасте на всю жизнь, т.е. оказаться сформировавшейся личностью истерического типа. Практика показывает, что такая проблема чаще встречается у женщин. В обиходе о них говорят просто - истеричка.
Истерический характер: основные признаки
- Зацикленность на теме любви и отношений. Люди-истерики считают главной целью своей жизни самореализацию в любви. Постоянные поиски партнера, кипящие страсти, выяснение отношений с последующим разочарованием – вот неотъемлемые составляющие их жизни. Нередким явлением считается построение любовных треугольников. Это и есть главное проявление не пережитого в детском возрасте соперничества за внимание противоположного пола.
- Разделение влечения и чувств. Сексуальный аспект жизни истерических личностей насыщен проблемами и комплексами. Завоевание расположения объекта симпатии такие люди нередко выполняют очень красиво и искренне, полностью отдаваясь чувствам. Однако переход к интимным отношениям дается нелегко, сопровождаясь огромным чувством стыда, стеснения и вины.
- Постоянный поиск внимания и демонстративное поведение. Легкая форма истерии проявляется лишь в любовной сфере. Более тяжелые случаи накладывают отпечаток на все аспекты человеческой жизни. Истерикам необходимо постоянное внимание и осознание того, что их заслуги замечают и признают очень важными. Малейшее отклонение от подобного шаблона вызывает тревогу и депрессию. Людям подобного типа тяжело строить карьеру и заводить друзей.
- Частое обращение к механизмам вытеснения и диссоциации. Сталкиваясь с проблемами, истеричные люди предпочитают от них абстрагироваться, всячески ищут способы «переждать в укрытии», пока ситуация не разрешиться сама собой. Затем наблюдается быстрое вытеснение из памяти проблемного эпизода. Опасность такого подхода в том, что человек практически не накапливает жизненный опыт, а потому снова и снова сталкивается с однородными проблемами, никак их не решая.