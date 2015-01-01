Когда мужчина вреден для женского здоровья

Как часто нам приходилось слышать о том, что мужчина приносит пользу женскому организму. Но это не всегда так: существует ряд моментов, когда контакты с мужчиной вредят женскому здоровью.Эмоциональная нестабильность и психосоматические болезниПо своей природе женщина ориентирована на устойчивость, постоянство в личной жизни. Мужчина, не способный поддерживать долговременные отношения с женщиной, вызывает у нее эмоциональную нестабильность, приводящую к нервным расстройствам. Человек, который терзает девушку неопределенностью и непостоянством, делает ее несчастной: она начинает искать свои недостатки, испытывает неуверенность в себе, переходящую в депрессивное состояние.Если мужчина не ценит свою избранницу, позволяет неуважительно относиться к ней, это предпосылка для дальнейших семейных конфликтов, домашней тирании, способных превратить счастливую королеву в забитую истеричку.Отношения со слабым парнем, требующим постоянного внимания, участия, утешения приводят к тому, что девушка перестает думать о себе. Такая связь морально истощает женщину, лишает жизнерадостности, бодрости, оптимизма. Эмоциональные проблемы, (сдержанные обида, гнев, боль) со временем преобразуются в психосоматические болезни:хроническую усталость;вегетососудистую дистонию;дерматит;новообразования на коже;гастрит.Для сохранения душевного и физического здоровья необходимо как можно скорее прекратить деструктивные отношения, не бояться стать независимой, взять в собственные руки ответственность за свою жизнь.Гинекологические проблемыОпасный сексПри незащищенном сексе с недостаточно проверенным партнеров велика опасность заразиться вирусом герпеса, гепатита, ВИЧ, сифилиса. По данным статистики, ежегодно в России регистрируется от 400 до 450 случаев заболевания половыми инфекциями. Сразу же после незащищенного контакта рекомендуется провести обработку антисептиками (хлоргексидин, мирамистин), а затем обратиться к врачу.Кроме того, микротравмы, неизбежно сопровождающие интимную близость, способны вызвать раздражение влагалища, особенно при отсутствии достаточной смазки. Также рекомендуется воздерживаться от секса при лечении молочницы – иначе процесс выздоровления рискует затянуться, а заболевание перейдет в хроническую стадию.Секс во время беременностиПри тяжелом протекании беременности с угрозой прерывания, лучше вообще отказаться от интимных отношений. Часто в первом триместре женщина не испытывает сексуального влечения, тогда партнер должен проявить понимание, и не настаивать на выполнении супружеских обязанностей.Проблемы после родовЧтобы избежать проблем с женским здоровьем, гинекологи советуют воздерживаться от интима на протяжении как минимум 6 недель. Пренебрежение советами врачей приводит к инфицированию ослабленных органов, кровотечениям, тянущим болям. В этот период интимная близость превращается для женщины в тяжкую обязанность, и любящий супруг должен проявить максимум такта, окружить молодую мать вниманием и заботой.Опасность секса без оргазмаОтсутствие оргазма, как естественной разрядки, провоцирует застой крови в малом тазу, что приводит к проблемам мочеполовой системы. При постоянном отсутствии оргазма может возникнуть миома. Кроме физиологических проблем появляются и психологические: раздражительность, неудовлетворенность жизнью, депрессия. Аноргазмия – повод посетить врача и откровенно поговорить с партнером: возможно вы просто не подходите друг другу в интимной сфере.Ухудшение общего состояния организмаЖенщинам с болезнями сердца (стенокардия, перенесенный инфаркт, сердечная недостаточность) врачи рекомендуют во избежание сердечного приступа заранее принимать предписанные лекарства, применять щадящий темп сексуального контакта, чтобы избежать возможного инфаркта.Поскольку секс – довольно активный вид деятельности, он может спровоцировать резкое повышение давления. Поэтому при гипертонической болезни также необходимо предварительно выпить лекарство, которое защитит от инсульта.Слишком частые интимные отношения дают сильную нагрузку на нервную систему, что может привести к неврастении, физическому истощению, вызвать цистит (так называемый «цистит медового месяца»).В любом из перечисленных случаев необходимо проконсультироваться с врачом, для предотвращения негативных последствий.5 причин, почему для женского здоровья нужен мужчинаНаши предки считали, что женская энергия должна обязательно уравновешиваться мужской. А сейчас появилось такое расхожее понятие: «мужчина для здоровья». Давайте разберемся, почему для женского здоровья нужен мужчина. Читать далееЕлена Пивоварова, акушер-гинеколог

Источник: www.allwomens.ru/zen