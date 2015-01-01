Мужчины каких знаков зодиака будут пользоваться большим успехом у женщин в 2019 году

Харизматичный авантюристСтрельцы будут пользоваться тем, что их небесный покровитель, Юпитер почти весь 2019 г. проведет в родном созвездии. Это сделает его подопечных триумфаторами во всех областях деятельности. Естественно, женщины не смогут обойти вниманием таких успешных, харизматичных, привлекательных мужчин-Стрельцов. Веселые, озорные, искрометные представители огненного знака будут излучать такие мощные волны сексуальной энергии, что дамы просто не найдут в себе сил для сопротивления.Окрыленные таким успехом, Стрельцы захотят в этом году испробовать все возможные удовольствия. Жажда приключений не позволит им надолго увлечься одной женщиной – они будут менять избранниц с непостижимой скоростью. Так что попытки завлечь необузданного Стрельца под венец, скорее всего, закончатся провалом.Даже семейные мужчины не смогут устоять перед искушением, и постараются вовсю насладиться женским вниманием. Не исключено, что амурные похождения закончатся грандиозным домашним скандалом и угрозой развода.Практически весь год представителей этого знака будет сопровождать атмосфера праздника и веселья, только после 3 декабря наступит время одуматься, и подвести итоги. Несдержанность в личной жизни может создать некоторые проблемы, которые Стрелец решит с присущей ему энергией.Дамские угодникиПодопечные Венеры в 2019 году проявят свои лучшие качества, делающие их женскими любимчиками. Мужчина-Весы – это образец галантного джентльмена: утонченного, любезного, обаятельного. Настоящий пример дамского угодника, который ценит женскую красоту и флиртует со всеми женщинами, которые его окружают. Мужчины этого знака заслуженно получают репутацию ловеласа, и сохраняют ее до глубокой старости.Мужчины-Весы умеют очаровать даже тех женщин, которым изначально нравились брутальные мачо: просто невозможно устоять перед тем, кто неизменно внимателен, участлив, делает уместные и оригинальные комплименты. Они умеют так построить отношения, что девушка чувствует себя самой нужной, любимой, неповторимой. Весы предъявляют высокие требования к потенциальной супруге, поэтому заполучить в мужья представителя воздушного знака очень тяжело. Мужчины-Весы - прирожденные дипломаты, стараются не задеть ранимую женскую душу. И даже расставание могут провести так, что девушка не чувствует себя ущемленной и брошенной.Однако, несмотря на грандиозный успех у прекрасных дам, мужчина–Весы не потеряет голову, а сможет найти необходимое равновесие между работой, бизнесом и амурными увлечениями. У них есть шанс удачно завершить год.Роковой соблазнительСамый чувственный и сексуальный представитель Зодиака воплощает в себе образ рокового соблазнителя женщин. Мужчина-Скорпион мастерски владеет психологическими приемами, с помощью которых покоряет самые неприступные женские сердца. Загадочный, уверенный в себе, немного мрачный, он неизменно привлекает внимание и вызывает жгучий интерес у прекрасной половины человечества на протяжении всего 2019г. Развитая интуиция, знание психологии помогают ему искусно манипулировать женскими чувствами и собирать коллекцию разбитых сердец.Но такой имидж Скорпион сохраняет только до тех пор, пока не полюбит по-настоящему. Его избранница сможет оценить не только преданность, силу страсти, чувственность, накал эмоций, но и ревность, подозрительность и мстительность мужчины этого знака. Это властный человек, убежденный собственник с замашками диктатора, от него исходит ощущение мужественности и опасности. Возможно, именно такое невероятное сочетание качеств и притягивает к нему женщин. Отношения со Скорпионом могут кардинально изменить жизнь девушки, и не всегда в лучшую сторону.У одиноких мужчин в этом году есть шанс встретить свою суженную, либо, поддавшись чувству ностальгии, восстановить прерванные отношения.Мистические любовникиМужчины этого знака обаятельны, загадочны, наделены великолепной интуицией, помогающей им понимать тайны женских сердец. Рыбы могут очаровать, незаметно втереться в доверие, воспользоваться природным магнетизмом, чтобы заставить девушек массово потерять головы. Обычно мужчины-Рыбы не отличаются ни брутальной мужественностью Овна, ни рафинированной утонченностью Весов, но, тем не менее, в 2019 году будут обладать какой-то мистической притягательностью для дам. Вероятно, дело в том, что эти мужчины отличаются непринужденной манерой общения, всегда готовы выслушать, утешить, и как бегущая вода, унести с собой женские печали.Мужчина водного знака нравится многим, но близким и открытым он становится лишь для любимой женщины. Звезды сулят Рыбам любовные приключения на протяжении всего года. Но если мистер Рыбы эмоционально перегружен общением с многочисленными поклонницами, он будет искать уединения, и некоторое время станет избегать контактов с противоположным полом. К середине осени одинокие мужчины поймут, что готовы к серьезным отношениям, и решатся на предложение руки и сердца.Необузданный романтикНеукротимая энергия Овна уже вскоре после наступления 2019 года отправит его на поиски амурных приключений. Внутренняя сила, очевидная мужественность, строптивость обеспечивают подопечным Марса постоянное внимание представительниц слабого пола. Мужчина-Овен искренне восхищается женщинами, они чувствуют его восторженность и отвечают взаимностью. Энергичному, напористому, дерзкому представителю огненной стихии, тем не менее, не чужда романтика: он может и серенаду под балконом спеть, и романтический ужин организовать. Это только добавляет ему привлекательности в женских глазах.Чувства, вспыхнувшие в сердце Овна в конце зимы, настолько затуманят ему голову, что он совершенно не задумается о том, будет ли этот роман иметь продолжение. Только к лету любовный дурман развеется, и Овен начнет размышлять, как дальше выстраивать отношения. Более молодые, импульсивные парни отправятся на поиски новых авантюр, а мужчины постарше решат остепениться, и поведут избранницу под венец.

Источник: www.allwomens.ru/zen