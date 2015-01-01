Какие знаки зодиака чаще других имеют злую душу

TheDigitalArtist/ PixabayНельзя однозначно назвать самые плохие или самые хорошие знаки зодиака. Однако также нельзя отрицать того, что некоторые представители созвездий обладают большим количеством отрицательных черт характера по сравнению с остальными. Основную причину такого явления следует искать в характеристиках планет-управителей. Именно небесные тела наделяют каждый знак хорошими и плохими качествами, а также определяют наличие добродетелей или, наоборот, пороков.Самые злые и опасные представители зодиакального круга1 место – СкорпионСкорпион управляется Плутоном, который ассоциируется с разрушением, хаосом, смертью, потусторонним миром. За счет его влияния представителей водной стихии считают многогранными личностями, но всегда побаиваются их сложного характера. Страх наводит то, какими злопамятными и мстительными бывают представители этого знака. Если они всерьез решили кому-то навредить, взывать к их состраданию или прощению бесполезно. Эти чувства типичный Скорпион осознанно подавляет, чтобы никто не смог сыграть на его слабостях.2 место – КозерогКозерог очень похож на своего небесного покровителя. Подобно Сатурну он отстраненный, холодный и обособленный. Среди представителей этого зодиакального созвездия много мизантропов, испытывающих ненависть к людям. При этом сами они никому не доверяют и всегда находятся в ожидании подвоха. С Козерогом сложно наладить отношения, поскольку вся его натура противится тому, чтобы открывать кому-то душу. А еще этот земной знак отличается расчетливостью и авторитарным поведением, что лишний раз подтверждает его справедливое нахождение в этом антирейтинге.3 место – ОвенОвны находятся под покровительством Марса. Помимо качеств, которые помогают личности достигать успеха в повседневной жизни, планета наделяет своих подопечных и отрицательными чертами. Так, бесстрашный и решительный представитель этого знака может быть одновременно жестоким, враждебным, гневливым. Под влиянием марсианских энергий нередко проявляется немотивированная агрессия и злой нрав. Духовно неразвитые Овны бывают по-настоящему кровожадными. Они расправляются с обидчиком без сожаления и уж точно не станут раскаиваться, если выйдут за границы дозволенного.Знаки зодиака, которых сложнее всего забыть после разрыва отношенийРазрыв отношений с близким человеком никогда не бывает простым, даже когда такая развязка видится неизбежной. Какое-то время все вокруг напоминает о счастливых и неприятных моментах, связанных с былыми чувствами, появляется ощущение дезориентации, а место любви в сердце занимает щемящая тоска. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen