10 особенностей, которые мы наследуем от мамы чаще всего

1041483/ PixabayАбсолютно точно предсказать, чьи черты унаследует ребенок, не может ни один врач. Но тщательное изучение родословной и знание законов генетики могут подсказать, какие особенности ребенок получит от матери.ИнтеллектИсследования ученых Манчестерского университета и университета Глазго, опубликованные в 2015 г. в журнале Psychology Spot доказали, что существует «ген интеллекта», отвечающий за умственное развитие ребенка. Причем этот ген передается исключительно по женской линии. Так что необязательно выходить замуж за Нобелевского лауреата, чтобы у ребенка был высокий IQ. Достаточно изучить материнские показатели.Дело в том, что интеллект передается через Х-хромосомы, которые у женщин содержатся в двойном экземпляре. Даже если от мужчины передается такая же хромосома, включается механизм, блокирующий ген интеллекта отца, и обеспечивающий ребенку IQ матери.Кроме того, помимо генетики, на умственное развитие малыша непосредственное воздействие оказывает близость с родительницей. Дети, у которых была сильная эмоциональная связь с мамой, демонстрируют лучшие интеллектуальные способности и обучаемость, чем их ровесники со слабыми родственными связями.Особенности мимикиУсиленная либо сдержанная мимика лица тоже передаются по наследству от матери в 75 случаях из 100. Это может быть привычка хмурить лоб, закусывать губу, скептически изгибать бровь. Раньше существовало мнение, что дети просто повторяют мимику взрослых, но последние исследования обнаружили, что слепые от рождения дети копируют особенные жесты и выражение лица матери.Предрасположенность к мигрениГен, провоцирующий мигрень, с вероятностью 80% передается от мамы к малышу. Если у родственников по материнской лини зафиксированы приступы мигрени, необходимо обследовать ребенка, в случае необходимости провести профилактическое лечение. Если подтвердится предрасположенность к мигрени, следует ограничить провоцирующие факторы: стресс, чрезмерное умственное, физическое напряжение, недосыпание.Тип нервной системыБудет ребенок нервным и легковозбудимым или спокойным и сдержанным напрямую зависит от матери и ее наследственности. Именно по женской линии передается тип нервной системы. Слабая нервная система характеризуется вспыльчивостью, раздражительностью, повышенной чувствительностью, склонностью к истерикам. Люди с сильной системой отличаются устойчивостью к внешним раздражителям, выносливостью, стабильной психикой. Изучив нервную систему мамы и ее ближайших родственниц, можно с уверенностью в 75% определить тип нервной системы новорожденного.ПамятьЕсли ребенку с трудом дается запоминание большого объема информации или он быстро забывает полученные сведения, не спешите его ругать. Возможно, в этом виноваты гены, полученные по материнской линии. Причем у самой мамы не обязательно будет плохая память – эта особенность может передаваться через поколение, от бабушки. Если малышу досталась плохая память, вам придется заниматься с ним упражнениями, тренирующими процесс запоминания.Гораздо приятнее, когда малыш наследственно одарен хорошей памятью, которая также передается от матери и ее родственниц.ГемофилияРедкая наследственная болезнь, вызывающая плохую свертываемость крови передается исключительно по женской линии, а болеют ею только мальчики. То есть женщины являются обладательницами поврежденного гена, но сами гемофилией не болеют.Самой известной исторической носительницей гена гемофилии была английская королева Виктория, передавшая его некоторым своим сыновьям, а через дочерей и внучек – внукам и правнукам. Так, последний наследник Российской короны – царевич Алексей, был правнуком Виктории, и получил болезнь от своей матери.В настоящее время заболевание пока не излечимо. Свертываемость крови поддерживается путем постоянных инъекций. Рождению здорового ребенка у женщины с геном гемофилии может способствовать ЭКО при соблюдении ряда условий.Способности к искусствуДаже если женщина не связана с миром искусства, она способна передать ребенку предрасположенность к музыке, живописи, поэзии, танцам. При обнаружении у малыша способностей к искусству, не мешайте ему развиваться – ведь талант мало унаследовать, его нужно постоянно совершенствовать. При должном внимании и воспитании, вы имеете шанс вырастить настоящего гения.Помимо творческой одаренности по наследству от мамы дети перенимают даже вкусовые, цветовые и обонятельные предпочтения.ДальтонизмЭта генетическая аномалия цветового восприятия, имеет сходный механизм с гемофилией. Гены, отвечающие за распознавание цвета, относятся к Х-хромосоме и практически всегда передаются через женщину-носителя к сыну. Мужскому организму нечем компенсировать единственную поврежденную Х-хромосому. Дальтонизм разной степени встречается у 8% мужчин.Корректировка цветовосприятия производится с помощью многослойных линз. Проводятся опыты по лечению дальтонизма методами генной инженерии.Ранний климаксЗа наступление менопаузы у женщины отвечают 4 гена, как правило, переходящие от матери к дочери. Если у женщины наступает ранний климакс: вскоре поле 40 лет, а в некоторых случаях и раньше, то генетики подсчитали, что возможность ранней менопаузы у дочери составит 85%.Ген речиЗа формирование речевого аппарата человека несет ответственность ген FOXP2 – «ген речи». От него зависят навыки речевого общения, а именно: насколько рано малыш начнет говорить, сможет ли четко выговаривать слова, правильно строить предложения. В дальнейшем от формирования привычек речевого общения зависит социальная адаптация ребенка.Ген речи с вероятностью 70% наследуется детьми от матери. Вместе с ним передаются и такие речевые особенности как: заикание, нарушение артикуляции, ускоренный темп речи.12 особенностей, которые мы обычно наследуем от отцаПри зачатии будущий ребенок получает наследственную информацию от обеих родителей в равном объеме: 50% генетического материала обеспечивает мать, вторую половину – отец. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen