«Без мамы ребенку плохо»: Евгения Миронова осудили за сына от суррогатной матери

Тема суррогатных детей у звёздных отцов вроде бы существует, но рядом с ней слишком много табу. Знаменитые папочки, которые воспользовались услугами суррогатного материнства, все как на подбор не имеют ни семьи, ни любимой женщины рядом. Исключением стали, наверно, только Максим Галкин и Дмитрий Маликов, чьи жёны находятся уже не в том возрасте, чтобы самостоятельно рожать наследников.instagram.com/maxgalkinruОтсутствие стабильных отношений с противоположным полом у отцов-одиночек шоу-бизнеса подробно объясняют многочисленные слухи в интернете и в звёздном окружении. Причину, которая двигала знаменитыми артистами стать отцами при помощи суррогатной матери, общественность видит в их нетрадиционных сексуальных предпочтениях.Пока ни Филипп Киркоров, ни Сергей Лазарев не сделали каминг-аут, однако разговоры об их любовных предпочтениях бурно обсуждаются в сети всезнающими хейтерами. Сергей Лазарев, который сам воспитывает сына Никиту, неоднократно был замечен на отдыхе и в путешествиях с постоянным другом — Дмитрием Кузнецовым, что дало пищу для обсуждения его личной жизни.instagram.com/lazarevsergeyЕвгений Миронов разочаровал своих поклонников: фанаты считают появление ребёнка от суррогатной матери подтверждением нетрадиционной сексуальной ориентации артистаНа днях в СМИ появилась информация о том, что популярный актёр Евгений Миронов воспитывает сына, рождённого суррогатной матерью. Журналисты выяснили, что мальчика зовут Пётр и ему уже около трёх лет. По словам инсайдеров из близкого окружения Евгения Миронова, артист по рекомендации Примадонны обращался за помощью в ту же клинику, где помогли появиться на свет детям Максима Галкина и Аллы Пугачёвой.instagram.com/allapugacheva2049Интернет-сообщество весьма негативно отнеслось к отцовству Евгения Миронова. Комментаторы считают, что осознанное лишение ребёнка матери является жестоким решением:irinapetrova3012 без мамы ребенку плохо!! billowy_girl Бедные такие дети, изначально лишены мамы... anastasiia.gavrilova Бедный малыш, самого мама выростила, а ребенка лишил дорогого.жестоко! tatianalizenko Совсем с ума подходили, а что детям потом рассказывать будут, любому ребенку мама нужна nataliabrueva2 Когда нет мамы ..это беда.Конечно он воспитает малыша..но у дитя не будет мамы- совсем не будет.Это .я считаю страшно.Есть поговорка-отцов .как псов. а мать одна...Инстаграмщики, которые с интересом следят за личной жизнью Миронова, посчитали появление ребёнка у неженатого артиста косвенным подтверждением того, что их любимый актёр равнодушен к женскому полу. Даже преклонение перед талантом Евгения Миронова не сгладило возмущённых комментариев в его адрес. Пользователи соцсетей совсем не толерантно высказались по поводу сексуальной ориентации артиста.instagram.com/zvezdnie__novosti_Друзья, как вы считаете, зачем одинокие мужчины заводят детей, но не спешат создать полноценную семью?«Срочно лечить надо такие ноги»: фанаты Сергея Лазарева в панике из-за новых фото певцаНикакого отдыха и личной жизни не оставила Сергею Лазареву любимая работа. Артист гастролирует с новой программой, успевает на всевозможные «огоньки», ведёт музыкальные премии, снимается в мюзиклах и играет в театре. Можно только гадать, когда Лазарев успевает спать при таком напряжённом графике. Читать далее…

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