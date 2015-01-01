10 неочевидных признаков, что вы хороши в постели

StarFlames/ PixabayУзнать информацию об интимных талантах человека можно, не доходя с ним до близости. Существует несколько неочевидных показателей, которые раскрывают «постельные» способности посредством предпочтений, вкусов и манеры поведения человека.Вы любите и умеете флиртоватьФлирт – это прелюдия к сексу, даже если секса не будет. Мастерское заигрывание всегда оставляет хорошее послевкусие и надежду, что все еще может быть. Если вы умеете делать комплименты «в яблочко», сами вовлечено реагируете на комплементы, адресованные вам, освоили технику стрельбы глазами, вербально подкованы и способны доводить мозг объекта своей страсти до эротического оргазма, вас можно поздравить – вы мастер флирта. Кто после этого сможет засомневаться, что вы хороши в постели?Вы любознательны и открыты мируИз замкнутых отшельников получаются только прекрасные сексуальные маньяки, но не боги и богини секса. Если человек открыт и с упоением коммуницирует с окружающим миром, стремится его познать через новые знакомства, общение, взаимодействие, значит, он не боится своей природы и потребностей, в т. ч. и сексуальных. Когда вам не страшно изучать свою сексуальность, вы сумеете ее обуздать, дозировать и управлять. С вами становится интересно и любопытно, так ли вы хороши на практике, как в своей философии секса. И вы не подведете, потому что не прекращаете учиться и делиться своими знаниями.У вас хорошо развито обоняниеЕсли вам периодически кажется, что ваше острейшее обоняние – наследство из прошлой жизни, в которой вы были собакой, можно вас поздравить: в сексе вы превосходны. С таким чутьем сложно «не унюхать» хорошие феромоны хорошего сексуального партнера. Вы не будете довольствоваться пусть и самым распрекрасным, умным и талантливым партнером без надлежащего сексуального потенциала. Вы и сами «пахнете» сексом, и любовника «вынюхаете» такого, с которым невозможно оставаться в постели бесчувственным бревном.У вас прекрасное чувство юмораИсследователи указывают на прямую связь между чувством юмора и сексуальными способностями. В сексе нельзя быть серьезным и важным пингвином. Дело провалится, а «пингвин» опозорится. Если вы подходите к этой сфере жизни з юмором, умеете посмеяться над собой, разрядить пикантную обстановку или щекотливое положение уместной шуткой, вам в сексе цены нет. Прекрасное чувство юмора – оргазм сам по себе даже без секса. Если вы занимаетесь любовью с пониманием не только техники, но и непредсказуемости развития ситуации, умеете это красиво обшутить, секс у вас всегда будет на высоте.Вы интеллектуально подкованыСогласно исследованиям лондонского Королевского колледжа, умные люди намного искуснее в любовных играх. Среди 2000 участников эксперимента (от 20 до 65 лет) определили самых умных, и выяснилось, что они, в отличие от менее интеллектуально подкованных участников, испытывали в два раза больше оргазмов. Хотя на этот счет есть и другое мнение – слишком умный мозг мешает расслабиться в интимной близости и позволить своему хозяину животный секс и безусловные оргазмы. Следовательно, если вы умны, найдете в себе ресурсы стать идеальным любовником. Если же вам далеко до нобелевского лауреата, тоже можете рассчитывать на высокие показатели в рейтинге лучших любовников – инстинкты вам в помощь.Вы не торопливы и разборчивы в едеКогда человек ест осознанно, никуда не торопится и наслаждается процессом, смакуя каждый кусочек, с большой вероятностью можно утверждать, что он превосходен и в постели. Избирательность и небезразличие к процессу питания выдает в вас гурмана, который редко бывает избирательным только в еде. Если это не про вас, не беда. Начните есть в удовольствие, не торопитесь, создавайте свои кулинарные традиции и ритуалы. Не исключено, что после этого и в делах любовных вы будете искусней, а атмосфера в вашей спальне станет более томной.Pexels/ PixabayВы ловкий водительЗамечали ли вы, что водитель, который уверенно ведет себя на дороге, хорошо ориентируется на незнакомой местности и в маршрутах, быстро находит парковочные места и легко контролирует поездку, оказывается и в жизни еще тем ловкачом? То же самое можно сказать и о высоких сексуальных способностях человека, который прекрасно управляет автомобилем. Вы хорошо водите автомобиль? Если да, то и в спальне вы, скорее всего, отлично заводите партнера и не боитесь «ни гвоздя, ни жезла».Вы прекрасный танцорВы же знаете, что хорошему танцору ничего не мешает. Наоборот, танец помогает раскрепоститься, изучить возможности своего тела, натренировать нужные мышцы и гибкость. И это не говоря о сексуальной энергии, которой заряжает танец. Наблюдая за танцором, мы часто бессознательно переносимся с ним в постель, подозревая, что если он такое вытворяет в танце, то в сексе с ним точно не будет скучно. Если и вы непревзойденный танцор, что ж, остается вашему партнеру только позавидовать.Вы увлекаетесь политикойЕще одно исследование американских ученых доказывает, что люди, которые увлеченно интересуются политикой, следят за новостями в этой сфере или сами непосредственно учувствуют в политических делах, оказываются сексуально привлекательнее, чем те, кто игнорирует известия от политиков. И оргазмы у любителей политики чаще и ярче. Почему? Не спрашивайте. Такова статистика, а ей виднее.Вы левшаВы левша? Компания LELO, сотрудники которой проводили опрос, чтобы сравнить удовлетворенность сексуальной жизнью левшей и правшей, утверждает, что вам несказанно повезло. Вы имеете намного больше шансов познать все радости любви и запомниться своему партнеру гигантом секса, чем правши. Согласно исследованиям, 86 % левшей гордятся своей интимной жизнью, в то время, как только 15 % правшей получают от секса то же наслаждение, что и левши. Можно предположить, что достичь нирваны в сексе вы сможете, если и ваш партнер окажется левшой.Психолог Оксана Анаско

Источник: www.allwomens.ru/zen