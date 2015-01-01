Кто из знаков зодиака взрослеет быстрее других

Minanfotos/ Pixabay1 место – КозерогКозерог с детства отличается серьезностью, дисциплинированностью и ответственностью. Зачастую он даже выглядит старше своих сверстников, которые часто слушают его зрелые рассуждения и мудрые советы. Однако ближе к старости некоторые представители этого знака позволяют себе немного расслабиться и начинают наверстывать упущенное.2 место – СкорпионУ Скорпионов с возрастом портится характер, из-за чего окружающие воспринимают их как ворчливых пожилых людей. Это типичный пример, когда взрослый человек поучает всех, кто хоть немного младше его, критикует обстановку и много философствует. Такое поведение прибавляет относительно молодому Скорпиону еще лет 10-15.3 место – ДеваУ Дев тоже рано начинают проявляться признаки взросления. Они постоянно выражают свое недовольство, излучают негатив и отвергают развитие технологий. Даже если внешние изменения присутствуют в минимальном количестве, представителей этого знака все равно никто не ассоциирует с молодежью.4 место – ВодолейЧем взрослее становится Водолей, тем сильнее проявляются его отрицательные качества характера. Критическое мышление лишает его легкости, гибкости и безбашенности (в хорошем смысле этого слова). В некоторых случаях он даже становится закостенелым циником, склонным к проявлению агрессии.5 место – ТелецТельцы часто становятся заложниками пассивного образа жизни. Если в юности они еще более менее активны, то с приходом в жизнь стабильности земной знак позволяет себе расслабиться и начинает потакать своим слабостям.6 место – РакРак и в юном возрасте не отличается инфантильным поведением, однако и молодым стариком его нельзя назвать. Представитель этого знака продолжает интересоваться модными тенденциями, но не спешит примерять их на себя. Он с ностальгией вспоминает о прошлом и одновременно с оптимизмом смотрит в будущее.7 место – ЛевЛев не старается искусственно продлить свою молодость и, как правило, соответствует своему возрасту. Он совершенно спокойно относится необратимому процессу старения и не впадает в панику, увидев новый седой волос.8 место – РыбыРыбы понимают, что время не повернуть вспять, поэтому философски относятся к неизбежному появлению возрастных признаков. Однако это тот случай, когда человек стареет красиво. Представители этого знака стараются сохранить молодость в душе, оберегают себя от стресса и просто не обращают внимания на новые морщины.9 место – ОвенВысокий энергетический потенциал Овнов является залогом их длительной молодости. Им хватает сил на поддержание привычного темпа жизни, поэтому о старости они даже не думают. Их бодрости и активности остается только позавидовать.10 место – БлизнецыБлизнецов не зря называют «вечными детьми». На протяжении всего времени они сохраняют ребячий задор и подвижность. Активный образ жизни помогает им постоянно быть в тонусе.11 место – ВесыВесы тщательно заботятся о своей внешности и не жалеют средств на антивозрастные процедуры. Благодаря хорошему уходу им удается выглядеть гораздо моложе сверстников. Для этого знака также характерно скрывать свой настоящий год рождения, поэтому они часто намеренно называют другие цифры.12 место – СтрелецГлядя на внешность и поведение Стрельца, невозможно точно определить, сколько ему лет. Да он и сам не ощущает своего биологического возраста, хотя даже не прикладывает особых усилий для сохранения молодости.Кто из знаков зодиака самый ревнивыйПредставители этого знака заслуженно занимают верхнюю строчку в рейтинге ревнивцев. Для Скорпиона характерна необычайная сила эмоций и накал чувств. В личных отношениях для Скорпиона не существует полумер и неопределенности. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen