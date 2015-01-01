Павел Деревянко оказался в рехабе на Самуи, где лечились Дана Борисова, Евгений Осин и Крис Кельми
Благодаря Дане Борисовой зрители узнали о реабилитационном центре на Самуи. Телеведущая несколько месяцев провела в Таиланде. Курировал лечение Даны Никита Лушников, который является председателем Национального Антинаркотического Союза.
instagram.com/nikita_lushnikov
Никита не раз появлялся на программах Андрея Малахова, чтобы оказать помощь другим знаменитостям. Однако попытки спасти Евгения Осина и Криса Кельми не увенчались успехом. Музыканты пробыли в рехабе на Самуи недолго. Артисты, в отличие от Даны Борисовой, отказались бороться с пагубной болезнью.
Звезда фильма «Домашний арест» провёл две недели в реабилитационном центре с Никитой Лушниковым
Новый сериал Семёна Слепакова «Домашний арест» вызвал волну интереса к Павлу Деревянко. Актёр сыграл мэра-взяточника, который оказался в старой коммуналке и был вынужден жить так, как живут остальные сограждане. Фильм получил много положительных отзывов на киносайтов, а в Инстаграм Павла Деревянко фолловеры уже требуют «Домашний арест-2».
instagram.com/pablo_derevyanko
Однако, судя по новостной ленте инстаграма Павла Деревянко, у артиста возникли некоторые проблемы. Все новогодние каникулы Павел провёл не с семьёй и детьми, а с Никитой Лушниковым.
instagram.com/pablo_derevyanko
Деревянко отправился на Самуи и поселился в реабилитационном центре.
В видеоролике, который рекламирует рехаб на Самуи, видно, что Павел Деревянко находится среди гостей этого центра:
instagram.com/nikita_lushnikov
В то же время Никита Лушников у себя на страничке в Instagram отметил, что в Рехабе лечат не только от зависимостей, но и помогают восстановиться:
Реабилитационный центр на Самуи, Это не только лечение зависимостей. На площадке данного Рехаба ведущими специалистами МГУ им. Ломоносова была разработана восстановительная программа с индивидуальным подходом для людей, попавших сложные жизненные , стрессовые ситуации. Я сам порой использую элементы этой программы, для восстановления физической формы и душевного равновесия, миксуя со спортом и терапевтическими элементами.
Лушников отметил, что Павел Деревянко приехал в Рехаб именно восстановиться:
Нам нужно не забывать о собственном выгорании, все мы люди и всем периодически нужно восстановление и профилактика ✊🏻🍀
instagram.com/pablo_derevyanko
Надеемся, что у популярного актёра нет серьёзных проблем со здоровьем, и двух недель в реабилитационном центре Павлу вполне достаточно для отличного отдыха и снятия напряжения.
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Источник: www.allwomens.ru/zen