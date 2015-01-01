Какие знаки зодиака не стареют очень долго

Mjps/ PixabayНекоторые люди с годами совершенно не меняются, привлекая завистливые взгляды окружающих. Длительная молодость — это не только заслуга правильного образа жизни, но и предрасположенность. Астролог Маша Новик назвала несколько знаков зодиака, которым удается оставаться молодыми.Вечно молодые зодиакальные созвездияУ астрологов принято считать, что Козероги имеют особенные отношения со временем, поскольку их покровитель — Сатурн, отвечает за ход времени. Глядя на Козерогов, можно поверить, что они научились переводить собственные биологические часы вспять. С возрастом они не только не стареют, а вроде бы даже молодеют, теряют былую серьезность.Время не властно не властно над Козерогами – годы добавляют им очарования и обаяния. Характер смягчается, пропадает строгость во внешнем облике. Козероги со временем учатся находить счастье в простых вещах, а известно, что счастливые люди стареют медленнее.Еще одни зодиакальные подопечные Сатурна – Водолеи тоже научились замедлять для себя течение времени. С возрастом они перестают обращать внимание на мнение окружающих, находятся в гармонии с собой и окружающим миром, поэтому стареют очень медленно. Это улыбчивые, мечтательные люди, слегка эксцентричные, но при этом невероятно обаятельные.Угадать реальный возраст представителя этого знака очень трудно – они очень часто выглядят моложе возраста, отмеченного в паспорте. А все потому, что Водолеи не придают значения цифрам, а живут так, как им подсказывает молодое сердце.Представители созвездия Девы с молодости сосредотачиваются на здоровом образе жизни, тщательно заботятся о своем здоровье. Это помогает им затормозить движение времени, и удивлять окружающих бодростью и моложавым видом.Достигнув определенного возраста, Девы остаются в этом образе на долгие годы, вызывая зависть друзей и знакомых. Девы любят делиться собственным опытом, и давать советы как продлить молодость.Silviarita/ PixabayЗа представителями первого знака зодиака закрепилась слава вечных детей. Все дело в том, что Овны обладают молодой душой, которая не позволяет им стареть. Они не концентрируются на паспортном возрасте, поэтому и выглядят моложе своих лет. Жизненная энергия оберегает и продлевает их молодость.Овны счастливым образом избегают ранних морщин и других возрастных изменений. Активный образ жизни позволяет сохранить здоровье и хорошую фигуру. Овны просто не замечают наступление старости, откладывают ее приход «на потом».Дети воздуха ухитряются продлить свою молодость гораздо дольше обычного срока. Непоседливые, энергичные Близнецы просто отказываются стареть. Морщины у них появляются только от улыбок. Позитивный настрой, и юное состояние души проецируются на внешний облик Близнецов и обеспечивают им моложавый вид.Представителям этого знака удается без пластических операций надолго сохранять свежую кожу, четкий овал лица, подтянутую фигуру. Если Близнецы и пользуются косметическими средствами, то в минимальном количестве.А представители знака Весы ведут отчаянную борьбу за сохранение молодости. Они отчаянно сражаются с каждой едва наметившейся морщинкой, с каждым седым волоском. Внутренняя гармония позволяет им выиграть это противостояние. Очень часто Весы превращаются в людей без возраста. Глядя на них невозможно определить сколько им лет.Обладая от природы грациозной фигурой и утонченными чертами лица, Весы стараются сохранить этот подарок как можно дольше. Они применяют все новинки в области косметологии, могут даже решиться на пластическую операцию.Астролог Маша Новик

Источник: www.allwomens.ru/zen