Женщины каких знаков зодиака будут купаться в любви в 2019 году

Дети ЮпитераПрактически весь 2019 г. пройдет под покровительством «родной» планеты Стрельцов – Юпитера. Это сулит удачу во всех делах, и, конечно, в любви. Женщины-Стрельцы станут особенно неотразимыми – на протяжении года они будут наслаждаться вниманием и любовью мужчин. Девушек ждут удивительные и незабываемые любовные приключения, которые вероятно закончатся предложением вступить в брак. Если женщина уже находится в отношениях, партнер будет потакать всем ее желаниям, окружать своим обожанием, доказывать страсть и преданность.Бурное развитие событий в личной жизни девушек-Стрельцов начнется уже весной: любовь будет поджидать их на каждом шагу – главное не растеряться от обилия предложений, и прислушиваться к подсказкам сердца, чтобы не ошибиться. В июле, под воздействием ретроградного Меркурия, возможен возврат в минувшее – в жизни некоторых женщин этого знака появится человек, отношения с которым прервались несколько лет назад. Звезды дают возможность исправить прошлую ошибку. А вот с 3 декабря, когда завершится триумфальное движение Юпитера, появится некоторая опустошенность после насыщенного любовными событиями года и возникнет желание пересмотреть существующие отношения.Друзья в роли АмуровПредставительницы огненного знака с самого начала 2019 г. будут излучать такую мощную сексуальную энергию, что мужчины просто не смогут ей сопротивляться. Но звезды советуют женщинам этого знака немного смягчить напористость и прямолинейность, постараться стать мягче и нежнее, тогда у них не будет отбоя от поклонников.Купидон проявит особенную благосклонность к одиноким девушкам-Овнам и подарит шанс встретить настоящую любовь. Для некоторых из них в роли Амура выступят друзья, и познакомят с будущим супругом. Женщины, давно состоящие в браке, получат возможность освежить отношения и повторно пережить медовый месяц. Идеальное время для этого наступит в середине августа – в этот период в тихой семейной жизни вспыхнут африканские страсти, которые только укрепят связь с любимым человеком.Осенью женщины-Овны продолжат триумфально покорять мужские сердца и купаться в море любви. И только к зиме их энергия перейдет в спокойную фазу и позволит насладиться заслуженным счастьем.Обилие кавалеровПредставительницы солнечного знака в этом году будут как всегда блистательны и великолепны – они мимолетно станут разбивать мужские сердца и упиваться многочисленными победами. Некоторое время женщинам-Львицам будет льстить такое обилие кавалеров и повышенное внимание, но к середине лета им захочется отдохнуть от назойливых поклонников.Незамужним девушкам-Львицам любовная фортуна пошлет человека, который перевернет их представление о любви, наполнит жизнь неповторимыми эмоциями и впечатлениями. Удачный брак состоится в том случае, если своенравная Львица не будет предъявлять партнеру завышенные требования и ожидания.Замужним женщинам захочется получить подтверждение своей привлекательности, и они окунутся в вихрь флирта и кокетства. Но, тем не менее, вряд ли потеряют голову и решатся на адюльтер. После череды увлекательных, но вполне пристойных приключений, Львицы убедятся, что их супруг – самый лучший партнер. Поэтому в сентябре захотят провести время с любимым человеком, вдали от шумных компаний. Это укрепит и стабилизирует семейные отношения.Вскружат головы мужчинамВ 2019 году девушки-Близнецы будут отличаться необыкновенной общительностью и повышенным обаянием, которые магнетически действуют на представителей противоположного пола. С легкостью, свойственной дочерям воздуха, Близнецы кружат мужские головы и порхают от одного поклонника к другому. В первой половине года женщины не настроены на серьезные отношения, они просто наслаждаются волнами любви, впитывают их, находятся в состоянии эйфории. Когда приблизится осень, Близнецы поймут, что пришло время остепениться. Те из них, кто всерьез думает о создании семьи, имеют шанс заключить удачный брак с представителями земных знаков.Семейные женщины-Близнецы могут почувствовать себя скованными брачными узами и домашними обязанностями. Им захочется вновь пережить восхитительное чувство флирта. Для повышения самооценки они очаруют сразу нескольких мужчин, но не допустят, чтобы дело зашло дальше легких ухаживаний. Под действием ретроградного Меркурия некоторых Близнецов охватит ностальгия: им захочется вернуть своего бывшего партнера и склеить разбитые отношения. Такие попытки даже увенчаются успехом, и представится шанс на счастливое совместное будущее.Дети ВенерыВ новом году Венера будет особенно благосклонна к своим подопечным. Она подарит женщинам-Тельцам неотразимый шарм, потрясающую женственность, которые не оставят равнодушным ни одного мужчину. Обычно серьезные и сдержанные, девушки земного знака в конце зимы проявят несвойственное им легкомыслие, и с головой окунутся в любовные приключения. Они могут завести романы одновременно с несколькими партнерами. При этом каждый из них будет для девушки по-своему дорог. Это может привести к тому, что поклонники устроят выяснение отношений, и ей придется выбирать одного избранника.Женщин, которые отчаялись встретить свою судьбу, Купидон заставит поверить в любовь с первого взгляда. Для этого он выберет время во второй декаде апреля и в середине августа. А отправляться в ЗАГС лучше всего осенью. Замужние женщины-Тельцы не станут искать авантюру на стороне, а весь год будут наслаждаться любовью и обожанием, исходящими от партнера. Одарив супруга взаимным вниманием и заботой, они смогут повторно пережить медовый месяц, и поймут, что их отношения близки к идеальным.

Источник: www.allwomens.ru/zen