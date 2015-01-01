Причина, по которой мужчины разных знаков зодиака не хотят жениться

ОвенОвен не терпит никакого контроля и ограничений. Брак не пугает бесстрашного огненного мужчину, но напрягает необходимостью выполнять определенные обязательства. Проще говоря, им движет эгоизм, поэтому иногда желание жить по своим правилам оказывается сильнее романтических чувств.ТелецЕсли мужчина, рожденный под знаком Тельца, долгое время находится один, он привыкает к холостяцкому образу жизни. А поскольку он старается во всем искать стабильность, то станет всячески препятствовать «вторжению» на его территорию. Потенциальной супруге Тельца придется потратить много времени, чтобы переломить ситуацию.БлизнецыМужчины-Близнецы прекрасно осознают свой переменчивый характер, но менять ничего не хотят, поэтому просто избегают ответственности. Они даже представить боятся, что им придастся всю жизнь провести с одной женщиной, отказавшись от внимания противоположного пола.РакРак считается семейным знаком, но иногда мужчины, чьей стихией является вода, слишком сильно привыкают к одиночеству. Перспектива что-то менять пугает их. А еще из-за своей мнительности они начинают искать в партнершах недостатки и пытаются выявить корыстные мотивы, еще сильнее уменьшая шанс заключить брак.ЛевМужчины-Львы часто вызывают интерес у противоположного пола. Случается так, что они слишком сильно привыкают к женскому вниманию и предпочитают дальше сохранять статус холостяка. По мнению таких представителей этого знака, одна избранница не сможет заменить свиту поклонниц, поэтому гордыня Львов не будет удовлетворена.ДеваМужчины, рожденные в период правления Девы, являются интровертами. Им не бывает скучно в одиночестве, они всегда могут найти себе интересное занятие, не предполагающее наличие еще одного человека. Большинство Дев боится, что в семейной жизни у них не останется личного пространства, поэтому всячески оттягивают свадьбу.ВесыМужчины-Весы постоянно сомневаются во всем, особенно если речь идет о таких судьбоносных решениях. Они постараются все проанализировать, найти плюсы и минусы, но все равно будут долго колебаться, следует ли им кардинально менять свою жизнь. Однако если спутница Весов сама сделает первый шаг в этом направлении, воздушный мужчина с большой вероятностью согласится на брак.СкорпионСкорпион - один из немногих знаков, действительно способных на глубокие чувства. Этих водных мужчин не пугает сама перспектива официального оформления отношений. На самом деле они боятся слишком сильно привязаться к партнерше, ведь в случае предательства залечивать душевные раны им придется очень и очень долго.СтрелецВ случае Стрельцов причина нежелания играть свадьбу банальна: для них нет ничего страшнее бытовухи. Типичный огненный мужчина не хочет терять свою свободу, независимость, возможность совершать спонтанные поступки. Либо он находит такую же авантюристку, либо продолжает развлекаться в одиночестве.КозерогМужчины-Козероги могут избегать свадьбы из-за собственной подозрительности. Чаще всего их сомнения связаны с боязнью стать очередной жертвой меркантильных охотниц за деньгами. Представители этого знака обязательно составят брачный договор, чтобы максимально обезопасить себя и свое имущество.ВодолейВодолеи – это еще одни борцы за свою свободу и личное пространство. Во-первых, они не хотят погружаться в семейную жизнь и концентрировать внимание на житейских заботах. Во-вторых, саму идею узаконивания отношений большинство воздушных мужчин считает пережитком прошлого. В идеале им подходит так называемый «гостевой брак».РыбыМужчины-Рыбы редко стремятся к одиночеству. Наоборот, они нуждаются в понимающей и чуткой второй половине. Исключение составляют только те представители водной стихии, у которых был неудачный опыт отношений с противоположным полом (измена, безответная любовь, предательство, психологическое насилие). Такие мужчины долго будут избегать новой привязанности.

Источник: www.allwomens.ru/zen