Павел Деревянко оказался в рехабе на Самуи, где лечились Дана Борисова, Евгений Осин и Крис Кельми

Благодаря Дане Борисовой зрители узнали о реабилитационном центре на Самуи. Телеведущая несколько месяцев провела в Таиланде. Курировал лечение Даны Никита Лушников, который является председателем Национального Антинаркотического Союза.instagram.com/nikita_lushnikovНикита не раз появлялся на программах Андрея Малахова, чтобы оказать помощь другим знаменитостям. Однако попытки спасти Евгения Осина и Криса Кельми не увенчались успехом. Музыканты пробыли в рехабе на Самуи недолго. Артисты, в отличие от Даны Борисовой, отказались бороться с пагубной болезнью.Звезда фильма «Домашний арест» провёл две недели в реабилитационном центре с Никитой ЛушниковымНовый сериал Семёна Слепакова «Домашний арест» вызвал волну интереса к Павлу Деревянко. Актёр сыграл мэра-взяточника, который оказался в старой коммуналке и был вынужден жить так, как живут остальные сограждане. Фильм получил много положительных отзывов на киносайтов, а в Инстаграм Павла Деревянко фолловеры уже требуют «Домашний арест-2».instagram.com/pablo_derevyankoОднако, судя по новостной ленте инстаграма Павла Деревянко, у артиста возникли некоторые проблемы. Все новогодние каникулы Павел провёл не с семьёй и детьми, а с Никитой Лушниковым.instagram.com/pablo_derevyankoДеревянко отправился на Самуи и поселился в реабилитационном центре.В видеоролике, который рекламирует рехаб на Самуи, видно, что Павел Деревянко находится среди гостей этого центра:instagram.com/nikita_lushnikovВ то же время Никита Лушников у себя на страничке в Instagram отметил, что в Рехабе лечат не только от зависимостей, но и помогают восстановиться:Реабилитационный центр на Самуи, Это не только лечение зависимостей. На площадке данного Рехаба ведущими специалистами МГУ им. Ломоносова была разработана восстановительная программа с индивидуальным подходом для людей, попавших сложные жизненные , стрессовые ситуации. Я сам порой использую элементы этой программы, для восстановления физической формы и душевного равновесия, миксуя со спортом и терапевтическими элементами.Лушников отметил, что Павел Деревянко приехал в Рехаб именно восстановиться:Нам нужно не забывать о собственном выгорании, все мы люди и всем периодически нужно восстановление и профилактика ✊🏻🍀instagram.com/pablo_derevyankoНадеемся, что у популярного актёра нет серьёзных проблем со здоровьем, и двух недель в реабилитационном центре Павлу вполне достаточно для отличного отдыха и снятия напряжения.Юлия Началова страдает из-за аллергииСейчас Началова отправилась отдохнуть в Арабские Эмираты. Фотографиями с дорогого курорта певица поспешила поделиться у себя в Instagram. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen