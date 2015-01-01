Как быстро приготовить вкуснейшую выпечку к чаепитию с друзьями
Все мы помним вкус бабушкиных и маминых пирогов с детства. Они словно таят во рту, манят невероятным ароматом. Особо приятно лакомство только с печи, еще горячее. К сожалению, современный ритм повседневной жизни не всегда позволяет побаловать себя чем-то подобным. Не удается выкроить время на приготовление теста, да и не у каждой хозяйки получиться задуманное. Надо купить множество ингредиентов, выбрать нужные пропорции, месить, взбивать, отмывать кучу посуды.
Что делать, чтобы точно получилась вкусная сдоба
Проще купить готовые смеси для выпечки кексов "Арабелла". Их давно оценили не только европейские хозяйки, но и многие отечественные профессиональные кондитеры. Приготовить вкусный домашний десерт можно в течение получаса. К смеси нужно добавить воду или молоко, яйца, сливочное масло. Все хорошо перемешать и дать настояться около 5 минут. Полученное тесто выложить в специальную форму, можно застелить дно пергаментной бумагой. Выпекают кексы при температуре 200 °C около получаса. Благодаря использованию готовых смесей выпечка получается легкой и воздушной, тает во рту, имеет однородную структуру. Данная хитрость позволит каждой женщине стать великолепной хозяйкой, удивить гостей. Однако готовить шикарные вкуснейшие домашние кексы таким образом могут даже мужчины, и дети.
Как выбрать полезные готовые смеси для выпечки десертов
Сегодня чуть ли не на каждом шагу можно услышать о ГМО, консервантах, стабилизаторах, различных вредных пищевых добавках. Предпочтение стоит отдавать продукции, которая содержит натуральные ингредиенты. Как правило, в состав готовой смеси для выпечки кексов входит:
- сухое молоко;
- корица;
- орехи;
- изюм;
- сахар;
- соль;
- яичный порошок:
- мука;
- какао;
- ванилин;
- сода пищевая
- имбирь.
Все ингредиенты берутся в оптимальной пропорции, чтобы получились классические плотные кексы. Выпекать их можно как в духовке, так и мультиварке, хлебопечке. Стоит отдавать предпочтение проверенным торговым маркам. Также важно обратить внимание на:
- срок годности (хранится такой продукт не более 12 месяцев);состав (лучше выбирать без орехов и сухофруктов, так как продукт может быть
- испорчен их неправильной обработкой);инструкцию по приготовлению (одни смеси готовятся на воде, другие на молоке, также может
- понадобиться добавление других ингредиентов, которые должны быть под рукой).
Готовые смеси для выпечки позволяют не только экономить время, но и деньги. Стоимость продукта в рамках разумного. Кроме того, не нужно покупать ничего лишнего, только то, что необходимо для приготовления вкусного домашнего кекса!