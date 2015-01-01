«Жасмин знает с кем дружить»: фото певицы с Татьяной Навкой вызвало негатив в Сети

Каждый, наверно, сталкивался с ситуацией, когда у человека, наделённого властью, неожиданно появляется множество новых друзей. Никому не интересный ещё недавно ботаник, вдруг получивший начальственную должность, удивительным образом становится интересен своим сослуживцам: над его нелепыми шутками дружно смеются, на корпоративах вокруг него всегда оживлённо, а его телефонная книжка активно пополняется новыми друзьями.Став женой Дмитрия Пескова, Татьяна Навка оказалась в центре внимания звёзд и звёздочек шоу-бизнеса. Оказалось, что у фигуристки множество подруг. До того, как в жизни Навки появился пресс-секретарь Путина, о ней знали только любители фигурного катания и зрители «Ледникового периода».instagram.com/tatiana_navkaЗато сегодня в друзьях у Татьяны Навки числится половина московской шоу-тусовки. Фигуристка — желанный гость на всевозможных презентациях, премьерах и показах. Особенно, если она появляется там с мужем.instagram.com/tatiana_navkaВ Инстаграм Татьяны Навки спешат отметиться «лайками» все медийные пользователи социальной сети.Жасмин обвинили в меркантильности при выборе друзейПевица Жасмин несколько лет назад оказалась в опале: муж артистки стал фигурантом крупного финансового скандала у себя на родине. Молдавский бизнесмен незаконно вывел из банков страны огромную сумму денег. Илан Шор пошёл на сотрудничество со следствием, что повлияло на мягкое решение суда — летом 2017 года суд приговорил бизнесмена к 7,5 годам лишения свободы. Впрочем, Шор в тот же день был освобождён из-под домашнего ареста. Сегодня муж Жасмин находится под судебным контролем до вынесения окончательного приговора.instagram.com/jasminПосле освобождения мужа Жасмин начала активно действовать, чтобы вернуться на сцену. Артистка у себя в Instagram регулярно размещает фото, сделанные на закрытых звёздных праздниках. Жасмин посещала все детские дни рождения, оказывалась на отдыхе с влиятельными звёздами отечественного шоу-бизнеса и даже попала на праздник весны, что каждый год устраивает для самых близких друзей Алла Пугачёва.instagram.com/jasminВ обсуждениях не раз интернет-пользователи отмечали, что певица слишком активно перемещается по вечеринкам, которые устраивают медиа-персоны.instagram.com/jasminОчень часто в инстаграм Жасмин стали появляться последнее время фотографии с Татьяной Навкой. Певица всегда подчёркивает, что фигуристка является её близкой подругой.instagram.com/jasminВот и на Старый Новый год Татьяна Навка, отправившаяся отдохнуть в кругу родных на Мальдивы, неожиданно оказалась рядом с Жасмин. Фото и видео, которые появились в Инстаграм Навки, возмутили некоторых её подписчиков. Фолловеры отметили, что их раздражает Жасмин, которая постоянно оказывается рядом с женой Пескова:manana_sigua Жасмин знает с кем дружить!!! svetasvetlanass Жасмин, уже здесь 😂 margaritka_beaty жасмин особо голосом не блещет, но надо же как то на публике быть вот и дружит)) денежки супруга в помощь)))) aa.k377 Раньше Жасмин не вспоминала Навку ! Теперь от неё не отходит ! Где высокое положение там и хитрая Жасмин ! zhannabratina Посмотрим, кто будет в друзьях после отставки kakhnoirina Кто была Навка с Башаровым😜😜😜теперь все звезды ей попу лижут. marinayuzip Ну теперь понятно каким образом муж Жасмин оказался так быстро на свободе и за что она к вам в друзья записаласьinstagram.com/tatiana_navkaПризнавайтесь, у вас есть друзья, с которыми вы общаетесь из-за какой-нибудь выгоды?Первое фото дочери Пелагеи и Ивана Телегина привело в восторг соцсетиДо сих пор супруги ни разу не показывали ребёнка широкой публике. Пелагея размещает у себя в Instagram фотографии, связанные исключительно с творчеством. Да и её супруг не особо афиширует частную жизнь. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen