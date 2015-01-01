Как нравиться мужчинам после 40: 7 вещей, за которые любят сорокалетних женщин

Как нравиться мужчинам, если тебе 40? Критической эту цифру считают ни столько мужчины, сколько сами женщины. И дело даже не в цифре, а в самоощущении, которое склоняется к депрессии, когда представители сильного пола все чаще фокусируют свой взгляд на молодых, а то и на юных девушках. Кажется, что виной всему увядающая молодость и опыт, который приходит на смену девичьей наивности, милой глупости. «Розовые очки», как и «лапша», плохо держатся на сорокалетних женщинах… К сожалению, для самих женщин. Без них нравиться мужчинам намного сложнее. Но нравиться-то хочется. И если молодость можно продлить с помощью современной индустрии красоты, то опыт не отменишь и косметикой не замажешь. И это правда. Но его можно прикрыть… естественным несовершенством и женственностью, которая никогда не стареет и не утяжеляется опытом.7 неожиданных вещей, за которые мужчины любят сорокалетних женщинЖенщине, которой дважды по двадцать, сложно щелчком пальцев выключить свой жизненный опыт и включить легкость, беззаботность и наивность, которые так необходимы мужчине, чтобы чувствовать себя значимым, сильным и мужественным. Ну и не надо. Мужчины не меньше нуждаются в глубине, мудрости и понимании, которые зачастую приходят к женщине только с возрастом, и то не к каждой. Да и любит сильный пол не за это, а за то, что сорокалетняя дама перестает стесняться своего естественного несовершенства. Часто то, что женщины считают недостатком и прячут, как раз и вызывает в мужчине умиление, а женщинам придает шарма, сексуальности и той самой легкости.Отсутствие косметикиМногим женщинам кажется, что чем больше им лет, тем больше их лицо нуждается в маскирующем не первую молодость макияже. Мужчины честно признаются, что опасаются всей этой косметической «штукатурки» на женском лице. И дело не только в непрактичности (отпечатки помады или тонального крема). Толстый слой косметики и неестественная яркость подчеркивают возраст женщины, а то и накидывают ей несколько лишних лет. По мнению мужчин, женщина в 40 лет должна быть ухоженной и следить за собой, но не прятать за косметикой свой возраст. Если она его не скрывает, значит, нагло довольна собой.Морщинки, растяжки, веснушкиЖенская логика сейчас очень засомневается – как и кому могут нравиться морщины, растяжки и пигментные пятна, пусть даже это веснушки? И будет права. Не нравится мужчинам все это ни на женщинах в 40, ни на барышнях в 30. И все же многие из них отмечают, что лучики-морщинки в уголках глаз, белесые или потемневшие полоски на животе и другие дефекты кожи не являются ключевыми в определении, красива женщина или нет. Наоборот, это может стать даже в некотором роде изюминкой, особенностью, если женщина сама принимает недостатки в себе, не стесняется их, но ухаживает за своим телом и не заостряет на этом негативное внимание. Если мужчину не учить «плохому», он даже не догадается, что за эти естественные изъяны можно не любить.Пышные формыО том, что мужчины любят «кости», нам пытаются внушить с экранов телевизоров и разворотов гламурных журналов. Да, порой мужчины охотно этому верят, и когда юные девы трясут перед ними своими пышными телесами, они начинают ворочать нос и тыкать пальцем в журнал – вот, какой надо быть. Другое дело женщины 40+. Им мужчины не только прощают лишние килограммы на талии, но и считают их более сексуальными, приятными взгляду и на ощупь. Поэтому не стоит упорствовать в борьбе с пышнотелостью. Если в этом направлении и прикладывать усилия женщине, которой исполнилось 40 лет, то только лишь для того, чтобы формы оставались аппетитными, а не просто жирными.Здоровый аппетитТем барышням, которые живут под диктовку модных веяний, конечно же, не пристало есть вкусно, сытно и с аппетитом хорошего крестьянина. Не комильфо, что называется. Им положено употреблять зелень – пищу горной лани, которая, к слову сказать, весит, как приличная корова, а то и больше. А вот женщинам, насчитывающим в своем паспорте не 20, и даже не 30 лет, но которые давно сформировались как личности, глубоко все равно, какие стандарты красоты у моделей. Они придерживаются разумного питания, диеты если и используют, то исключительно для разгрузочных дней, позволяют себе выпить чего-то вкусненького на праздник и съесть то, что душе угодно, а не модному кутюрье, который шьет платья для вешалок, а не для женщин. И мужчины, честно говоря, от женского аппетита в полном восторге.РаскрепощенностьБесспорно, современным юным красоткам этого качества не занимать. Но то своеволие и отсутствие комплексов, которое они могут предложить мужчинам, подходит для развлечений, но не для жизни. У сорокалетних дам раскрепощенность приобретает совершенно другое значение. Они хорошо понимают разницу между внутренней свободой и вульгарностью, и могут предложить мужчине куда более качественный интим, который начинается намного дальше от спальни, и намного раньше от секса. Это приходит с опытом, которого нет у двадцатилетних прелестниц, даже если они окажутся талантливыми куртизанками.УютностьМало найдется мужчин, которые не любят домашний уют, вкусную еду, налаженный быт и комфорт. И мало найдется молоденьких девушек, способных это обеспечить мужчине наряду с непосредственностью и нетронутой старостью красотой. У сорокалетних женщин есть не только жизненный опыт, но и целый свод правил, секретов и рецептов, как «приворожить» мужчину домашним уютом. Если женщина «лето красное пропела», и к этому возрасту не обучилась домашним премудростям, пора садиться за науку. В комплексе с вышеперечисленными преимуществами, это безотказный прием, обладая которому женщина всегда будет нравиться мужчине, сколько бы ей лет не исполнилось.Умение общаться с детьмиЖенщина у мужчины ассоциируется с материнством, будь он отцом большого семейства или бездетным мачо. Это заложено на уровне рефлексов. Грех этим не воспользоваться дамам, которые хотят интересовать мужчин и в 40 и за 40. Когда мужчина видит, как умело его избранница ладит с малышами, умеет за ними ухаживать, развлекать и вовлекать, это волей-неволей вызывает у него неподдельный интерес и одобрение. Такая женщина становится более желанной, привлекательной и даже сексуальной.Психолог Оксана Анаско

Источник: www.allwomens.ru/zen