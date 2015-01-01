Почему мне не сказали это в 20 лет: 7 самых важных вещей, которые должна знать девушка про отношения с мужчинами

Nastya_Gepp/ Pixabay«Если бы молодость знала, если бы старость могла …» – вздыхают взрослые женщины, подсчитывая, сколько ошибок допустили, когда влюблялись и строили отношения. Молодые барышни лишь улыбаются и остаются в полной уверенности, что вот они точно не допустят тех огрех в отношениях, которые совершили их матери и бабушки. Но… круговорот женских заблуждений в природе вечен. Барышни становятся зрелыми, оглядываются назад в прошлое и тоже вздыхают: «Если бы молодость знала…». Так почему бы зрелости не поделиться знаниями и опытом с молодостью?Не вступайте в отношения с мужчиной, которого нужно менятьЕсли вам сейчас кажется, что мужчина не идеальный, но из него можно сделать человека, то, поздравляем! - вы становитесь одной из тех женщин, которые об эту иллюзию разбили голову и всю свою жизнь. Мужчина не ребенок и не собачка. Не пытайтесь его воспитать, изменить или выдрессировать. Ищите партнера, у которого можете научиться чему-то важному и нужному для жизни. Если же вы уже связали свою судьбу с человеком, ценности которого далеки от ваших, все, что вы можете сделать, если хотите сохранить отношения – позволить ему быть неидеальным. Дрессируйте себя – занимайтесь самосовершенствованием. Если он любит вас и не хочет потерять, то сам подтянется к вашему уровню.Не изматывайте отношения ревностьюРевность – самое глупое чувство. Не верьте тому, кто говорит, что она признак любви. Спросите у любого психолога: ревность – это неуверенность в себе, закомплексованность и нездоровый эгоизм. Запомните смолоду: в отношениях нет места чувству собственничества – «мой» или «моя». Никто и никому не принадлежит. Человек волен в своем выборе. Вы можете только сделать все возможное, чтобы мужчина продолжил выбирать вас. Ревность – прямой путь убить искренность, доверие и любовь. Мужчина не перестанет обращать внимание на других женщин – природа у него такая и глупо с ней бороться. Он просто начнет скрывать от вас свой интерес к красивым барышням. А дальше сами знаете что – запретный плод сладок, а любовный грех всегда льстит представителям сильного пола.Не запускайте себяВозле этого пункта нужно поставить десять, нет, – сотню восклицательных знаков. Женщин, которые вышли замуж и не перестали следить за собой во имя мужа, можно пересчитать по пальцам. Остальные почему-то уверены, что муж должен их любить всякими – с грязными волосами, небритыми ногами, косметическими масками и бигуди на голове. «Золушка» больше не превращается в принцессу для любимого мужчины – лень, прошли те времена и, вообще, надоело. А вот для работы, выхода в свет или девичников – святое дело. Здесь как раз место усомниться в той самой адекватности женской логики. Вы знаете, почему восточные женщины в общественных местах ходят в чадре? Они хранят свою красоту для мужей. Прихорашиваются, носят золото, лучшую одежду дома для мужей, чтобы им не было надобности искать красоту на стороне.Учитесь прощатьНет семьи, которая прожила бы без конфликтов. Это без любви отношения возможны, а вот без конфликтов – никогда. В спорах рождается не только истина, но и понимание потребностей партнера, его границы. Поэтому не стоит бояться конфликтов. Нужно учиться правильно входить и выходить из них. На входе необходимо помнить о любви, на выходе – не выносить обиды. Поступок мужчин может быть плохим, но не сам мужчина. Запретите себе во время конфликта оскорбления, ненависть и проклятия. Когда спадут эмоции, вы будете благодарны себе за слова, которые не сказали. Учитесь просить прощение, даже если были правы. За то, что позволили себе агрессию, повышали голос или переносили на мужчину свои внутренние проблемы.Nikolapeskova/ PixabayПозвольте мужчине быть для вас героемПусть мужчина открывает перед вами дверь, уступает лучший кусочек пирога, приносит кофе в постель, варит вместо вас борщ или покупает на последние деньги вам теплые зимние сапоги – считайте это подвигом вселенских масштабов, и благодарите, благодарите и еще раз благодарите. Мужские поступки невозможны без женской мотивации. Если вы постоянно говорите «Я сама!», «Ты не умеешь!», «Ты с этим не справишься!», «Ты бестолковый!», он, конечно, попробует вам доказать, что вы ошибаетесь, но потом махнет рукой. Зачем вам его героизм, если вы и сами с усами. Только не говорите потом, что вам попался никчемный мужчина. Стремление к подвигам у мужчин заложено генетикой. Было бы ради кого их совершать. Не мешайте и поощряйте любимого как ребенка, даже за маленькие поступки. Из малого рождается большое.Давайте мужчине свободуДа, у каждого человека, в т. ч. и у мужчины, должно быть личное пространство, границы и своя территория, вторгаться в которую без разрешения мужчины категорически, слышите, – категорически запрещено. Не суйте нос в его личные вещи, не берите без спроса телефон, компьютер, кошелек, и не задавайте вопросов, ответы на которые вас могут расстроить или заставить сделать поступок, о котором вы потом пожалеете. Не копайтесь в его прошлом, а если мужчина и раскрыл вам свою душу, поделившись сокровенным, не заставляйте его об этом пожалеть, вспоминая и упрекая прошлыми неудачами. Мужчина, у которого не отнимают право на ошибку, доверяет больше. То же самое касается и свободы. Если ее не забирать, она перестает быть остронеобходимой ценностью.У вас должна быть не только семейная жизнь, но и личнаяНет, речь не о любовнике (хотя некоторые умудренные жизнью взрослые женщины утверждают, что хороший и очень тайный левак укрепляет брак). Личная жизнь женщины, это когда за пределами отношений у нее есть собственная жизнь. Она не растворяется в муже, как сахар в воде, не живет только его интересами и потребностями, не приносит себя в жертву детям или родителям. Личная жизнь женщины – это ее мир, в котором она находит время развиваться как личность, иметь хобби, развлекаться для души и в любых обстоятельствах оставаться женщиной. Счастливая, востребованная не только в семье женщина – хорошая мать и идеальная жена.10 неочевидных признаков, что вы хороши в постелиУзнать информацию об интимных талантах человека можно, не доходя с ним до близости. Существует несколько неочевидных показателей, которые раскрывают «постельные» способности посредством предпочтений, вкусов и манеры поведения человека. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen