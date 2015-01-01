Как каждый знак зодиака теряет свою настоящую любовь

ОвенОвнам сильно осложняет жизнь их несдержанность и эгоизм. Когда представителя огненной стихии накрывает волна негативных эмоций, он, как правило, срывается на близком человеке. Рано или поздно партнер Овна уходит от этой вспыльчивости и гневливости, ведь даже при наличии сильных чувств мало кто захочет становиться «грушей для битья».ТелецТипичный Телец упрям и обидчив. Он редко идет на компромиссы и преподносит свое мнение в ультимативной форме. Попутно земной знак припомнит все моменты, когда было уязвлено его самолюбие. В итоге отсутствие толерантности может привести к разрыву романтических отношений на любой стадии.БлизнецыБлизнецы теряют настоящую любовь из-за своей жажды общения. Одни ставят на первое место друзей, пренебрегая потребностями второй половины. Другие просто ведут себя слишком фривольно, уделяя внимание другим представителем противоположного пола. Такой неправильный подход приводит к тому, что Близнецы часто меняют партнеров.РакРаки могут быть чересчур навязчивыми. Когда они понимают, что не получают в ответ большого количества внимания, то разочаровываются в своем выборе. Астрологи советуют им не идеализировать вторую половину и не погружаться с головой в отношения. В противном случае их назойливость продолжит отпугивать потенциальных спутников жизни.ЛевЛев не умеет признавать свою неправоту, зато имеет раздутое эго. Он до последнего будет держать оборону, пока не услышит то, что хочет. Лишь тогда представитель огненной стихии сделает одолжение и пойдет навстречу. Конечно, немногие смогут терпеть такие выкрутасы Льва, поэтому партнеры постепенно охладевают и уходят на поиски более чуткого избранника.ДеваДевы теряют настоящую любовь в тот момент, когда решают держать объект симпатии на коротком поводке. Мало кто положительно относится к тотальному контролю, проверкам и постоянным подозрениям в неверности. Именно недоверчивость земного знака чаще всего становится причиной неудач в личной жизни.ВесыВесы нередко сами отказываются от тех, кто испытывает к ним самые искренние чувства. Делают они это, как правило, под гнетом чужого мнения. В астрологии этот знак считается самым ведомым, поскольку вся его жизнь протекает с оглядкой на окружающих. Опасение быть раскритикованным заставляет их принимать решения, которые им самим не всегда по душе.СкорпионСкорпион способен испортить любые романтические отношения своей патологической ревностью. Доходит до того, что он превращается в настоящего диктатора. Такой подход разрушает не только любовную связь, но и вредит самому Скорпиону, однако он с трудом справляется со своим чувством собственничества.СтрелецСтрельцов часто подводит неумение держать слово и нежелание отвечать за свои поступки. Их стремление переложить ответственность на кого-нибудь другого приводит к постепенной утрате доверия. Дальнейшая перспектива совместной жизни с человеком, живущим одним днем, большинству людей видится совершенно непривлекательной.КозерогПартнеры Козерогов могут страдать от недостатка внимания и заботы. Конечно, от представителей этого знака изначально не надо ждать романтики, но когда они становятся слишком равнодушными, находиться рядом с ними морально тяжело. Именно из-за внешней холодности и черствости Козерога рушатся даже самые крепкие пары.ВодолейВодолеям, наоборот, астрологи советуют стать серьезнее. Порой их привычка иронизировать переходит все границы и сильно раздражает окружающих. А вот второй половине воздушного знака приходится мириться еще и с его ветреностью и эгоизмом. Если Водолеи поработают над этими качествами, их любовные отношения будут длиться гораздо дольше обычного.РыбыРыбы теряют настоящую любовь, цепляясь за прошлое. Например, они могут часто воспоминать о старых обидах или ностальгировать о бывшей пассии. В любом случае этот груз мешает им развиваться в новых отношениях, а партнер, чувствуя невидимый барьер, отдаляется все больше. Когда Рыбы понимают, что собственными руками разрушили свою пару, становится уже слишком поздно.

Источник: www.allwomens.ru/zen