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В каком месяце 2019 года каждому знаку зодиака взять отпуск

Andre
В каком месяце 2019 года каждому знаку зодиака взять отпуск
langll/ Pixabay

Овны

Овны могут долго мечтать об отпуске, планировать – где, когда и как его проведут, но когда мечта будет близка к своему осуществлению – они передумают, найдут тысячу препятствий и сотню неотложных дел, мешающих идеальному отдыху. Почему так, не знают и сами Овны, но знают астрологи. Люди этого знака предпочитают отдыхать для себя. В основном это экстремальные путешествия с риском для жизни или репутации. Такой отдых редко одобряют близкие люди. Вот и приходится Овнам отказываться от своих желаний. Но в 2019 году будет время, когда у Овнов получится отдохнуть для собственной души. Это первая половина февраля, апрель и ноябрь.

Тельцы

Лучший отпуск для Тельцов – это отдых на родной земле, в своей стране, в городе детства или на даче. Если же душа Тельца просится за тридевять земель, на заграничные моря и океаны, астрологи призывают не нарушать гармонию со своим знаком зодиака, и хотя бы несколько дней в году проводить в единении с родной землей и природой. В 2019 году идеальным временем для дальних путешествий будет начало января, март и вторая неделя мая. Отпуск для пополнения энергией силы лучше брать в первой декаде июня или в сентябре.

Близнецы

Идеальным временем для отпуска Близнецов станет вторая декада апреля и первые две декады июля. В это время звезды будут в лучшем своем настроении и обеспечат Близнецам прекрасные условия для любого отдыха, в любой точке планеты или даже галактики, если вдруг Близнецы решат провести свой отпуск подальше от земной рутины. А эта идея, надо заметить, часто посещает Близнецов, и их постоянно заносит в приключения то на край света, то на край жизни. Если они послушаются совета астрологов на 2019 год, отдохнут на славу!

Раки

Кажется, что отпуск Ракам не требуется, если речь идет о путешествиях. Они уверенны, что лучший отдых – дома. Раки очень привязаны к традициям, устоям и привычкам. Когда нарушается привычный быт, они себя чувствуют не в своей раковине. А если все же вынуждены отправиться в путешествие, то тащат за собой любимую постель, дорогую сердцу посуду или домоседа-кота. Но как только Рак обживается на новом месте, он влюбляется в его культуру, быт и обрастает новыми традициями. В 2019 году Ракам удастся идеально адаптироваться к другим условиям, если они возьмут отпуск в период с 11 по 30 июня или во второй декаде октября.

Львы

Львам вообще не нужен отпуск, если его проводить, например, в горах с палатками или на даче с лопатой. Но если им светит отдых на празднике жизни, где красочные карнавалы, шумные вечеринки, респектабельные курорты и шикарные отели, тогда Львы готовы отдыхать круглый год, и им по барабану, какие месяцы в году астрологи считают для этого наиболее подходящими. Но поскольку жить, отдыхая, получается далеко не у всех, то работающим Львам лучше брать отпуск в последнюю декаду июля или в первые декады августа и октября.

Девы

В 2019 году Девы будут увлечены творчеством. Отдыхать они смогут, работая, потому что в этом черпают энергию для жизни. Астрологи советуют ориентироваться ни сколько на удачные месяцы для отдыха, сколько на места силы и вдохновения. Это должны быть красивые пейзажи, комфортная погода, приветливые люди и минимум цивилизации. Наибольшая концентрация идеальных условий для идеального отпуска произойдет в третьей декаде июня и августа, а также во второй декаде сентября и в начале ноября.

JESHOOTScom/ Pixabay

Весы

Девизом отпуска этого года для Весов может стать перефразированная поговорка из сказок: «Пойди туда, не знаю куда. Отдохни так, не знаю как». Другими словами, Весам нужно кардинально пересмотреть свой привычный отдых. В любое время года отпуск Весов удастся, если они прислушаются к зову интуиции, и отдохнут в местах, где раньше никогда не были, в то время, когда не решались попутешествовать. Но если с интуицией не заладилось, тогда нужно последовать совету астрологов. Хорошее время для отпуска – июль, сентябрь и октябрь.

Скорпионы

Где и в какое время не отдыхали бы Скорпионы, они, как тот пострел, который везде поспел. Представители этого знака привыкли полагаться не на звезды, а на себя, и отдыхать тогда, когда им хочется, а не когда советуют астрологи. Надо заметить, у Скорпионов такая самоуверенность работает безотказно. В 2019 году они отдохнут прекрасно в любое время года, если согласятся совместить отдых для удовольствия с отдыхом для здоровья. Прекрасно сложится оздоровительный отпуск, если запланировать его в январе или в начале октября.

Стрельцы

Известно, что Стрельцы – романтики путешествий и господа отдыха. Была бы их воля, они вообще бы не работали, а только отдыхали и путешествовали. В 2019 году мало что поменяется, и Стрельцов будет заносить то в экзотические страны, то в дикие заповедники, то в экстремальные путешествия. Чтобы отпуск не принес неприятностей и наполнил энергией, Стрельцам отпуск лучше брать в первой декаде августа, во второй декаде октября, и в третьей декаде ноября.

Козероги

Козероги любят жить по расписанию и строить планы далеко наперед. Свой отпуск они видят на респектабельной яхте, на подводной лодке или на необитаемом острове. Конечно же, к реализации таких задумок нужно готовиться заранее. Этим Козероги занимаются с огромным удовольствием, поскольку отдыхать начинают уже в процессе подготовки к отпуску. Ничто не сможет расстроить планы Козерогов, если они возьмут отпуск в начале января, в первой и второй декаде августа или ноября.

Водолеи

Для представителей этого знака нет хуже отдыха, чем как у всех. Египет, Турция, Болгария – не для Водолеев, если туда толпой отправляется полстраны и все их знакомые. Водолей, конечно, тоже уже был не раз в странах массового паломничества, и если туда и еще отправится, то только в места, где не ступала нога человека, с целью экспедиции или поиска неизведанных впечатлений. В любом случае отпуск Водолея удастся, если будет запланирован на начало февраля, марта или сентября.

Рыбы

Лучшее место отдыха всех Рыб – там, где есть вода. Лучшее время – с 21 февраля по 10 апреля, конец апреля и августа. Это все, что нужно знать Рыбам, планируя отпуск. Хотя нет. Есть еще один совет от астрологов: Рыбам нужно обязательно провести несколько дней отпуска в полном одиночестве. Не важно, где: у воды, в лесу, у жаркого камина или под палящим солнцем, главное, чтобы у них было время для переосмысления и медитации. В этом залог успешного года и жизни.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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