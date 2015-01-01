«Я подозревал вас обоих»: Влад Топалов узнал из СМИ об измене жены с близким другом

Не успел Влад Топалов насладиться отцовством, как его ждал удар. Певец случайно узнал, что отцом его новорожденного сына является… его друг детства. По информации, которую получил Влад, Регина Тодоренко родила ребёнка от Сергея Лазарева.instagram.com/vladtopalovofficialПри этом надо отдать должное спокойствию Топалова, ведь другой бы на его месте устроил бы скандал. Ну, как минимум Андрей Малахов бы уже готовил новое расследование с ДНК-тестами. Влад же отреагировал на известие об измене жены очень легко, отметив, что давно подозревал Регину и Сергея:Я не смог удержаться и не поделиться с вами!!!!! 😂😂😂😂😂😂 у меня истерика!!! 😂😂😂😂😂😂😂 Я подозревал вас обоих, конечно, @reginatodorenko@lazarevsergey , но чтоб вот так...... Скучно не бывает у меня в жизни 😝instagram.com/vladtopalovofficialСергею Лазареву приписали отцовство ребёнка Регины ТодоренкоВесёлое настроение Влада Топалова объясняется очень просто: в одном из интернет-изданий журналисты так спешили сообщить читателям последние новости российского шоу-бизнеса, что перепутали экс-солистов группы «Смеш». Беленького Топалова спутали с тёмненьким Лазаревым. В результате в статье Сергей Лазарев фигурирует как счастливый отец и муж Регины Тодоренко:instagram.com/vladtopalovofficialПодписчики Влада Топалова с удовольствием подхватили неожиданную шутку и принялись «троллить» Сергея Лазарева:lotoskne ☺️👏👏👏👏 И тут Серёже постарался!!! iam_lud @lazarevsergey ну вы и жук, Сергей Витальевич 😂 tr_olga Все-таки правда вышла наружу!😂 mila0071 СМИ лучше знают, кто отец 😂 sergei0000001 @vladtopalovofficial Влад, с Серегой надо серьезно поговорить😄 viktoria.kabobel Ну вот! Пел с ним пел - а он вот так тебе сделал ! 🤣🤣🤣🤣🤣Интересно, что Сергей Лазарев быстро отреагировал на пост друга и поспешил принять участие во всеобщем веселье:lazarevsergey Прости, Владька! Не хотели тебя расстраивать с Региной((((Друзья, вы часто путаете знаменитостей?Павел Деревянко оказался в рехабе на Самуи, где лечились Дана Борисова, Евгений Осин и Крис КельмиВсе новогодние каникулы Павел провёл не с семьёй и детьми, а с Никитой Лушниковым. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen