«Он большой придумщик»: Елена Яковлева рассказала об отношениях с Дмитрием Нагиевым

На фоне многочисленной актёрской братии Дмитрий Нагиев выделяется брутальным видом и харизмой, которая чувствуется даже сквозь экран. У актёра огромная армия поклонниц, количество которых растёт с каждым новым фильмом, где снимался Нагиев.instagram.com/nagiev.universalИнтересно что фанатки Дмитрия весьма ревностно относятся к женщинам, которые претендуют на их обожаемого кумира. А такими женщинами становятся все, кто входит в круг общения звезды.instagram.com/nagiev.universalТак, два года назад Ольга Бузова моментально стала главным врагом поклонниц Нагиева, поскольку пыталась завлечь актёра в свои сети. Переписка Бузовой и Нагиева наделала тогда много шума в интернете.instagram.com/buzova86Сам Дмитрий не даёт комментариев о личной жизни и отношениях с женщинами. В лучшем случае журналисты могут рассчитывать на шуточные «отмазки» актёра относительно его любовных похождений.instagram.com/nagiev.universalЕлена Яковлева в восторге от Дмитрия НагиеваСреди актрис, которым посчастливилось работать в паре с Дмитрием Нагиевым, звезда «Интердевочки» Елена Яковлева.instagram.com/elena_yakovleva_officialОказывается, актрисе постоянно задают вопрос о её отношениях с Дмитрием Нагиевым. Яковлева решила расставить все точки над i. У себя в на странице в Instagram актриса призналась, что ей легко рядом с таким талантливым партнёром:Вы часто задаёте вопрос: «Какие у Вас с Дмитрием отношения?» На самом деле, с Дмитрием Нагиевым у нас прекрасные отношения, — нас с ним пересекала судьба и в «Каменской», и в фильме «Самый лучший день». С Димой легко и прекрасно работается, да и с юмором у него всё в порядке: он большой придумщик.instagram.com/elena_yakovleva_officialПодписчики Инстаграма Елены Яковлевой с удовольствием забросали актёрский тандем комплиментами и признаниями в любви. Однако и здесь нашлись ревностные фанаты Нагиева, набросившиеся с критикой на Яковлеву:natli_lan7 Да, у Димы и с юмором все в порядке, и с талантом. Думаю, что не Вам его оценивать. Для меня вот Вы, Елена, ничтожны перед его талантом. И как выяснилось, человечек, Вы так себе.....Однако фолловеры актрисы быстро поставили на место диванного критика:elenasuldina2018 Ой, и здесь появился представитель Шариковых! (это я о natli_lan7)))А вам, друзья, нравится актёрский дуэт Елены Яковлевой и Дмитрия Нагиева?Диму Билана сравнили с Путиным и ЛазаревымДима Билан поделился с поклонниками своим редким фото, сделанным ещё во время учёбы в школе. В круглолицем подростке не все фанаты певца сумели узнать сегодняшнего Билана. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen