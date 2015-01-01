Беременную Викторию Лопыреву затравили в соцсетях

Едва отойдя от обильных новогодних застолий, отечественный шоу-бизнес пережил настоящий стресс. Красавица Виктория Лопырева, которая не так давно подтвердила слухи о своей беременности, была запечатлена папарацци с отцом своего будущего ребёнка.instagram.com/newstarrussiaВпрочем, многие интернет-пользователи подозревают, что красочные чёткие снимки с отдыха были согласованы с парой — уж слишком идеальные ракурсы и чёткие контуры на них.instagram.com/newstarrussiaОднако, если бы Виктория Лопырева знала, что начнётся после того, как снимки попадут в Интернет, она, наверно, улетела бы отдыхать с возлюбленным на необитаемый остров…Дело в том, что по фотографиям журналисты тут же выяснили, что избранником модели стал Игорь Булатов, вице-президент компании «Ташир». Но главная интрига в том, что мужчина занимает такую высокую должность в фирме своего тестя Самвела Карапетяна, а жена Игоря Тата семь месяцев назад родила ему второго ребёнка. Более того, Виктория Лопырева забеременела, когда Тата ещё была беременна. И «вишенкой на торте» стал тот факт, что Виктория и Тата были приятельницами, во всяком случае девушки регулярно обменивались в соцсетях комплиментами.instagram.com/newstarrussiaВиктория Лопырева оправдывается перед интернет-пользователями за свой роман с женатым мужчинойИнтернет-общественность с интересом следит за развитием событий. На Викторию Лопыреву ополчились даже коллеги из шоу-тусовки. Так, Андрей Малахов отписался от модели, обвинив её в непорядочности.instagram.com/admin.anshlak8Ольга Бузова, которая лет пять назад даже размещала в микроблоге совместные фото с Викторией, осудила её в комментариях, назвав отношения с женатым мужчиной дном. Жена футболиста Павла Погребняка также осудила Вику.instagram.com/admin.anshlak8В Интернете буквально каждый день появляются сплетни о личной жизни Виктории Лопыревой. Ну а в Инстаграм Лопыревой и вовсе комментаторы набросились на «разлучницу». Интересно, что Виктория отвечает на обвинения в свой адрес. Так, модель уверяет подписчиков, что не знала о беременности жены своего возлюбленного.instagram.com/lopyrevavika«Жизнь просто остановится в России»: решение Анастасии Волочковой эмигрировать взбудоражило сетьЕсли Ольга Бузова уверенно лидирует в российской шоу-тусовке по количеству подписчиков своего Instagram, то Анастасия Волочкова — чемпион по количеству хейтеров. На страничках микроблга экс-примы Большого театра всё сложнее и сложнее отыскать положительные комментарии. Даже самые преданные поклонники балерины затаились и испуганно наблюдают за её перфомансами в сети. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen