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«Он большой придумщик»: Елена Яковлева рассказала об отношениях с Дмитрием Нагиевым

Andre
«Он большой придумщик»: Елена Яковлева рассказала об отношениях с Дмитрием Нагиевым
На фоне многочисленной актёрской братии Дмитрий Нагиев выделяется брутальным видом и харизмой, которая чувствуется даже сквозь экран. У актёра огромная армия поклонниц, количество которых растёт с каждым новым фильмом, где снимался Нагиев.

instagram.com/nagiev.universal

Интересно что фанатки Дмитрия весьма ревностно относятся к женщинам, которые претендуют на их обожаемого кумира. А такими женщинами становятся все, кто входит в круг общения звезды.

instagram.com/nagiev.universal

Так, два года назад Ольга Бузова моментально стала главным врагом поклонниц Нагиева, поскольку пыталась завлечь актёра в свои сети. Переписка Бузовой и Нагиева наделала тогда много шума в интернете.

instagram.com/buzova86

Сам Дмитрий не даёт комментариев о личной жизни и отношениях с женщинами. В лучшем случае журналисты могут рассчитывать на шуточные «отмазки» актёра относительно его любовных похождений.

instagram.com/nagiev.universal

Елена Яковлева в восторге от Дмитрия Нагиева

Среди актрис, которым посчастливилось работать в паре с Дмитрием Нагиевым, звезда «Интердевочки» Елена Яковлева.

instagram.com/elena_yakovleva_official

Оказывается, актрисе постоянно задают вопрос о её отношениях с Дмитрием Нагиевым. Яковлева решила расставить все точки над i. У себя в на странице в Instagram актриса призналась, что ей легко рядом с таким талантливым партнёром:

Вы часто задаёте вопрос: «Какие у Вас с Дмитрием отношения?» На самом деле, с Дмитрием Нагиевым у нас прекрасные отношения, — нас с ним пересекала судьба и в «Каменской», и в фильме «Самый лучший день». С Димой легко и прекрасно работается, да и с юмором у него всё в порядке: он большой придумщик.

instagram.com/elena_yakovleva_official

Подписчики Инстаграма Елены Яковлевой с удовольствием забросали актёрский тандем комплиментами и признаниями в любви. Однако и здесь нашлись ревностные фанаты Нагиева, набросившиеся с критикой на Яковлеву:

natli_lan7 Да, у Димы и с юмором все в порядке, и с талантом. Думаю, что не Вам его оценивать. Для меня вот Вы, Елена, ничтожны перед его талантом. И как выяснилось, человечек, Вы так себе.....

Однако фолловеры актрисы быстро поставили на место диванного критика:

elenasuldina2018 Ой, и здесь появился представитель Шариковых! (это я о natli_lan7)))

А вам, друзья, нравится актёрский дуэт Елены Яковлевой и Дмитрия Нагиева?

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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