«Срочно лечить надо такие ноги»: фанаты Сергея Лазарева в панике из-за новых фото певца

Никакого отдыха и личной жизни не оставила Сергею Лазареву любимая работа. Артист гастролирует с новой программой, успевает на всевозможные «огоньки», ведёт музыкальные премии, снимается в мюзиклах и играет в театре. Можно только гадать, когда Лазарев успевает спать при таком напряжённом графике.instagram.com/lazarevsergeyС таким ритмом жизни нужно очень тщательно заботиться о здоровье, ведь организм в любой момент может дать сбой.instagram.com/lazarevsergeyПока Сергей Лазарев веселит публику, его преданные фанаты бьют тревогу в инстаграм артиста.instagram.com/lazarevsergeyЖуткие вены на ногах Сергея Лазарева напугали поклонников певцаВчера в Инстаграм Сергея Лазарева появилась серия фотографий, где он позирует без обуви.instagram.com/lazarevsergeyВначале поклонники принялись хвалить стильные фото, однако, присмотревшись, фанаты обнаружили у своего любимчика страшную болезнь. На босых ногах Сергея Лазарева подписчики его микроблога отчётливо рассмотрели вздувшиеся вены — явный признак варикоза.instagram.com/lazarevsergeyinstagram.com/lazarevsergeyВ обсуждениях доморощенные медики буквально набросились на артиста с требованием срочно обратиться в клинику или попытаться вылечить варикоз в домашних условиях:elenaisaeva964 Ужасти!!!! Срочно лечить надо такие ноги!!!! неужели среди стольких поклонников и поклонниц нет людей, кто бы мог помочь? natalyvakur для ваших ног нужно делать примочки из настойки каланхоя, периодически. lodlglnaoksana Да.....вены выскочили прям как у меня! fatima_fedorovna_7577 Детралекс нужно попить,чтобы избавиться от варикоза. lena_strizh_ Сергей, это грим или правда? Ваши ноги! Траксивазин нужно принимать СРОЧНО!!! sunshine_app Ножки лечить нада 😳Беспокойство поклонников вынудило Сергея Лазарева прокомментировать свою «болезнь». У себя в сториз певец сообщил, что эффект вздутых вен получился из-за особенностей освещения на съёмочной площадке. Чтобы успокоить своих фанатов, Лазарев поспешил продемонстрировать свои ноги в эфире:instagram.com/stories/lazarevsergey«Жуть жуткая»: неудачные архивные фото Рудковской, Гагариной и Варнавы удивили интернетВремя от времени в сети всплывают старые фото знаменитостей, на которых иногда звёзд сложно узнать. Сегодня, наверно, герои этой фотоподборки предпочли, чтобы эти кадры навсегда исчезли из Интернета, однако всемирная сеть помнит всё… Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen