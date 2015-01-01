Как изучать Английский на работе

Изучение языка невозможно без планирования времени и составления стратегии обучения.

Но что делать, если после работы совершенно нет сил, а на работе не дремлет начальник? Ответ прост — искать способы и варианты изучения английского непосредственно на работе.

Мы предлагаем несколько нестандартных идей, как выкроить время для саморазвития там, где его, казалось бы, нет.

Изучение прессы

Читайте на английском свежие новости, связанные с вашей сферой деятельности.

Во-первых, это не занимает много времени. Во-вторых, вы всегда будете в курсе веяний и тенденций. В третьих, получите шикарную возможность расширить словарный запас именно той лексикой, которая вам нужна в работе.

Наконец, если начальник спросит, чем вы занимаетесь, всегда можно ответить, что анализируете тренды опыт зарубежных коллег для повышения продуктивности.

Вовлекайте коллег

В любой компании есть группы по интересам. Почему бы не организовать кружок изучающих английский?

Старайтесь говорить в перерывах, обсуждать кто что выучил и делиться достижениями. Помимо проработки разговорного английского это поможет улучшить отношения с коллективом.

Найдите подходящий аудиокурс

У аудиокурсов множество преимуществ — их несложно найти, можно слушать без интернета, к тому же, делать это практически незаметно.

Среди курсов старайтесь отдавать предпочтение тем, которые озвучивают и готовят носители языка, чтобы сразу нарабатывать правильное произношение и «прокачивать» аудирование.

Наши аудио-курсы озвучиваются как носителями языка, так и русскоговорящими преподавателями, что существенно облегчает задачу учащимся.

Видео+АудиоКурс Английского для Начинающих: http://www.bistroenglish.com/course/

Используйте самоучитель

Аудиокурс-самоучитель — хороший вариант для изучения языка на работе, потому что информация подается сжато и дозировано.

К тому же, здесь вы найдете самую необходимую информацию и разговорные конструкции.

Благодаря тому, что уроки в самоучителях как правило небольшие, их можно совмещать с разминкой и слушать в перерывах.

Самое главное — установить график занятий и не отступать от него. Это не только сделает обучение более структурированным, но и позволит лучше организовать рабочее время.

Количество бесполезно проведенного времени уменьшается за счет плотного графика. Так почему бы не попробовать?