«Что естественно то не безобразно»: Юлия Барановская показала фото без макияжа

Любители историй о возвращающихся бумерангах ликуют: СМИ облетела информация о разводе Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Футболист и поклонник чипсов, бросивший беременную третьим ребёнком гражданскую жену, не стал изменять традициям. Спортсмен очередной раз был пойман на измене, так что даже привыкшая к походам мужа налево Алиса не выдержала. Впрочем, доподлинно неизвестно, кто стал инициатором развода Аршавиных, возможно, сам Андрей предпочёл свободу семейным узам.Никто и представить не мог пять лет назад, что Юлия Барановская, пережив предательство любимого человека, оставшись с тремя детьми на руках, сумеет не просто выжить, но и сделать успешную карьеру на телевидении.instagram.com/baranovskaya_tvСегодня Барановская — успешная самодостаточная женщина. В её инстаграм множество ярких фотографий с детьми. Юлия всё свободное время посвящает им.instagram.com/baranovskaya_tvМногодетная мама постоянно вывозит детей на отдых за границу. Фото путешествий Юлии Барановской с детьми собирают десятки тысяч «лайков» и восторженных комментариев.instagram.com/baranovskaya_tvТак, в декабре минувшего года Барановская вместе с детьми побывала в Намибии — стране, не слишком популярной у туристов.Фото Юлии Барановской без косметики вызвало споры у фолловеровЮлия Барановская не переживает по поводу того, как выглядит. Конечно, во время записи телеэфиров, появления на красных дорожках и светских мероприятиях ведущая предстаёт перед камерами во всеоружии. Зато в отпуске и во время отдыха Барановская «не заморачивается» тем, как она будет выглядеть.Сегодня в Инстаграм Юлии Барановской появилось фото, которое вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсети. Телезвезда предстала перед фолловерами без грамма косметики. Причём селфи выполнено крупным планом, так что на лице Юлии можно рассмотреть все изъяны.instagram.com/baranovskaya_tvПоклонники ведущей похвалили её за естественность и смелость, а вот критики высказались более жёстко:ylii89 Одна из немногих,которая себя не перешила. Молодец!!!!!!!! juliet_fidarova Красота излучается душевная zinoveva.1977 Не красотка, конечно. Но что естественно то не безобразно. ilia_morkovin Страшна, без макияжа ylka_pulka_02 Обычная баба, очнитесь,прям завалили комплиментами margoraisa Страшненькая без макияжа.Больше не фоткайтесь sajganova82 Она и с макияжем чучело😒А вы, друзья, публикуете в соцсетях только эффектные снимки?Яна Рудковская возмутила подписчиков пафосным снимком Гном Гномыча с самой красивой девочкойЭкс-супруга Виктора Батурина не пропускает модные показы, ради которых готова лететь в любую точку мира. Перед каждым Новым Годом Рудковская рекламирует у себя на странице новое ледовое шоу, а маленький Гном Гномыч в свои пять лет стал уже миллионером, работая и в ледовых постановках и снимаясь в рекламе. Кажется, что всё, чего касается Рудковская, превращается в деньги. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen