«Убежать некуда»: Ксения Бородина утомила Курбана Омарова

Без малого четыре года хейтеры Ксении Бородиной пророчат ей скорый развод со вторым мужем. Несколько лет назад Ксения опрометчиво рассказала в интернете об изменах Курбана Омарова, так что теперь мужу ведущей «Дома-2» приходится постоянно доказывать свою преданность и любовь.instagram.com/zimamoscowИ хотя прошло уже достаточно времени, чтобы семейные распри забылись, каждый шаг Курбана бурно обсуждается в группах-антиках интернета.instagram.com/zimamoscowМуж Ксении Бородиной устал от бесконечных разговоров супругиСегодня Курбан Омаров разместил у себя в Instagram видео, записанное во время поездки с Ксенией на автомобиле. Всю дорогу телезвезда возмущалась, разговаривая по телефону с приятельницей, что воспользовалась жирным кремом, из-за чего у неё начались проблемы с кожей.instagram.com/zimamoscowПохоже, телефонные разговоры жены настолько утомили Курбана Омарова, что он решил разместить их в интернете:В подписи к видео супруг Ксении Бородиной пожаловался, что ему некуда убежать, так что теперь он вынужден слушивать женские разговоры:instagram.com/zimamoscowИнтересно, что подписчики Курбана почти не отреагировали на разговор Ксении Бородиной по телефону и на отношение к этому её мужа. Всё внимание фолловеров было обращено на глаза Курбана — их цвет привёл в восторг женскую часть пользователей сети:mnbvcxzzxcvbnm777 Глаза обалдеть красивые alenushca397 Какие красивые глаза 👀👍👍👍👍👍👍 schweczowasveta Да и глаза у вас ....бездна!!!!огонь larkaviktoria Вот это ГЛАЗА!!! НЕБО!!! iulchikkal Шикарнве глаза👍👍 kukolka_iz_insta Ващеее! Ну и цвет глаз у вас! Бездна океана!!! es_m_3029 Цвет ваших глаз просто космосТем не менее часть подписчиков уверены, что Курбану Омарову теперь достанется от жены за слитое в сеть видео её разговора:4_viktory Ну все, тебя намажут тем же кремом, неразбавленным 😂 olga.88mikhaylova 😂😂😂😂😂😂шпион,сдал с потрахами skarga19612193 Курбан можно смеяться без остановки😂😂😂😂😂, Ксения тебя убьёт. mfzamiro4ka Вы после этого видео ещё ЖИВЫ??😂😂😂😂😂 blondinka_el.ka 😂😂😂😂👍👍👍👍Ксюше нужно быть бдительнее с таким мужем!!!😂😂 _napi_r_n По-моему, кому-то сегодня спать на улице😂😂😂😂😂Курбан Омаров назвал драчуна Башарова «кухонным боксёрчиком»Интернет-пользователи, которые стараются быть в курсе всех последних новостей шоу-бизнеса, вряд ли удивились сегодняшним сообщениям о Марате Башарове. Актёр и ведущий избил свою новую жену. С переломом носа Елизавета Швыркова оказалась в одной из столичных клиник. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen