«Жизнь просто остановится в России»: решение Анастасии Волочковой эмигрировать взбудоражило сеть

На Новый год и Рождество принято загадывать желания — говорят, что они непременно сбываются. Видимо, хейтеры Анастасии Волочковой напряглись и одновременно запустили в космос свою мечту. По другому никак нельзя объяснить решение Анастасии Волочковой покинуть Россию.instagram.com/volochkova_artЕсли Ольга Бузова уверенно лидирует в российской шоу-тусовке по количеству подписчиков своего Instagram, то Анастасия Волочкова — чемпион по количеству хейтеров. На страничках микроблга экс-примы Большого театра всё сложнее и сложнее отыскать положительные комментарии. Даже самые преданные поклонники балерины затаились и испуганно наблюдают за её перфомансами в сети.instagram.com/volochkova_artТрадиционно зимние каникулы Анастасия Волочкова проводит на Мальдивах. При этом артистка решила не баловать экзотическим отдыхом свою единственную дочь и отправила Ариадну сначала к её папе, а затем к своей матери и больному отцу в Питер.instagram.com/volochkova_artКаждый день Волочкова обращается к подписчикам своего блога, обвиняя их в зависти и злобе:Кому не нравится, можно ведь отписаться..🤣 Но не могут любимые мои злыдни… …у недовольных «дорогуш» есть еще большая вероятность захлебнуться в собственной желчи. Позитивного всем дня! А я за вас пока отдохну и посижу в шпагате. Если не можете поднять ногу так высоко, то поднимите себя и отнесите в спорт зал. Чесать длинными языками гнилыми, конечно легчеinstagram.com/volochkova_artВ конце концов из обсуждений в Инстаграм Волочковой теперь сбежали даже самые преданные фанаты.Фолловеры Волочковой празднуют её отъезд на ПМЖ на МальдивыВчера утром в Инстаграм Анастасии Волочковой появилось сообщение от балерины, которое стало настоящим рождественским подарком для хейтеров звезды. Балерина объявила, что собирается остаться навсегда жить на островах:Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах..🌴 И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять.instagram.com/volochkova_artПодписчики Волочковой хоть и не поверили её словам, но очень обрадовались подобной перспективе. В комментариях фолловеры дружно выдвигают различные версии решения звезды остаться на Мальдивах. Интернет-пользователи соревнуются в сарказме и юморе:svetd34 Боже ... такая потеря для страны....Жизнь просто остановится в России...Большую часть так называемых "светских львиц" , бездарных певичек и актрисулек с собой бы забрала... sudzhiannastia Как же будешь без купели во льду? И выпивать на такой жаре не в кайф. loraglad.spb денег на обратный билет наверно не хватило guseba51 Приятная новость для нашего балета! Некому будетего позорить! sergey071978 Ну наконец-то…))) Вот это подарок на Рождество))) arina.apina Действительно оставайтесь там, Ваши родственники хоть вздохнут спокойно! inessa152_ Анастасия, Вы только не забудьте про свое обещание, а то сейчас через пару дней возьмёте и прилетите к нам опять… получится что как всегда- наврали((А какие желания вы загадывали в новогоднюю ночь? 😂Жуткие вены на ногах Сергея Лазарева напугали поклонников певцаВначале поклонники принялись хвалить стильные фото, однако, присмотревшись, фанаты обнаружили у своего любимчика страшную болезнь. На босых ногах Сергея Лазарева подписчики его микроблога отчётливо рассмотрели вздувшиеся вены — явный признак варикоза. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen