Анита Цой заметно поправилась, но не переживает из-за этого

Мечты об изящной фигуре, наверно, преследуют любую женщину. В молодости девушки воспринимают свою стройность как что-то обычное, а вот с годами форму становится поддерживать всё сложнее. Приходится пробовать разные диеты, ходить в спортзал, отказывать себе в кулинарных радостях. При этом каждый ушедший килограмм воспринимается как праздник, а лишние цифры на весах сводят с ума. Порой попытки похудеть превращаются в навязчивую идею, которая отравляет жизнь.До недавнего времени Анита Цой, как и большинство женщин, тщательно следила за лишними килограммами.instagram.com/anitatsoy47-летняя Анита Цой в восторге от своих аппетитных формВ инстаграм Аниты Цой в последнее врем её подписчики начали отмечать, что певица заметно поправилась. Артистка никогда не была худышкой, но сейчас её формы округлились.instagram.com/anitatsoyПевица решила не морить себя диетами, а изменить своё отношение к собственному телу.У себя в блоге Анита Цой разместила фото в купальнике. Артистка сообщила, что ей нравится, как она стала выглядеть. В пышных формах Анита сумела увидеть женственные черты, которые её полностью устраивают:Отвечаю тем, кто заметил мои округлившиеся формы. Да, любимые! Со временем моя фигура приобретает пышненькие формы. Может быть раньше, я бы переживала, но не сейчас. Наоборот, я разглядела в себе нечто прекрасное: округлившиеся, аппетитные формы, мягкие линии, манящие своей женственностью линии... Я похожа на сдобную, вкусную булочку. Так и съела бы сама себя. 😂 Вы не находите, что мои формы мне идут? По моему, что естественно, то не безобразно.instagram.com/anitatsoyПоклонники артистки дружно поддержали её в обсуждениях. Фолловеры отметили, что полнота идёт Аните Цой, делая её привлекательной и желанной:wikulya_16 Очень правельные слова😘,вы очень красивая штучка😍 kirachyma Очень женственная) zarematurgunbaeva 👍супер формы всем бы так выглядеть ihisamov Я бы Вас съел...😁Фото Юлии Барановской без косметики вызвало споры у фолловеровНикто и представить не мог пять лет назад, что Юлия Барановская, пережив предательство любимого человека, оставшись с тремя детьми на руках, сумеет не просто выжить, но и сделать успешную карьеру на телевидении. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen