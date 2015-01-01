В какой суд можно подавать иск на развод?
Принимая решение развестись, супруги себе даже не представляют, что им придется пройти определенную судебную тяжбу. Кроме этого придется подготовить некоторые документы и уплатить судебный сбор. В сегодняшней статье мы хотели бы разобраться с тем, куда конкретно обращаться в случае принятия обоюдного или же одностороннего решения развестись.
Как известно, получить развод можно через ЗАГС и суд. Однако в отделе бракосочетания будут рассматривать вашу ситуацию лишь при условии отсутствия общих несовершеннолетних детей, а также при согласии обеих сторон. Во всех остальных случаях придется обращаться в судебные органы. Именно поэтому у многих людей возникает вопрос, в какой суд обращаться?
Итак, если в браке имеются малолетние дети, возраст которых не достиг 18 лет, развестись через ЗАГС нет никаких шансов. В законе четко прописано, что семьи с детьми должны разводиться только в судебном порядке.
Также следует уяснить, что при возникновении спора о месте проживания совместных малолетних детей, подавать иск придется не в городской, а в районный суд. В любом случае здесь необходимо обращаться в судебные органы, расположенные по месту регистрации ответчика. В данном случае по прописке мужа или же жены. Если же вам не известны точные координаты нахождения супруга, в данном случае вы имеете право подать иск в суд по месту собственного проживания.
Еще одним немаловажным фактором считается то, что супруг не может обратиться в суд с просьбой развестись, если жена находится в положении. Также пока ребенку не исполнится годик, данная ситуация рассматриваться не будет. Однако если беременная супруга захочет развестись, ей в этом никто препятствовать не будет.
Бракоразводный процесс в суде может затянуться на долгое время, если будет решаться вопрос о разделе имущества или же о месте проживания детей после развода. При этом важно понимать, что делиться будет не только объект имущества, но и все связанные с ним обстоятельства. Например, если в браке семья взяла в кредит квартиру или же автомобиль, выплачивать после развода будут оба супруга. Кроме всего прочего здесь будет учитываться платежеспособность обеих супругов.
Если же брак, в котором нет детей, не может быть сохранен по желанию обеих супругов, тогда они обращаются с соответствующим заявлением в ЗАГС. В данном случае важно присутствие и мужа, и жены. Они пишут заявление, оплачивают госпошлину и после этого им дается срок 30 дней на возможное примирение. Если в этот период в семью пришло перемирие, тогда заявление отзывается. Но если было принято окончательное решение, не подлежащее изменению, тогда через месяц супруги приходят в ЗАГС и разводятся. После этого им выдается свидетельство о расторжении брака.
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