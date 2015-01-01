Кто из знаков зодиака самый ревнивый

Отелло # 1Представители этого знака заслуженно занимают верхнюю строчку в рейтинге ревнивцев. Для Скорпиона характерна необычайная сила эмоций и накал чувств. В личных отношениях для Скорпиона не существует полумер и неопределенности: если он влюбляется, то полностью отдается этому чувству и требует такой же самоотдачи от партнера. Скорпион – отчаянный собственник и ревнивец, не умеющий сдерживать свои эмоции, что создает сильнейшее напряжение в отношениях. Его ревность не знает границ: он ревнует избранника даже к далекому прошлому.Поскольку он безоговорочно предан любимому человеку, для него невыносима мысль, что партнер может просто флиртовать с кем-то, а предположение об измене вызывает бурное негодование. Тревоги и подозрения прочно поселяются в его душе, и начинают постепенно разъедать ее изнутри. Скорпиону свойственны подозрительность и мнительность, перерастающие в неконтролируемую ревность и даже агрессию. Не пытайтесь его обмануть: он невероятно проницателен, и сразу чувствует ложь.Если Скорпион убедится в измене второй половинки, его решение будет быстрым и бесповоротным: он уходит, не оглядываясь. Переубедить его невозможно ни слезами, ни уговорами, ни драматическими сценами.Великодушный ревнивецГорячий и страстный Овен всегда стремится быть первым номером, особенно в любовных отношениях. Он хочет быть единственным в жизни любимой женщины, поскольку искренне считает себя самым лучшим и достойным мужчиной. Мысль о том, что ему предпочли кого-то другого, вызывает у Овна приступ жгучей ревности: соперник быстро почувствует силу его гнева и ярости. Овен ведет себя очень агрессивно, и может наброситься на конкурента с кулаками.Выясняя отношения со своей половинкой, Овен вспыхивает как фейерверк: он дает выход ревности, не сдерживается в выражениях, сыпет обвинениями. Но выпустив пар, он быстро успокаивается, и готов просить прощения, особенно если ревность была беспочвенной. Сильные приступы ревности способны разрушить любовь Овна – она просто сгорает в огне негативных эмоций. Он и сам страдает от деструктивного чувства, и мучает близкого человека. В этом случае расставание неизбежно.Король ревностиПредставители солнечного знака привыкли все свои чувства демонстрировать с королевским масштабом: они полностью погружаются в любовь и столь же неистово ревнуют своего избранника. В основе ревности Льва лежат уязвленные гордость и самолюбие. Склонный к драматическим эффектам, Лев сцены ревности устраивает с театральным размахом. Однако в них больше шума, чем действительной агрессии и ярости.Если Лев ощутит со стороны избранницы дефицит внимания, комплиментов, заботы, любви, он может воспринять это как свидетельство измены. Удар по гордости для него сильнее физической боли. Он не потерпит рядом со своим партнером даже тени чужого присутствия. Найдя повод для ревности (часто вымышленный) Лев начинает тотально контролировать каждый шаг партнера, следить, устраивать проверки. Если доказательств измены не обнаружено, приступ ревности проходит, и Лев, чувствуя свою вину, старается компенсировать ее подарками и демонстрацией любви.Ревнивец-параноикДля Козерога ревность является практически естественным состоянием, хотя он ни за что не признается в этом. Не привыкший демонстрировать свои эмоции, Козерог умело скрывает разрушительные чувства под маской ледяного спокойствия. Поскольку он по натуре победитель, то больше всего боится узнать, что ему предпочли кого-то другого. Он страшится проиграть и выставить себя на посмешище перед окружающими.Козерог очень долго и трудно выстраивает отношения с любимым человеком. Поэтому ревность возникает как страх потерять все, что так тщательно создавалось. У Козерога возникает настоящая паранойя на почве ревности: он становится крайне подозрительным, постоянно старается поймать партнера на лжи. Но при этом редко идет на явный скандал, предпочитает держать свои подозрения при себе. Козерог постоянно изводит избранницу мелочными придирками, упреками, со временем может на почве ревности превратиться в домашнего тирана. Убедить его в своей невиновности практически невозможно.Самые несчастные в любви знаки зодиакаЛюбовь – это приятности, нежности, забота и… страдание, слезы, разочарование. Кто-то быстро находит свое счастье, а кто-то из отношений выносит лишь опыт и становится все более недоверчивым и черствым. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen