Как нравиться мужчинам после 40: 7 вещей, за которые любят сорокалетних женщин
Как нравиться мужчинам, если тебе 40? Критической эту цифру считают ни столько мужчины, сколько сами женщины. И дело даже не в цифре, а в самоощущении, которое склоняется к депрессии, когда представители сильного пола все чаще фокусируют свой взгляд на молодых, а то и на юных девушках. Кажется, что виной всему увядающая молодость и опыт, который приходит на смену девичьей наивности, милой глупости. «Розовые очки», как и «лапша», плохо держатся на сорокалетних женщинах… К сожалению, для самих женщин. Без них нравиться мужчинам намного сложнее. Но нравиться-то хочется. И если молодость можно продлить с помощью современной индустрии красоты, то опыт не отменишь и косметикой не замажешь. И это правда. Но его можно прикрыть… естественным несовершенством и женственностью, которая никогда не стареет и не утяжеляется опытом.
7 неожиданных вещей, за которые мужчины любят сорокалетних женщин
Женщине, которой дважды по двадцать, сложно щелчком пальцев выключить свой жизненный опыт и включить легкость, беззаботность и наивность, которые так необходимы мужчине, чтобы чувствовать себя значимым, сильным и мужественным. Ну и не надо. Мужчины не меньше нуждаются в глубине, мудрости и понимании, которые зачастую приходят к женщине только с возрастом, и то не к каждой. Да и любит сильный пол не за это, а за то, что сорокалетняя дама перестает стесняться своего естественного несовершенства. Часто то, что женщины считают недостатком и прячут, как раз и вызывает в мужчине умиление, а женщинам придает шарма, сексуальности и той самой легкости.
Отсутствие косметики
Многим женщинам кажется, что чем больше им лет, тем больше их лицо нуждается в маскирующем не первую молодость макияже. Мужчины честно признаются, что опасаются всей этой косметической «штукатурки» на женском лице. И дело не только в непрактичности (отпечатки помады или тонального крема). Толстый слой косметики и неестественная яркость подчеркивают возраст женщины, а то и накидывают ей несколько лишних лет. По мнению мужчин, женщина в 40 лет должна быть ухоженной и следить за собой, но не прятать за косметикой свой возраст. Если она его не скрывает, значит, нагло довольна собой.
Морщинки, растяжки, веснушки
Женская логика сейчас очень засомневается – как и кому могут нравиться морщины, растяжки и пигментные пятна, пусть даже это веснушки? И будет права. Не нравится мужчинам все это ни на женщинах в 40, ни на барышнях в 30. И все же многие из них отмечают, что лучики-морщинки в уголках глаз, белесые или потемневшие полоски на животе и другие дефекты кожи не являются ключевыми в определении, красива женщина или нет. Наоборот, это может стать даже в некотором роде изюминкой, особенностью, если женщина сама принимает недостатки в себе, не стесняется их, но ухаживает за своим телом и не заостряет на этом негативное внимание. Если мужчину не учить «плохому», он даже не догадается, что за эти естественные изъяны можно не любить.
Пышные формы
О том, что мужчины любят «кости», нам пытаются внушить с экранов телевизоров и разворотов гламурных журналов. Да, порой мужчины охотно этому верят, и когда юные девы трясут перед ними своими пышными телесами, они начинают ворочать нос и тыкать пальцем в журнал – вот, какой надо быть. Другое дело женщины 40+. Им мужчины не только прощают лишние килограммы на талии, но и считают их более сексуальными, приятными взгляду и на ощупь. Поэтому не стоит упорствовать в борьбе с пышнотелостью. Если в этом направлении и прикладывать усилия женщине, которой исполнилось 40 лет, то только лишь для того, чтобы формы оставались аппетитными, а не просто жирными.
Здоровый аппетит
Тем барышням, которые живут под диктовку модных веяний, конечно же, не пристало есть вкусно, сытно и с аппетитом хорошего крестьянина. Не комильфо, что называется. Им положено употреблять зелень – пищу горной лани, которая, к слову сказать, весит, как приличная корова, а то и больше. А вот женщинам, насчитывающим в своем паспорте не 20, и даже не 30 лет, но которые давно сформировались как личности, глубоко все равно, какие стандарты красоты у моделей. Они придерживаются разумного питания, диеты если и используют, то исключительно для разгрузочных дней, позволяют себе выпить чего-то вкусненького на праздник и съесть то, что душе угодно, а не модному кутюрье, который шьет платья для вешалок, а не для женщин. И мужчины, честно говоря, от женского аппетита в полном восторге.
Раскрепощенность
Бесспорно, современным юным красоткам этого качества не занимать. Но то своеволие и отсутствие комплексов, которое они могут предложить мужчинам, подходит для развлечений, но не для жизни. У сорокалетних дам раскрепощенность приобретает совершенно другое значение. Они хорошо понимают разницу между внутренней свободой и вульгарностью, и могут предложить мужчине куда более качественный интим, который начинается намного дальше от спальни, и намного раньше от секса. Это приходит с опытом, которого нет у двадцатилетних прелестниц, даже если они окажутся талантливыми куртизанками.
Уютность
Мало найдется мужчин, которые не любят домашний уют, вкусную еду, налаженный быт и комфорт. И мало найдется молоденьких девушек, способных это обеспечить мужчине наряду с непосредственностью и нетронутой старостью красотой. У сорокалетних женщин есть не только жизненный опыт, но и целый свод правил, секретов и рецептов, как «приворожить» мужчину домашним уютом. Если женщина «лето красное пропела», и к этому возрасту не обучилась домашним премудростям, пора садиться за науку. В комплексе с вышеперечисленными преимуществами, это безотказный прием, обладая которому женщина всегда будет нравиться мужчине, сколько бы ей лет не исполнилось.
Умение общаться с детьми
Женщина у мужчины ассоциируется с материнством, будь он отцом большого семейства или бездетным мачо. Это заложено на уровне рефлексов. Грех этим не воспользоваться дамам, которые хотят интересовать мужчин и в 40 и за 40. Когда мужчина видит, как умело его избранница ладит с малышами, умеет за ними ухаживать, развлекать и вовлекать, это волей-неволей вызывает у него неподдельный интерес и одобрение. Такая женщина становится более желанной, привлекательной и даже сексуальной.
Психолог Оксана Анаско
Источник: www.allwomens.ru/zen