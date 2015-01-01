Ольга Литвинова показала редкое фото Константина Хабенского

Самый востребованный российский актёр сегодня празднует день рождения. Константину Хабенскому исполнилось 47 лет. Хабенский — один из тех редких отечественных артистов, который принципиально не заводит себе аккаунтов в соцсетях. Единственная страничка актёра — это аккаунт его благотворительного фонда. Уже более 10 лет Константин спасает детей с онкологией головного мозга.На тех редких фотографиях в интернете, которые удаётся сделать журналистам, Константин Хабенский часто выглядит серьёзным. Актёр не любит позировать перед камерами, так что снимков звезды, сделанных в обычной жизни, не так и много в Сети. И уж совсем редкие фото улыбающегося Хабенского, артист постоянно сдерживает улыбку.instagram.com/s_bezrukovЖена Константина Хабенского трогательно поздравила его с днём рожденияШесть лет назад Константин Хабенский женился о второй раз. С Ольгой Литвиновой актёр познакомился в театре. Актёрская семья избегает публичности.instagram.com/olga.litvinova.1Тем не менее, в отличие от своего знаменитого супруга, Ольга Литвинова ведёт страницу в Instagram. И, на радость фанатам Хабенского, время от времени размещает там фотографии актёра, сделанные в неформальной обстановке.instagram.com/olga.litvinova.1Сегодня Ольга Литвинова поздравила мужа трогательными строками из письма Марины Цветаевой:Чего я от тебя хочу? Ничего! Всего! Чтобы ты позволил мне каждый миг моей жизни подымать на тебя взгляд, как на гору, которая меня охраняет.....(словно каменный ангел-хранитель!). Пока я тебя не знала, я могла и так, теперь, когда я знаю тебя, – мне нужно позволение. (с) С днём рождения ❤️❤️❤️В ленте инстаграма Ольга Литвинова разместила редкое фото Константина Хабенского, сделанное во время поездки в Венецию. Уникальность снимка состоит в том, что на нём артист счастливо улыбается, а Ольга при этом накрыла руку мужа своей ладонью, что придаёт особую интимность семейной фотографии.instagram.com/olga.litvinova.1Добавим, что совсем скоро Константин Хабенский в третий раз станет отцом. Ольга Литвинова находится на последних сроках беременности и спешно выбирает будущему малышу зимние наряды:instagram.com/kenguru_officialПервое фото дочери Пелагеи и Ивана Телегина привело в восторг соцсетиДо сих пор супруги ни разу не показывали ребёнка широкой публике. Пелагея размещает у себя в Instagram фотографии, связанные исключительно с творчеством. Да и её супруг не особо афиширует частную жизнь. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen