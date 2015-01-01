Радиаторы отопления. Разновидности, отличия, особенности
Грамотная организация системы отопления это очень важно, особенно если учитывать особенности нашего климата, для которого характерны очень холодные зимы. Одним из самых главных аспектов отопительной системы являются радиаторы. Поэтому крайне важно использоваться только хорошие и надёжные радиаторы отопления.
Виды радиаторов отопления
Для того чтобы успешно купить радиатор отопления необходимо первоначально определиться с видом приобретаемого радиатора.
Все радиаторы можно разделить на виды взависимости от материала из которого они были изготовлены:
- Чугунные. Основными достоинствами таких радиаторов является долговечность, а также их устойчивость к гидроударам. В среднем такие радиаторы могут прослужить порядка 50 лет. Обычно обладают большим объёмом, поэтому требуют большего количества теплоносителя. Что же касается их минусов, то к ним можно отнести низкий КПД.
- Стальные (панельные). Являются средним вариантом между стальными и алюминиевыми радиаторами по показателю КПД. Отличаются высокой экономичностью. Существует большой ассортимент радиаторов изготовленных из стали, поэтому каждый может подобрать нужный вариант для своего конкретного случая.
- Стальные (трубчатые). Этот радиатор состоит из двух труб, которые соединены между собой коллектором. Очень устойчивы к перепадам давления, основным их минусом является подверженность коррозии.
- Биметаллические (секционные). Внутренние трубы этой конструкции изготавливаются из стали, в то время как наружные из алюминия. Отлично справляются с серьёзным давлением, а также требуют небольшого количества теплоносителя и обладают высокой теплоотдачей.
Где приобрести радиаторы отопления?
Если вы желаете приобрести радиаторы отопления, в таком случае вам следует обратить внимание на интернет-магазин spbteplodom.com, который может стать отличным решением для этого случая.
Действительно, воспользовавшись услугами именно этого сайта вы поступите верно, так как в этом случае вы всегда можете рассчитывать на:
- Высокое качество;
- Очень широкий ассортимент радиаторов отопления;
- Быструю доставку;
- Одни из самых выгодных цен;
- Скидки и акции;
- Отличный сервис.
Именно поэтому если вы желаете приобрести радиаторы отопления и при этом не ошибиться, а также очень хорошо сэкономить при совершении такой покупки интернет-магазин spbteplodom.com может стать для вас очень хорошим вариантом, которым однозначно следует воспользоваться. Не стоит упускать столь замечательную возможность.