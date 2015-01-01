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В какой суд можно подавать иск на развод?

Elena
иск на развод

Принимая решение развестись, супруги себе даже не представляют, что им придется пройти определенную судебную тяжбу. Кроме этого придется подготовить некоторые документы и уплатить судебный сбор. В сегодняшней статье мы хотели бы разобраться с тем, куда конкретно обращаться в случае принятия обоюдного или же одностороннего решения развестись.

Как известно, получить развод можно через ЗАГС и суд. Однако в отделе бракосочетания будут рассматривать вашу ситуацию лишь при условии отсутствия общих несовершеннолетних детей, а также при согласии обеих сторон. Во всех остальных случаях придется обращаться в судебные органы. Именно поэтому у многих людей возникает вопрос, в какой суд обращаться?

Итак, если в браке имеются малолетние дети, возраст которых не достиг 18 лет, развестись через ЗАГС нет никаких шансов. В законе четко прописано, что семьи с детьми должны разводиться только в судебном порядке.

Также следует уяснить, что при возникновении спора о месте проживания совместных малолетних детей, подавать иск придется не в городской, а в районный суд. В любом случае здесь необходимо обращаться в судебные органы, расположенные по месту регистрации ответчика. В данном случае по прописке мужа или же жены. Если же вам не известны точные координаты нахождения супруга, в данном случае вы имеете право подать иск в суд по месту собственного проживания.

Еще одним немаловажным фактором считается то, что супруг не может обратиться в суд с просьбой развестись, если жена находится в положении. Также пока ребенку не исполнится годик, данная ситуация рассматриваться не будет. Однако если беременная супруга захочет развестись, ей в этом никто препятствовать не будет.

Бракоразводный процесс в суде может затянуться на долгое время, если будет решаться вопрос о разделе имущества или же о месте проживания детей после развода. При этом важно понимать, что делиться будет не только объект имущества, но и все связанные с ним обстоятельства. Например, если в браке семья взяла в кредит квартиру или же автомобиль, выплачивать после развода будут оба супруга. Кроме всего прочего здесь будет учитываться платежеспособность обеих супругов.

Если же брак, в котором нет детей, не может быть сохранен по желанию обеих супругов, тогда они обращаются с соответствующим заявлением в ЗАГС. В данном случае важно присутствие и мужа, и жены. Они пишут заявление, оплачивают госпошлину и после этого им дается срок 30 дней на возможное примирение. Если в этот период в семью пришло перемирие, тогда заявление отзывается. Но если было принято окончательное решение, не подлежащее изменению, тогда через месяц супруги приходят в ЗАГС и разводятся. После этого им выдается свидетельство о расторжении брака.

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